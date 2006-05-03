Андрей Шевченко: «Мой дед до сих пор получает пенсию из Германии»

Он – наиболее звездный и титулованный футболист постсоветского пространства. Может показаться, что о нем известно все. Но…





Взятое у него интервью немецкими журналистами, добавляет в портрет Шевченко много новых штрихов.



Герр Шевченко, вы чуть было не родились в Германии...



Действительно, мой отец Николай достаточно долго служил в звании капитана в Потсдаме. Однако перед моим рождением родители вернулись на Украину.



Быть может, ваш отец хотел, чтобы вы родились на родине?





Точно не знаю, возможно, он затосковал по родному дому. Во всяком случае, когда спустя несколько лет ему снова предложили нести службу в Германии, что было бы весьма привлекательным с точки зрения продвижения по службе, он отказался от этого выгодного предложения ради семьи.





В каком смысле?





Он не хотел выдергивать нас из привычного окружения. Я тогда уже занимался в футбольной школе киевского «Динамо», а моя сестра Алена, которая старше меня на три года, училась в гимназии. Отец многим пожертвовал, ведь, проходя службу в Германии, он мог бы сделать карьеру, а также значительно больше зарабатывать. Чтобы поддержать семейный бюджет, маме пришлось устроиться в детский сад воспитательницей. Оглядываясь на прожитые годы, можно сказать, что отец, конечно, поступил правильно, поскольку в Германии мне вряд ли довелось бы заниматься футболом в таких же условиях, как в Киеве.





Рассказывал ли вам отец о Германии?





В этом не было никакой необходимости, поскольку в юности я многократно бывал в Германии. В составе киевского «Динамо» я принимал участие в различных турнирах.





Где именно?





Все города я вряд ли вспомню. Впрочем, одну из поездок, которая состоялась в 1989 году, я не забыл. Тогда мне было 13 лет. Тот турнир проводился недалеко от Кельна. Я жил в одной немецкой семье, которая оказалась очень гостеприимной.





Какое впечатление произвела на вас жизнь на Западе?





Все было совсем другим. Еда, одежда, автомобили, телевидение. Немцы были свободными, а мы жили при коммунизме. Сравнивая условия жизни, противопоставить нам было нечего.





Что вы думали тогда о немцах?





На самом деле я познакомился только с семьей, в которой жил. Все было здорово, люди были ко мне очень добры. Дать же фундаментальную оценку немцам я не могу, ведь по-настоящему в Германии я никогда не жил. Знаю, что немцы отличаются серьезностью и добросовестностью. Если они берутся за какое-то дело, то делают все основательно.





Добросовестность – это то качество, которое отличает нас от остальных. А какие предубеждения по отношению к немцам еще живучи на Украине?





Даже не знаю. Я свободен от подобных предрассудков и не вправе говорить за всех украинцев (смеется). Что ни говори, а автомобили у вас, действительно, классные.





Хорошо известно, что автомобили – это ваша страсть. А были ли у вас немецкие машины?





Конечно. У меня было два «Порше»: один «Турбо», другой – «Каррера». Кроме того – «Мерседес» и БМВ Х5. Но все это уже в прошлом – сейчас я уже не помешан на быстрых машинах. Рождение сына Джордана изменило мою жизнь. Я теперь семейный человек. Сейчас у меня джип «Рэйндж Ровер», в котором достаточно места для всей семьи.





Давайте все-таки вернемся к представлениям украинцев о Германии. Присутствует ли у вас еще ненависть по отношению к немцам? Во время Второй мировой войны вермахт напал на Украину, людей подвергали пыткам, угоняли на принудительные работы...





Война есть война. Это самое ужасное в жизни. Мой дед Николай тогда тоже был арестован и оказался в плену. Два года он провел на принудительных работах. Но это уже в прошлом. Кроме того, немцы сделали очень многое для того, чтобы загладить свою вину – они выплачивают компенсацию. Моему деду сейчас 83 года, он до сих пор получает пенсию из Германии.





Сборная Украины впервые в истории пробилась в финальную стадию крупнейшего футбольного турнира. Насколько этот успех важен для вашей страны в целом?





Для меня, для людей, для моей страны он имеет огромное значение. В особенности для развития украинского футбола. Мы получили возможность приобрести бесценный опыт и показать себя. Это достижение также важно для подъема самосознания нашего народа. Люди видят, что украинцы могут добиться поставленной цели.





Четыре года назад сборная Украины уступила в стыковых матчах за выход в финальный турнир ЧМ-2002 сборной Германии.





Об этом больно вспоминать. И все же тогда мы выглядели слабее, хотя у нас было пять-шесть хороших игроков. Но настоящей командой в полном смысле мы еще не были. Некоторые футболисты просто не дотягивали до международного уровня. Они комплексовали перед немцами, не верили в победу. При этом я хотел бы отметить следующее: провалили мы тогда только первые 15 минут, в течение которых пропустили три гола, а в итоге проиграли – 1:4.





Сборная Украина сумела преодолеть квалификационный барьер. Как далеко вы пройдете на мундиале?





Сам по себе выход в решающий турнир является для нас огромным успехом. Но мы очень хотим выйти из группы, и я уверен, что мы пробьемся в 1/8 финала. Наше преимущество в том, что на нас не давит груз ответственности обязательной победы, присущий таким великим сборным, как, например, Германии или Бразилии.





Однажды вы заметили: «Я хороший футболист, однако, никогда не стану великим, если не сыграю на чемпионате мира». Увидим ли мы летом великого Андрея Шевченко?





Я всегда мечтал о том, чтобы сыграть на мировом первенстве. На клубном уровне я уже выиграл все, что можно: стал чемпионом Украины и Италии, победителем Лиги чемпионов. Чего мне еще не хватает – так это большого успеха с национальной командой. За 10 лет выступлений за сборную я, наконец, добился чего-то существенного. Теперь передо мной стоит задача повести за собой молодых игроков. Многие из них испытывают неуверенность в собственных силах. Я должен им в этом помочь.





Смотрят ли на вас другие игроки сборной снизу вверх?





Я не хочу быть примером для подражания, я хочу быть их другом и товарищем. Никогда не стремился играть в сборной какую-то особенную роль. Выступая за национальную команду, я наравне общаюсь с другими игроками. Я - один из них. И вижу себя только в таком качестве.





Разве вы не хотите стать лучшим бомбардиром чемпионата мира?





Мой собственный результат не столь важен, главное, чтобы успеха добилась команда. Ради других я готов пожертвовать собой.





Это вы уже продемонстрировали в киевском «Динамо». Вместе с вами лучший клуб Украины пробился в полуфинал Лиги чемпионов, после чего ни разу не выходил из группы. Почему?





Просто киевское «Динамо» нельзя сравнивать с такими великими командами как «Милан» или «Реал». Клуб не имеет достаточно денег, чтобы вкладывать их в игроков. Потому лучшие украинские футболисты играют в зарубежных клубах.





Владелец «Шахтера» - миллиардер. Он вкладывает в команду большие деньги. А сможет ли донецкий клуб встать в один ряд с сильнейшими представителями Европы?





Нет. У них никогда не будет бюджета, соизмеримого с бюджетами «Милана», «Манчестер Юнайтед» или «Баварии». «Шахтер» никогда не сможет приобрести таких игроков, которых могут себе позволить эти суперклубы. Им даже и пытаться не нужно. «Шахтер» должен сосредоточиться на подготовке украинских игроков, и сейчас они допускают ошибку, когда покупают так много иностранных футболистов. С такой трансферной политикой «Шахтер» вряд ли сможет продвинуться далеко вперед. Мне кажется, было бы лучше сделать ставку на собственную молодежь и только после этого купить трех или четырех действительно классных легионеров.





В 1999 году вы перешли в «Милан». В то время интерес к вам проявляли многие европейские топ-клубы. Не поступали ли тогда предложения из Германии, скажем из «Баварии»?





Об этом я ничего не знаю.





То есть, как это?





Может быть, в «Динамо» такое предложение и поступало, однако меня об не известили. Всеми вопросами занимался клуб, и в один прекрасный день мне объявили следующее: «Лучшее предложение поступило от «Милана».





С вами действительно никогда не говорили о поступивших предложениях?





Я знал о том, что интерес ко мне проявляли и другие клубы, но не знал, какие именно. Кроме того, с самого начала меня тянуло в «Милан». Правда и то, что в то время все решал клуб. Права игроков были урезаны, у них не было никакой возможности выбора.





Сейчас ситуация иная. Насколько изменилась жизнь на Украине?





Произошли большие перемены. Люди стали более свободными, в первую очередь потому, что покончено с коммунизмом. Однако существует много проблем, например, безработица. Я, конечно, не могу дать самую точную оценку происходящему, ведь я уже семь лет живу в Италии. На родину я приезжаю только погостить у родителей.





В начале 2005 года в Германии разразился скандал, вызванный тем, что украинцам нелегально выдавались визы. Почему так много ваших земляков стремится в Германию?





В Германии много рабочих мест, труд оплачивается значительно выше, чем у нас. А случившиеся на Украине перемены имеют также и негативную сторону. Количество вакантных мест сократилось, многие люди живут бедно. Пройдет еще много времени, пока в стране наступит стабилизация. Пока нельзя сказать, что политическая жизнь и экономика Украины развиваются в нужном направлении.





Многие украинки, приехавшие в Германию, оказываются на панели. Их переправляют через границу уголовники, которые затем пользуются их бедственным положением.





Об этом я ничего не знаю. В общем и целом уровень преступности на Украине снизился. Жизнь стала безопаснее. Люди уже не боятся нападений на улице, а с организованной преступностью ведется жесткая борьба.





А вы когда-нибудь вернетесь на родину? Скажем, в качестве игрока?





Подобное сейчас трудно представить. Скорее всего, этого не произойдет. У меня теперь семья, к тому же мы давно живем в Италии.





И напоследок вопрос о вашем знаменитом земляке. Завершил карьеру боксера Виталий Кличко. Вас это не опечалило?





Как только я узнал об этом, то сразу же послал ему СМС. Виталий мой друг. Он серьезно готовился к возвращению на ринг, но потом получил эту глупую травму. Очень жаль, что ему пришлось оставить бокс. Однако он принял решение как настоящий мужчина, и за это заслуживает уважения.