Женский бокс: развлечение для настоящих мужчин

Обратиться к этой теме нас побудил прошедший недавно турнир международной ассоциации «Новое созвездие». Даже ярые противники женских единоборств признавали, что, по своей зрелищности, соревнования почти не уступали мужским. Настоящим украшением турнира был поединок в весовой категории до 75 килограммов. В первом же раунде «оформила» сопернице два нокдауна Лилия Дурнева. Судья остановил бой ввиду ее явного преимущества.



Но больше поразились мы количеству участниц и болельщиц. Ну, ладно мужчины… Но что хорошего для себя находят в боксе и кикбоксинге представительницы прекрасного пола? Не все это понимают. Расхожее мнение: им бы, дескать, художественной гимнастикой заниматься, а не физиономии бить. Но реальность надо принимать как реальность…



Первые чемпионки



Поначалу в мировом спорте отношение к женскому боксу было достаточно снисходительным, что отразилось в одном из первых названий этого вида единоборств: «chickboxing» - цыплячий бокс. Но это было тогда, когда женщины боксировали понарошку. С тех пор women boxing (еще один вариант - female boxing) стремительно развивается и стал одним из самым упоминаемым в Интернете видов спорта.



И все чаще на спортивных сайтах начинают мелькать имена украинских спортсменок, лидерами среди которых являются киевлянки. Например, на последнем чемпионате Украины воспитанницы киевского женского боксерского клуба «Леон» завоевали 6 золотых и 5 серебряных медалей. Они же взяли четыре из шести золотых медалей на недавнем первенстве столицы.



А первыми тренировать женщин-боксеров в Украине начали Михаил Мацых и Вадим Золотарев - кстати, тренеры братьев Кличко. Это они обучали боксерским азам Алину Шатерникову (потом ее тренировал Александр Лихтер) и Елену Варгоцкую, благодаря победам которых на ринге о женском боксе у нас и заговорили. Кстати, украинскому женскому боксу исполнилось 8 лет - первый чемпионат страны организовал весной 1998 г. в Николаеве нынешний президент Федерации кикбоксинга Украины Павел Орел.



Но официальный отсчет истории украинского женского бокса начался с 1999-го, когда прошел первый чемпионат страны под эгидой Госкомспорта Украины. Чемпионами на нем, в частности, стали Татьяна Лебедева, Виктория Гудкова, Ирина Карабельникова… В том же году Татьяна Лебедева на кубке Европы в Швеции стала призером. Но дальнейшее шествие украинок по международным рингам не было усыпано розами. И далеко не всегда по их вине.



В следующем 2000-м на чемпионате Европы во Франции никто из украинских боксерш призером не стал. Точнее, им не дали стать – судейство, по единодушному мнению спортивных обозревателей, было предвзятым. В 2001 г. практически сорвался чемпионат мира в США из-за нападения террористов на Всемирный торговый центр.



Зато в следующем году на чемпионате мира в Анталье (Турция) украинская женская сборная заняла в командном зачете второе место. Золотые медали завоевали: Лариса Березенко (весовая категория 71 кг) и Анжела Торская (80 кг); серебрянную - Татьяна Лебедева (48 кг); бронзовые - Светлана Мирошниченко (45 кг) и Саида Гасанова (63 кг).



Первое место тогда заняла команда Северной Кореи. Но не потому, что вдохновленные идеями чучхе кореянки действительно были сильнейшими, а потому, что основных претенденток на медали - спортсменок из России - откровенно «валили». На украинок, которых считали «темными лошадками», обратили внимание, когда они пробились в полуфинал и финал.



Спортивные обозреватели поясняли предвзятость тем, что у престарелого президента Международной ассоциации любительского бокса Анвара Чоудри молодая жена-кореянка. Ну, а чем еще объяснить, что судейство творило чудеса: если замечание получала корейская спортсменка, очки снимали... с ее соперницы.



«Засудили» и нашу землячку. Татьяна Лебедева уверенно выигрывала весь финальный поединок у Ри Йонг Хиянг. Не исключено, бой вообще мог закончится в виду явного преимущества украинки, но рефери неизменно подавал команду «брэк», как только кореянке приходилось туго. Кто был настоящим победителем в этом финальном бою, понимали все: и зрители, и сама Ри Йонг Хиянг. «Назначенная» чемпионом, она во время награждения пыталась повесить золотую медаль на шею Лебедевой…



Кстати, и в спортивной биографии самой известной киевской боксерши-профессионала Алины Шатерниковой был неприятный эпизод, когда она выигрывала бой за звание чемпиона мира у Регины Халмич, но судьи отдали победу последней. Впрочем, впоследствии Шатерникова все же завоевала этот титул.



Волчьи законы



Бокс и кикбоксинг… У преуспевающих в этих видах любителей частенько опускаются руки, когда они попадают на профессиональный ринг. Этакая взрывоопасная смесь спорта и жесточайшего бизнеса. НЕ все здесь решается талантом и умением. Первыми с этим столкнулись россиянки, раньше украинок начавшие успешно выступать на международных соревнованиях. Одна из звезд российского женского бокса и кикбоксинга Елена Твердохлеб как-то вспоминает:



«В 1997 г. Всеевразийская федерация кикбоксинга предложила мне слетать в Милан для показательного 5-ти раундового боя, причем меня предупредили, что мой вес не должен быть более 58 кг. Поскольку бой предстоял показательный и всего 5 раундов, я с мужем за неделю вылетела в Рим, где мы и провели пару дней и ночей за осмотром исторических памятников. Затем переехали в Милан, где также днем и ночью гуляли по городу, пройдя пешком все исторические места, соборы, выставки… Организаторы с умилением одобряли нашу любознательность.



И вот за день до «показательного боя» организаторы объявляют, что завтра состоится мой 10-ти раундовый поединок с Ритой Туризи за звание чемпионки мира по версии ISKA, и вес моей соперницы 64,4 кг. А что мой всего лишь 58 кг - это мои проблемы, поскольку они предупреждали об этом Всеевразийскую федерацию. Мы перезвонили в федерацию - выяснилось, что там просто «забыли» нас об этом предупредить.



На взвешивании мы были удивлены физическими данными моей соперницы: рост около 173 см, мышцам могли бы позавидовать многие мужчины, а чтобы зафиксировать вес 64,4 кг она разделась практически догола. Т. е. разница в весе со мной составляла более 6 кг. Я не стала отказываться от боя, т. к. в этом случае не получала призовые, и организаторы не оплатили бы мой авиабилет. Видимо, они рассчитывали на победу своей спортсменки, а мои титулы позволяли санкционировать бой за звание чемпионки мира.



Но все вышло наоборот. У меня значительно лучше школа бокса и значительно сильнее удары. Рита Туризи, упав на «пятую точку» уже в первом раунде и побывав в нокдауне во втором и третьем, отказалась продолжить бой. Организаторы были в шоке. Правда, после этого в Италию меня больше не приглашали.»



@@@ К сведению. Сила удара мужчины-боксера - от 200 до 1000 кг. Причем, 200 кг – это рядовой удар для средневеса. Женщины бьют куда слабее. Обычные удары - порядка 50-60 кг. А 100 кг - это уже считается супер.



В неспортивной прессе периодические дебатируется вопрос, а не организовать ли поединки на ринге между мужчинами и женщинами. Специалисты категорически против. Чемпион Европы и мира по кингбоксингу среди профессионалов Олег Пащенко прокомментировал это так:



- Мне кажется, у женщин больше воли к победе, чем у мужчин. Но сила удара у них много слабее. И выставлять на ринге женщину против мужчины нельзя.



К слову, Елене Твердохлеб все же пришлось боксировать с мужчинами. Правда, поединки организовал не профессиональный промоутер, а … телевизионный шоу-мен: «…Идея неожиданно возникла у ведущего шоу-программы. Это было в начале 90-х, когда я подрабатывала в одном спортивном шоу. Ведущий надеялся, что вокруг цивилизованные люди, что парни воспримут это как шутку. Но эти полупьяные идиоты стали выскакивать на ринг, чтобы отправить меня в больницу…»



Поскольку «джентльмены» были дилетантами в боксе, да еще и подшофе, за поединки с тренированной дамой они заплатили сполна. Один – выбитым зубом, второй – переломанным носом, третий - поврежденными ребрами. «И хотя для меня это закончилось более-менее благополучно, с тех пор у меня больше нет желания искушать судьбу. Мне повезло, что они не были спортсменами», - добавила она.



Женщина и на ринге - женщина



С заслуженным тренером Украины Владимиром Богатыренко мы сидим в тренерской. Через полуоткрытую дверь доносятся звуки, характерные для боксерской тренировки: сухие удары перчаток по грушам, мешкам, лапам, периодически звучащая команда «Время!», подаваемая в начале и конце раунда.



Вы тренировали - и успешно - мужчин. Среди ваших воспитанников – чемпион СССР среди спортобществ профсоюзов Игорь Шишкин, чемпионы Европы и мира кикбоксеры Олег Пащенко и Владислав Черный. Когда и почему начали тренировать женщин?



Чисто случайно. В 1984-85 годах. Я тогда работал тренером по боксу и преподавателем кафедры физвоспитания сельхозакадемии. В этом вузе была женская баскетбольная команда. И она постоянно проигрывала – не выдерживала силового прессинга на площадке. Ко мне подошел их тренер и попросил провести с его командой несколько тренировок по боксу. Для волевой подготовки. Девочки-баскетболистки так увлеклись, что когда в 1988 г. я перешел в клуб «Спартак-Подол», приезжали сюда тренироваться из сельхозакадемии. Ездить было далеко, но больше тренироваться в кожаных перчатках им было негде – женского бокса как такового не существовало. Благодаря этому они победили на чемпионате Киева по баскетболу, заняли третье место на первенстве Украины. Волевая подготовка настолько выросла, что на баскетбольной площадке их никто не толкал.



Есть принципиальная разница между боксерами-мужчинами и боксерами-женщинами?



Очень существенная. Самое главное – в физической силе. К тому же в боксе немаловажное значение имеет умение держать удар. Мужчина способен выдержать много более сильный удар, прежде чем попадет в нокдуан или нокуат, чем женщина. Кроме того, мужчины склонны сделать какую-то тяжелую физическую работу рывком. Женщины делают ее медленнее, по чуть-чуть, но более рационально распределяя силы. А умение просчитать, как распорядиться своими силами, имеет очень большое значение на ринге.



А кого легче тренировать?



Женщины к наставлениям тренера относятся более вдумчиво. Как правило, неукоснительно подчиняются его требованиям и установкам. Ставят перед собой цель и стараются ее достичь во что бы то ни стало. И ошибки, на которые им указывают, обязательно исправляют.



В морском деле есть такое понятие – остойчивость. То есть, способность корабля выдержать качку, не перевернувшись. Кто психологически «остойчивее» на ринге – мужчины или женщины?



В среднем – мужчины. Они более уравновешены, чем женщины. Но я бы не сказал, что женщины трусливее – они эмоциональнее.



Женщины-боксеры в психологическом плане остаются женщинами? Это не «омужичивает» их психику?



Женщинами они приходят в бокс, женщинами они из него и уходят. Как все представительницы «слабого» пола они очень чувствительны к вниманию. Это надо учитывать на тренировках, спаррингах, при подготовке к соревнованиям. Но когда у них начинает получаться, девушки преображаются. Даже на тренировки начинают приходить более нарядно одетыми, чем в начале.



А о чем они разговаривают после тренировки, в поездках на соревнования?



О том, о чем и все женщины – о новинках косметики, моды… О мужчинах, конечно. Обсуждают амурные переживания и дают друг другу советы. Новые книги и фильмы – тоже неизменные темы их разговоров.



Тренер у них выступает своего рода дуэньей?



Нет. Считаю, тренер-мужчина должен от этого несколько дистанцироваться. Надо давать понять, что с уважением относишься к их женскому миру, что они имеют право на невмешательство в него. Да и на ринг они выходят сами. Даже будь дуэнья – она осталась бы за канатами. Скорее, тренер должен быть для женщин-боксеров тем, что в Индии называют гуру.



«В темном переулке…»



Естественно, я не упустил возможности задать несколько вопросов и воспитанницам Богатыренко, в частности капитану команды Лилии Дурневой - победительнице в личном чемпионате ассоциации «Новое созвездие»:



Как реагируют на вас боксеры- мужчины? На чемпионате не чувствовалось мужского шовинизма?



Да нет, они с интересом наблюдали за тем, что (с улыбкой) творилось на ринге между двумя женщинами. И потом те, кто раньше не видел женских поединков, признали, что женский бокс не менее эмоционален, не менее красив, чем мужской.



А кого из украинских женщин-боксеров вы считаете лучшими?



Анджелу Торскую из Полтавы. Она многократный чемпион Украины, чемпион Европы и мира. Чемпионку Европы киевлянку Татьяну Лебедеву. Кстати, Лебедева – воспитанница нашего тренера.



Вы говорите «команда». Но это слово подразумевает взаимоподдержку. А бокс, как известно, вид, где спортсмен «разбирается» с оппонентом один на один...



Понимаю… Как капитан команды, стараюсь поддержать атмосферу товарищеской взаимоподдержки. Да, на ринг спортсменка выходит одна. Но она должна чувствовать, что за рингом переживают и поддерживают подруги.



Как они реагируют, если девушка проигрывает? Не упрекают, что подвела команду?



Ни в коем случае.



Но рано или поздно приходит время выходить замуж. А в совместной жизни всякое бывает… Как распорядитесь вашей боксерской подготовкой во время семейных конфликтов?



Рукоприкладство ни с одной, ни с другой стороны не должно быть методом выяснения отношений в семье. Категорически.



А у вас нет комплекса неполноценности перед мужчиной? В смысле, если подымет руку, то нельзя ему ответить?



На этот вопрос взялись ответить чемпионка Украины Татьяна Жерновникова и чемпионка Киева Мария Ляшенко:



- Поначалу, как все женщины, будем уходить от конфликта… (Это, конечно, спорный момент – Авт.)



Это поначалу. А если уйти не удастся?



В крайнем случае, сможем дать адекватный ответ.



В качестве иллюстрации Мария Ляшенко вспомнила случай, когда в темном переулке нокаутировала насильника. И добавила: «Хорошо, что на моем месте не оказалась какая-то беспомощная девчонка!»



С другой стороны…



Как-то довелось нам освещать турнир по профессиональным видам единоборств, в рамках которого, к слову, проходили и боксерские поединки среди женщин. Украину там успешно представляла популярная – и не только в пределах нашей страны – спортсменка Марина Козерод. На обратном пути в Киев мы оказались в одном купе с очень известным специалистом в области единоборств. Не просто специалистом, а заслуженным тренером Украины, имеющим самое непосредственное отношение к женскому боксу.



Нет нужды говорить, вокруг какой темы крутился разговор. Обсуждали поединки турнира, достоинства и недостатки бойцов… В конце концов, беседа уперлась в «женский вопрос». Понятно, что самым интересным было узнать мнение тренера, не один год работавшего с «дамами». Наш собеседник, после некоторых раздумий, согласился высказать свою точку зрения, «положа руку на сердце». Но с условием, что называть его имени не станем. Пообещав исполнить просьбу, замерли в ожидании. Ответ человека, тратившего столько сил и времени на бойцовскую подготовку прекрасного пола нас несколько изумил:



- Если быть до конца откровенным… Женщины бокс не украшают. И он их тоже.



Еще один наш случайный собеседник, одобрительно кивнув, тут же добавил, что, по его мнению, женский бокс стоит в одном ряду с женским бодибилдингом или штангой.



Так-то вот… Хотя, справедливости ради, отметим, что не так редко нам встречались представители сильного пола, для которых нет большего удовольствия наблюдать, как девушки «охаживают» друг друга на ринге или на борцовском ковре.