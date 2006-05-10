Великий тренер с внешностью дипломата

«Бесков - тренер на все времена. Он занимает особое место в мировом футболе.» Такими словами вспоминает Константина Ивановича «вечный» динамовец Тиберий Попович.





Как только в эфире прозвучало трагическое сообщение из Москвы, я сразу позвонил Тиберию Поповичу. Вот уже несколько лет Тиберий Ладиславович живет в Мукачево, где уже почти завершил строительство трехэтажного офиса своей детской футбольной школы, в которую соби-рается приглашать «с окрестных гор» наиболее талантливых мальчишек, чтобы возродить былую славу футбольного Закарпатья, готовя их одновременно и для киевского «Динамо».







Но сегодня мы вспоминали Великого Бескова – ведь свой путь в Большом футболе Тиберий Лади-славович начал именно в московском «Динамо», где блистал этот превосходный нападающий, один из лучших форвардов послевоенного советского футбола. Заслуженным мастером спорта он стал в 48-м, а через четыре года лишился этого звания, после проигрыша сборной СССР от юго-славов на Олимпиаде в Хельсинки. Говорят, лично Сталин инициировал этот приказ… После смерти диктатора в 1953 году игрокам олимпийской сборной это почетное звание вернули.







«Он был моим кумиром»







Тиберий Ладиславович, насколько я знаю, Вы за всю свою футбольную карьеру ни разу не снимали футболку с буквой «Д» – что за любовь к милицейской форме?







Любовь к милиции тут ни при чем… Просто жизнь сложилась так, что первой моей «взрослой» командой стало вновь образованное мукачевское «Динамо», и случилось это 6 марта 1944 года! Потом с легкой руки «бачи» Карло Сабо мои футбольные университеты были продолжены в «Ди-намо» московском. А ровно 55 лет назад, 30 апреля 1951, я стал киевлянином.







Я сейчас в таком возрасте, что поневоле тянет на воспоминания: долгими вечерами в засыпанном вишнево-абрикосовым «снегом» с цветущих деревьев Мукачево я часто ловлю себя на мысли, что благодарен Богу и футболу за то, что вели меня по жизни, дали возможность зани-маться любимым делом, дружить с великим людьми.







Один из таких великих был, бесспорно, Константин Бесков…







О Константине Ивановиче я могу говорить часами: это был удивительный человек, настоящий интеллигент – таких в том, послевоенном советском футболе, было немало. Бесков внешне ничем не напоминал футболиста – гладко выбритый, стильно одетый, с четко прочерченным пробором, подчеркнуто корректный, выдержанный – он скорее напоминал дипломата или киноартиста.







Глядя на старые фотографии, начинаю подозревать, что Вы в чем-то брали с него пример…







Имеете в виду пробор или галстук и шляпу – может быть. Главное, я старался подражать его тех-нике… Игрок исключительно комбинационного дарования, Бесков и на поле был артистом: бла-годаря высокой технике, отличному «виденнию поля», умению сделать точную передачу. он, иг-рая чуть позади своих партнеров по нападению, организовывал большинство атакующих комби-наций команды. Однако при этом и сам немало забивал: обладая поставленным ударом с обеих ног, он в 187 матчах за «Динамо» забил 91 гол.







Тренером он был не менее замечательным…







Вы правы, однако на примере его тренерской судьбы вполне можно было бы писать книгу о великой несправедливости, которая сопровождает едва ли не каждого профессионала, посвятив-шего себя этой неблагодарной работе… В жизни Бескова было два ключевых момента: первый – в 1964 году, после того, как сборная СССР уступила в финале Кубка Европы испанцам, его изгнали из работы… Второй – проработав 12 лет в московском «Спартаке», выведя его в высшую лигу и сделав чемпионом СССР в 1979 и 1987, на следующий год Константин Иванович вновь остался без работы!.. А ведь именно конкуренция киевских динамовцев с московскими спартаковцами, Лобановского и Бескова, привлекали на трибуны стадионов миллионы болельщиков.







Поистине: нет кумиров в своем отечестве...







Как тренер сборной Константин Бесков руководил главной командой страны в 43 матчах и в 25 из них были одержаны победы. Кстати, Лобановский, а он для меня авторитет, считал, что, ес-ли бы Константина Ивановича оставили в сборной, то в 66-м, в Англии, советская сборная вполе могла бы играть в финале…







Начала







Первую динамовскую футболку вы надели в 14 лет – как это Вам удалось?







В команду вначале набирали военнослужащих, а потом, если оставались незаполненные пози-ции, добирали нас, 15-16-летних. В той команде играли такие великолепные игроки как: Янош Осусский (в дальнейшем – московский динамовец), Тиберий Петрушевич, Гейза Фиалко, Петер Молнар, Ференц Фокас… Позже в коллектив «влился» Ваня Мозер – в будущем знаменитый спартаковец.







Капитаном команды у нас был Иштван Галад, а непроходимым центральным защитником – кра-сивый и… «очень умный» Василий Собко – поэтому, наверное, он и ушел в университет, предпоч-тя футболу науку. Сейчас он – академик Академии Наук Украины.







Под руководством Карла Берталоновича Сабо вы стали чемпионом пограничных войск Советского Союза – почему же тогда Вы не оказались в Киеве?







Тогда в Киеве уже было достаточно закарпатцев. И я с легкой руки нашего «бачи Карло» от-правился в знаменитое московское «Динамо». И вот там мне удалось познакомиться со многими замечательными футболистами и удивительными людьми, которые пережив со всей стра-ной страшную войну, все же не утратили вкуса к жизни и любви к футболу.







Вот и поделились бы с любителями футбола своими воспоминаниями…







Не буду скрывать: пишу книгу воспоминаний, так что те несколько абзацев, которые я вам сейчас продиктую, как раз и посвящены моим первым шагам в Большом футболе… Все фамилии, которые вы обнаружите в тексте, произношу с высочайшим благоговением – мои сверстники меня поймут…







Москва и москвичи







«…Когда я прибыл в Высшее военное пограничное училище, куда уже подъехали «мобилизован-ные» «Динамо» игроки, и меня облачили в новенькую, с иголочки, форму, сам себя не узнал – красавец!.. А когда я появился в этом шикарном обмундировании на стадионе, Иван Иванович Станкевич, знаменитый тренер, отправил меня на закрытые корты «Динамо» – через час там должна была состояться тренировка. «Сразу же проходи в раздевалку, и, когда увидишь великих футболистов, с которыми ты еще не знаком, не стесняйся…»







Разузнав у вахтеров, где находится раздевалка, я точно через час, по-военному, открыл дверь в святая святых и сразу же столкнулся с капитаном команды Всеволодом Блинковым. «Пополне-ние? Откуда?..» И услышав, что из Закарпатья, удивленно воскликнул: «О, это далекие места! Ну, ничего – раздевайся, будем тренироваться».







Пока я раздевался, Всеволод Константинович, он был лет на двенадцать меня старше, представлял будущих партнеров: «Видишь того доброго дядьку – это Бесков…». Статная фигура, эле-гантный, с доброй открытой улыбкой… Бесподобный!







«Этот подстриженный дядька – Сергей Сальников, а вот тот малыш – наш правый крайний – Василий Дмитриевич Трофимов. Его мы все зовем – «чепец»... Трофимов, услышав свою характеристику раскатисто рассмеялся… Удивительно добрый и деликатнейший человек оказался…



«А вот тот длинный – Лева Яшин, наш будущий вратарь…» – показывает на высоченного с длинными, как у гориллы, руками, и в бутсах, наверное, 46-го размера… «Это – Саша Саная, ря-дом с ним – Алексей Петрович Хомич… Основные голкиперы.»







Грузноватый и сутуловатый, весь в себе, знаменитый «тигр» Хомич тут же подошел и поздоровал-ся… «Я буду тебе помогать», – пообещал вратарь.







«Это – Васюся Карцев, а это – Иван Конов – известный «костолом» – с ним шутить нельзя! Рядом – Леня Соловьев – «слон» – наш центральный защитник. Слушай внимательно его подсказ-ки!.. А вот этого Соловьева, левого крайнего, зовут Сергей, но мы называем его «кухаркой» – он служил «коком» на военном корабле… Дальше – молодые ребята: Володька Шабров – нападаю-щий, Сашка Соколов – полузащитник. Оба – твоего года рождения. Правый защитник Витя Ва-син…»



И так, в непринужденной манере, пока мы переодевались, он познакомил меня почти со всеми игроками… Наверное, это мудрый Станкевич попросил его на первых порах опекать провинциа-ла, с трудом говорящего по-русски… А, скорее всего, открытый сибирский характер Блинкова, настоящего капитана команды, позволял ему быстро сходиться с людьми.







Когда началась тренировка, пришел Виктор Иванович Дубинин, выглядевший, как Бог и царь – одновременно! Любили его бесподобно… С ним – Иван Иванович Станкевич… Все, как по ко-манде, встали. «Итак ребята, проведем сегодняшнюю тренировку, которая будет направлена на улучшение общефизической подготовки. Скоро мы вылетаем в Гагры, на учебно-тренировочный сбор… Для вас это дело не новое – выполняйте все упражнения серьезно, чтобы молодые, глядя на вас, втягивались в тренировочный ритм. Самолеты на 28-е число заказаны…»







Я, конечно же, очень старался. А перед отъездом на сборы мне даже удалось удивить своих тре-неров: во время исполнения тестов в пробитии по воротам – не сделал ни одной ошибки…»







Предполагали, что станете киевлянином?







Я об этом даже и не думал – просто играл в футбол, доверившись судьбе... Москва и москви-чи мне очень понравились. На кавказском тренировочном сборе мне пришлось сыграть в кон-трольном матче против киевского дубля – старался, как мог... Кстати, в той игре я играл правого полузащитника и опекал Мишу Комана. Нам удавалось на поле даже перебрасываться репликами – мы ведь были знакомы еще по Закарпатью. И, хоть в этой «интеллигентной и деликатной» игре я здорово не выкладывался, но, видимо, кое-кто из киевского руководства «положил на меня глаз»: что ни говори – земляк Комана.







За москвичей Вы все-таки сыграли?







В чемпионате страны мы сначала сыграли в Донецке, а потом приехали в Киев. И после этого матча, в котором я тоже вроде бы сыграл неплохо, меня вдруг пригласили в раздевалку соперни-ков... Оказалось, что тренеры обеих команд уже успели договориться о моем переходе в Киев. «Тиберий, парень ты способный, нам нравишься – выдержал серьезный конкурс, но видишь, кто сидит на скамейке: заслуженные мастера спорта Карцев, Конов, Соловьев! В ближайшие два года я вряд ли смогу обещать тебе в основном составе место...» – обратился ко мне Дубинин. – А Олег Александрович Ошенков принял возрастную команду и собирается ее омолаживать... Просит, чтобы я тебя передал в Киев – как ты решишь, так и будет.».







«Греть лавку» мне, конечно, не хотелось, хоть и очень понравились москвичи: культурные, спо-койные, уверенные в себе, дружные – очень быстро я успел привыкнуть здесь. Я знал, что в Киеве тогда собралось чуть ли не с десяток наших закарпатцев – как они меня воспримут? Но делать нечего – оставалось взять под козырек и сказать: – Слушаюсь, товарищ генерал!







Я - киевлянин







И 30 апреля 1951 года – как же незаметно пробежало 55 лет – я вышел из московского поезда на киевском вокзале!.. Меня никто так и не встретил... Закинул я за спину свой рюкзачок, в кото-ром, кроме банки тушонки, буханки хлеба, нескольких грудок рафинада, куска мыла и полотенца, были еще «Молодая гвардия» и «Как закалялась сталь» – зачитанные до дыр книжки из армейской библиотеки – мои учебники русского языка – и отправился трамвайчиком на Контрактовую пло-щадь, в войсковую часть №2238... Только зашел на территорию, как ко мне подлетает офицер: «Кто и откуда? – Из Москвы... – Давай в грузовик скорее – мы тебя давно ждем!»







Привезли в Обуховский район, поселили в палатках и отправили рыть траншеи под какие-то сек-ретные коммуникации! И началась настоящая солдатчина... А когда я в курилке рассказывал ребя-там, что еще совсем недавно играл в московском «Динамо», надо мной даже начали подшучивать – никто не мог в это поверить.







А я слышал, что вы до 45 лет не курили?







Я был «режимщиком» – запаха табака не знал, но где еще в армии можно отдохнуть, пере-броситься новостями с друзьями – конечно же, в курилке.







Первые киевские голы







Но у Вас же было командировочное предписание!







Прошло шесть нелегких дней: я успел натереть кровавые мозоли, и несколько раз безуспешно пытался добраться до командира полка – его палатка стояла самой последней в ряду – но охрана почему-то к нему не подпускала. Несмотря на то, что у меня было командировочное предписание страшно-красного цвета!.. Но однажды я услышал: «Курсант Попович – к командиру!» В Москве ведь нас всех, молодых динамовцев, быстренько «вступили» в Высшее командное пограничное политическое училище.







Оказывается, до Киева наконец-то «дошло», что я не доехал по назначению, и меня тут же разы-скали в Обухове. За мной на коричневой «победе» примчались зампред киевского совета «Дина-мо» Николай Федорович Гущин, начальник команды мастеров Феодосий Александрович Остап-ченко и Рафаил Моисеевич Фельдштейн – знаменитый на весь Союз администратор команды. И уже через пару часов я был на стадионе «Динамо», где как раз собирались игроки для очередной тренировки.







И пошла работа: уже через день Олег Александрович выпустил меня против дубля «Шахтера», и я, сам того не ожидая, даже забил два гола: один с подачи Миши Комана, а другой – после идеаль-ного паса Саши Щанова, нашего капитана... Ах, какой, золотой игрок был Александр Иванович – технарь, культура паса у него была идеальная! Мне даже предоставили возможность в той игре сделать хет-трик, но я не сумел забить пенальти... А во втором тайме у меня, очевидно, из-за пере-рыва в тренировках начались судорги икроножных мышц и я ушел с поля... На следующий день Ошенков предложили сыграть хотя бы тайм за основной состав против знаменитого Александра Пономарева! Но я, трезво взвесив свои моральные и физические силы, отказался... Жаль, конечно, больше такой возможности мне не предоставилось!







Итак, я прижился в команде... А в следующем сезоне «Динамо» впервые в своей истории стало серебряным призером чемпионата СССР, однако мне не хватило игр для почетной медали. Но значок мастера спорта я все же получил.







Подбор игроков у нас был отличный, и можно было рассчитывать на неплохой результат и в сле-дующем сезоне, но сначала мы неожиданно проиграли «Торпедо», хотя вели в счете 2:0, а потом лишились двух победных очков, так как с розыгрыша была снята команда МВО... Что-то у нас расстроилось и мы покатились в низ турнирной таблицы... Закончить сезон «удалось» на восьмом месте.



Впереди было немало славных побед, и среди них – выигранный нами Кубок СССР и разгром второй сборной Венгрии, о чем я, собственно, и собираюсь писать воспоминания.







«Министерство землетрясений»







И все-таки Вы уехали из любимого Вами Киева…







Считайте, что я здесь в командировке: вот уже десять лет строю офис для детской футболь-ной школы… Собираюсь готовить талантливых ребятишек для киевского «Динамо». Да и здоро-вье надо было поправить: горный закарпатский воздух привел в порядок мой надорванный футбо-лом организм.







И каковы перспективы?







Здоровье стабилизировал. С футболом похуже: наш край всегда славился техничными футбо-листами, и лишь недостаточно развитая инфраструктура не позволяет местным командам конку-рировать с богатыми клубами с «равнины». Однако закарпатские «олигархи» почему-то «стесня-ются» вкладывать деньги в футбол: к кому ни обратишься, отворачиваются – «футбол не люб-лю»… А ведь наш Мукачево дал Большому футболу таких ярких футболистов, как: Йожеф Беца, Иван Мозер, Василий Годничак, Тиберий Попович, Василий Турянчик, Федор Ванзел, Стефан Решко, Стефан Варга, Федор Медвидь, Имре Лендьел!











Тогда нужно заманить в Закарпатье футбольных фанатиков типа российского Абрамо-вича: край-то какой благодатный, и к тому же есть опыт подготовки молодых футболи-стов?







Как говорит мой земляк Йожеф Беца, олимпийский чемпион Мельбурна: «Многое будет зави-сеть от министерства землетрясений!»







Иными словами: «Как карта ляжет»?







В Украине ведь и, кроме футбола, накопилось немало проблем… Будем надеяться, что у «сильных мира сего» хватит ума разобраться, куда необходимо вкладывать деньги – «карта долж-на лечь» так, чтобы в выигрыше были дети. Надо думать о будущем!

