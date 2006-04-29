Олег Лисогор: нет зависимости между доходами и спортивными достижениями

27-летний броварчанин уже давно не знает равных на спринтерских дистанциях брассом, особенно на так называемой «короткой воде» (бассейны с 25-метровой дорожкой).



Вот и на завершившемся 9 апреля восьмом Чемпионате мира на короткой воде (Шанхай) Олег выиграл заплывы на 50 м и 100 м, установив новые рекорды чемпионатов мира и повторив свои достижения предыдущего такого турнира (Мадрид, 2004). Другого золота в китайских водах украинские пловцы не выловили.



Вернуться в Китай Лисогору предстоит через два года для участия в пекинских Олимпийских играх. Олимпийский пьедестал — одна из немногих спортивных вершин, на которых Олег пока не бывал. В активе у него — титулы чемпиона мира и Европы, победителя трех всемирных Универсиад, звание заслуженного мастера спорта и мировой рекорд на 50 м брассом, который называют «вечным».

В секцию плавания Олег шестнадцать лет назад попал случайно, успев до этого позаниматься рукопашным боем и авиамоделированием.



Как половина звезд мирового кино, спорта и литературы, заниматься своим главным делом он начал случайно, за компанию с другом. Пришел в бассейн с Павлом Лысенко и приглянулся тренеру Виктору Турчину. Опытный специалист разглядел в парне задатки и стал с ним заниматься, а в 1993 году привел Олега в спецкласс Броварского высшего училища физической культуры. С 1996 года Олег выступал за юношескую сборную Украины, а уже через два года дебютировал во взрослой сборной. В 1999 году на чемпионате Европы в Стамбуле он стал серебряным призером на стометровке, а в 2001 году завоевал три золотых медали на чемпионате Европы на короткой воде в Антверпене, после чего выиграл золото на 50 м на чемпионате мира в японской Фукуоке.



Особенно удачным стал в спортивной биографии Лисогора 2002 год. Он победил на двух своих коронных дистанциях — 50 м и 100 м — на чемпионате Европы в Берлине (длинная вода) и чемпионате мира в Москве (короткая вода). Причем на обоих турнирах он установил новые мировые рекорды на 50 м: 27,18 сек. в Берлине и 26,20 сек. в Москве. За эти достижения Олег был включен в десятку лучших спортсменов Украины по итогам 2002 года и удостоен звания «Человек года» по версии премии «Прометей-Престиж». Любопытно, что его берлинский рекорд стоит до сих пор — тот самый «вечный», а московский рекорд Олег, по иронии судьбы, побил снова в Берлине в январе нынешнего года — 26,17 сек.

К шанхайскому чемпионату мира 2006 года признанный лидер национальной сборной Украины Олег Лисогор подошел хорошо «наплаванным», заняв второе место по итогам Кубка мира. Тренер его тогда еще не решил, стоит ли специально готовиться к чемпионату, или довольствоваться набранной формой. Подумав вместе, решили — готовиться. Решение оказалось правильным — еще две золотые медали.



При этом следует помнить, что все успехи Лисогора достигнуты в условиях гораздо худших, чем у его конкурентов: не те спортивные базы и бассейны, не те диета и фармакология, не те доходы, не те условия участия в соревнованиях, наконец. Да и тот факт, что плавание на короткой воде не входит в олимпийскую программу, обусловливает прохладное отношение со стороны руководителей украинского спорта. Сборная Украины по бедности зачастую не может позволить себе взять на турнир врача, массажиста, психолога. Олег рассказывал, что в Шанхае, к своему большому огорчению, не встретил массажиста польской сборной, который раньше по дружбе помогал ему на других соревнованиях. Так и победил — без массажа.



Но есть то, что прочно удерживает Олега Лисогора в Украине и побуждает его отклонять заманчивые и перспективные предложения от зарубежных клубов. Олег не хочет расставаться со своим первым и единственным тренером — Виктором Турчиным, сделавшим из него спортсмена мирового класса. Тренера тоже приглашают и во Францию, и в Германию вместе с пловцом, но у него есть семейные обстоятельства. А Лисогор достаточно умен, опытен и рационален, чтобы понимать: его высокие результаты обусловлены именно работой с Турчиным. Кроме того, Олег не видит прямой зависимости между доходами и спортивными достижениями. «Не факт, что мы бы плавали лучше, если бы было больше денег. Может быть, именно бедность наша и держит нас в тонусе», — говорит чемпион без всякого кокетства. Главная надежда и расчет в будущих победах — на природные ресурсы, на талант. Отсюда же — и принципиальное неупотребление допингов и стимуляторов. Этот вопрос был раз и навсегда решен с тренером: впереди еще долгая жизнь, и здоровье разрушать не будем, а побеждать только на подготовке и таланте. И еще — Олег, по его словам, просто очень любит плавать, нравится ему это занятие.



Десять тренировок в неделю оставляют профессиональному пловцу Олегу Лисогору не так уж много времени и сил для развлечений и увлечений. Максимум, что он себе позволяет, — посмотреть новинки кино и два-три раза в неделю поиграть на бильярде. В искусстве катания шаров он достиг чуть ли не таких же успехов, как в плавании. В его активе — участие в призовом турнире «Звездный кий Коктебеля» и серьезное предложение от руководителей Федерации бильярда Украины перейти в профессиональные бильярдисты.



Напряженный график во время самих соревнований не дает Олегу возможности получше узнать города и страны, в которых доводится выступать. Поэтому более всего ему запомнился турнир в Париже Inter-92, организаторы которого, составляя программу соревнований, предусмотрели время для ежедневных экскурсий участников по городу. И еще одно экзотическое воспоминание связано с Францией. Это участие в российско-украинско-французском кинофильме «Восток—Запад», который снимал в Киеве в 1999 году режиссер Режис Варнье. Олег играл главного соперника Сергея Бодрова, и его поразило, что знаменитый актер оказался простым парнем без всякой звездной болезни и работал наравне со всеми. А еще впечатлило, как французы, которым по сценарию нужен был бассейн, арендовали в Киеве армейский, уже много лет не работавший, за четыре дня его запустили и за столько же дней сняли нужные эпизоды. А потом этот бассейн работал еще четыре года.



Олег в юные годы успел поучаствовать во многих проводившихся тогда в Украине турнирах. Зная, что у сегодняшних юных пловцов такой возможности нет, он уже второй год поддерживает организуемый в его родном бассейне «Купава» в Броварах турнир на призы Олега Лисогора для ребят 12-13 лет.



А ближайшая задача Лисогора после Шанхая — удачное выступление на чемпионате Европы в Будапеште в конце июля. Главная цель там — разменять минуту на стометровке. Пока личный рекорд Олега равен 1 минуте 00,06 секунды. Это на длинной воде. На короткой же ему принадлежит рекорд Европы — 57,67 сек. Юмор в том, что за счет большего числа поворотов в 25-метровом бассейне пловцы получают дополнительное ускорение. И вот этим самым ускорением лучше всех в мире на коротких дистанциях брассом пользуется украинец Олег Лисогор.



Превращать тесноту в преимущество, бедность в стимул, а трудности в плюсы — это у нас, если хотите, фирменное.