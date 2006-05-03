Игорь Суркис: Самая главная игра «Динамо» еще впереди

После окончания поединка президент "Динамо" Игорь Суркис дал традиционное послематчевое интервью, в котором поделился впечатлениями от игры и ответил на вопросы журналистов.



- Это был настоящий боевой кубковый поединок, - начал Игорь Суркис. - Мы не должны думать о том, что соперник будет нам уступать уже перед началом матча. Но скажу, что превосходство "Динамо" над "Металлургом" было заметно невооруженным глазом. Меня приятно удивила хорошая организация игры киевлян. Однако, хотя мы и выиграли Кубок, самая главная игра этого сезона у нас еще впереди. Ребята сейчас поехали на базу, где будут готовится к матчу с "Таврией" (6-го мая) и "Шахтером" (10-го мая).



Как считаете, сегодняшний успех им поможет?

После сегодняшней победы командный дух команды поднимется, коллектив станет еще более сплоченным. Подобные успехи команде нужны, ибо если нет успехов, то теряется вера и в самих себя, и в тренеров, и в руководство. Это законы жизни.



Сегодня, в отличие от прошлогоднего финала, у "Динамо" соперник был не такой знаковый, многие еще до матча отдавали безусловное преимущество вашей команде...

Соперник может быть действительно был не такой титулованный, не такой мастеровитый, но по самоотдаче, по желанию я не увидел, что "Металлург" уступает тем командам, у которых мы уже выигрывали Кубок Украины. Терять-то запорожцам было нечего. А если бы они выиграли этот трофей, то они бы стали национальными героями. Но, думаю, еще не настало то время, чтобы киевское "Динамо" проигрывало Кубок запорожскому "Металлургу". Все-таки глобальные задачи у нас разного уровня.



Я ни в коем случае не хочу сказать, что "Металлург" играл плохо - команда Грозного показала очень достойный футбол. А счастье футбольное вполне могло быть и на их стороне. Достаточно вспомнить эпизод, когда мяч, казалось, должен был влететь в наши ворота, но угодил в перекладину. При этом, правда, и у нас хромала реализация моментов - результат матча мы могли делать еще в первом тайме. Что ж, тем и интересен финал, он держал в напряжении от первой и до последней минуты, но все же принес нам очередной Кубок Украины.



Насколько ценно завоевание почетного трофея именно в этом году, учитывая, что "Динамо" находится в состоянии некой перестройки?

Этот успех ценен прежде всего тем, что Демьяненко в качестве главного тренера "Динамо" завоевал свой первый трофей. И, наверное, он очень хочет в этот Кубок положить золотые медали чемпионата.



Вы правильно отметили, что команда сейчас перестраивается. У Демьяненко просто нет другого выхода, потому что так сложилось, что в один момент у нас выпали все опорные полузащитники. И пришлось тренерскому штабу на позиции опорного хава использовать то Белькевича, то Нинковича, то Реброва... Сейчас вернулся в строй Гавранчич. Но, пропустив полгода, он не может сразу заиграть на том уровне, на котором он играл раньше. Поэтому ему очень сложно. Но ставить-то его надо - это игрок основного состава, игрок своей национальной сборной, которая едет на чемпионат мира. Я надеюсь, что от игры к игре Горан будет прибавлять. Сразу после окончания чемпионата должен приступить к тренировкам Юссуф. Кроме того, я надеюсь, что наша служба селекции этим летом сработает четко, слаженно, и мы приобретем тех футболистов, которые усилят игру команды в середине поля. Вот такие наши основные задачи.



Что вы сказали Демьяненко после сегодняшней победы, которая принесла ему первый трофей в его самостоятельной тренерской карьере?

Прежде всего, я его поздравил от всей души. Он шел к этой победе с уникальным результатом: "Динамо" в этом Кубке Украины забило 19 мячей, не пропустив при этом ни одного. Команда при Демьяненко, вне зависимости от того, что у нее получалось на поле, а что не получалось, всегда билась за результат, билась как за своего тренера, так и за самих себя. Поэтому, естественно, я его только что поздравил от всей души, пожелал ему всяческих успехов на этом поприще.



Прокомментируйте информацию румынских СМИ относительно интереса "Динамо" к игроку "Стяуа" Параскиву и другим румынским футболистам.

Буряк был в Румынии, но я с ним еще не встречался после этого - он должен был вернуться в Киев как раз на майские праздники. Поэтому я просто пока не в курсе того, какую он привез информацию. Может быть в сообщениях, о которых вы говорите, действительно что-то есть, но утвердительно мне об этом говорить пока сложно, потому что Буряк мне пока не докладывал о результатах своей поездки в Румынию.



Он ездил смотреть только лишь Параскива или и других исполнителей?

Он ездил смотреть одного из игроков, а по поводу Параскива я слышу от вас впервые.



Как вы можете оценить игру Алиева? Насколько вероятно его возвращение в "Динамо"?

Мы надеемся, что он вернется в "Динамо" и, наконец, из перспективного игрока станет игроком основного состава нашей команды. Уже на протяжении последних трех лет Милевского и Алиева мы называем перспективными. Уже пора им входить в основную обойму команды. Я надеюсь, что после возвращения с молодежного чемпионата Европы он вернется в расположение "Динамо" и будет готовится к новому сезону с основным составом. Аренда Алиева была ровно на полгода. На чемпионат мира он вряд ли поедет, потому что даже если Алиев покажет феерическую игру на молодежном чемпионате Европы, чем, возможно, заинтересует наставника национальной сборной Олега Блохина, уже невозможно будет что-то изменить в заявке нашей команды на мундиаль, поскольку ее необходимо передать в ФИФА до 15-го мая.



Судейство сегодняшнего матча было европейского уровня?

Мне сложно сказать, пускай такую оценку сделают специалисты. Мое же лично мнение, что судья держал нити игры в своих руках, он не допустил ни жесткости, ни оскорблений со стороны игроков, что мы часто видим в подобных матчах. Я думаю, что португальский арбитр полностью справился со своей задачей. Это, повторюсь, мое мнение. Возможно, были какие-то спорные моменты, но тут необходимо обратиться к специалистам.