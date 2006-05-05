Марата Сафина преследуют женщины

Марат последние несколько дней находился в португальском Эшториле, где одновременно проходят мужской и женский турниры. 124-я ракетка мира Бомова пробилась в основную сетку соревнований из квалификации. На спортивные подвиги Катю вдохновил своей статью Сафин, которому в Эшториле Бомова буквально не давала прохода. В гостиничном ресторане Катерина старалась сесть с ним за один стол, во время тренировок неизменно выбирала корт, по соседству с которым тренировался россиянин, а после матчей Марата ставила кресло напротив входа в его раздевалку и изводила спортсмена томными взглядами.







Сафин оказался в сложной ситуации: Бомова как теннисистка имеет полное право находиться там же, где и он, ее, как какую-нибудь фанатку, с помощью секьюрити за пределы стадиона не выведешь.





На назойливую чешку Марат пожаловался своему приятелю и партнеру по сборной России Дмитрию Турсунову, а тот в своем интернет-дневнике поведал миру о «влюбленной теннисистке Катерине». В целях конспирации Турсунов не назвал ее фамилию, да вот беда: в Эшториле выступала только одна Катерина - Бомова.







Если Марат все же ответит вниманием влюбчивой Кате, ему надо быть настороже, ведь в апреле девушка успела побывать за решеткой! В американском Джексонвилле Бомова со своей матерью попалась на краже из супермаркета вещей и драгоценностей на сумму $450. Выйти на свободу семейству Бомовых удалось благодаря уплате залога в $5000.

