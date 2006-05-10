Игрока «Челси» Бриджа избили и порезали

Как передает BBC News, Бридж был в клубе вместе с игроками «Челси» и «Арсенала», отмечая завершение сезона. В клубе был также и капитан «Челси» Джон Терри, но он ушел еще до того, как началась потасовка.



«Пострадавший получил ушибы головы и порез. На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако он отказался от медицинского обслуживания. По подозрению в нападении был задержан 34-летний мужчина, а еще двое были арестованы по обвинению в расистских оскорблениях в адрес полицейских», - сказано в заявлении Скотленд-ярда.



Все трое задержанных, как пишет издание The Sun, были позже отпущены под залог.



Напомним, что часть нынешнего сезона Уэйн Бридж провел в аренде в «Фулхэме», поскольку не попадал в основной состав «Челси» из-за высокой конкуренции. Главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон включил игрока в состав национальной команды на чемпионат мира в Германии.

