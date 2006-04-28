У Мартины Хингис появилась новая «жертва»

Это касается не только успехов на корте, где миниатюрная, по современным меркам, девушка из Швейцарии раз за разом уверенно расправляется с гигантскими соперницами, но и личной жизни теннисистки.



Кто только не побывал в длинном списке спортсменов, одаренных симпатией Хингис. Можно вспомнить теннисистов Джулиана Алонсо, Иво Хойбергера, Магнуса Нормана, гольфиста Серхио Гарсия, футболиста «Арсенала» Сола Кэмпбелла. А вот теперь у Мартины появилась новая «жертва». Партнер по теннисному цеху Радек Штепанек из Чехии не смог устоять перед чарами Хингис и просто растаял, когда Мартина предложила ему потаскать за ней 12-килограммовый баул с ракетками и гантелями.



Известно, что немногие красотки WTA-тура считают Штепанека писаным красавцем. Признаться честно, фотографии чеха напоминают скорее фоторобот, составленный по мотивам физиономий печального Терминатора и вдохновенного Бориса Пастернака. Тем не менее Хингис, похоже, увлеклась им довольно серьезно.



Романтическая история длится уже около трех недель, но лишь в среду дотошные журналисты добились от Штепанека признания в справедливости симптомов озвученной обоюдной симпатии.



«Да, это правда, – умиленно процедил сквозь крепкие кроличьи зубы неистовый Штепанек. - Мы, вообще-то, знаем друг друга с детства. Раньше мы даже нередко болтали с ней по-чешски. Но сейчас я с радостью могу говорить с ней часами на других десяти языках. Хотите знать детали? Не дождетесь. Ничего не скажу».