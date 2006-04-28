У Мартины Хингис появилась новая «жертва»

Недавно вернувшаяся в большой теннис после длительного воздержания Мартина Хингис, похоже, смогла полностью восстановить все свои навыки.
Это касается не только успехов на корте, где миниатюрная, по современным меркам, девушка из Швейцарии раз за разом уверенно расправляется с гигантскими соперницами, но и личной жизни теннисистки.
Кто только не побывал в длинном списке спортсменов, одаренных симпатией Хингис. Можно вспомнить теннисистов Джулиана Алонсо, Иво Хойбергера, Магнуса Нормана, гольфиста Серхио Гарсия, футболиста «Арсенала» Сола Кэмпбелла. А вот теперь у Мартины появилась новая «жертва». Партнер по теннисному цеху Радек Штепанек из Чехии не смог устоять перед чарами Хингис и просто растаял, когда Мартина предложила ему потаскать за ней 12-килограммовый баул с ракетками и гантелями.
Известно, что немногие красотки WTA-тура считают Штепанека писаным красавцем. Признаться честно, фотографии чеха напоминают скорее фоторобот, составленный по мотивам физиономий печального Терминатора и вдохновенного Бориса Пастернака. Тем не менее Хингис, похоже, увлеклась им довольно серьезно.
Романтическая история длится уже около трех недель, но лишь в среду дотошные журналисты добились от Штепанека признания в справедливости симптомов озвученной обоюдной симпатии.
«Да, это правда, – умиленно процедил сквозь крепкие кроличьи зубы неистовый Штепанек. - Мы, вообще-то, знаем друг друга с детства. Раньше мы даже нередко болтали с ней по-чешски. Но сейчас я с радостью могу говорить с ней часами на других десяти языках. Хотите знать детали? Не дождетесь. Ничего не скажу».