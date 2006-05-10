«Кодекс олимпийца»: мораль, доведенная до абсурда

Заранее просим не рассматривать наши попытки проанализировать как нападки на уважаемых людей и подотчетные им ведомства. Скорее, это приглашение к дискуссии…



Главным событием «стола» явилось обсуждение подготовленного Национальным олимпийским комитетом проекта «Кодекса чести олимпийца Украины». Что это такое? Приведем выдержку из самого документа:



«Кодекс чести олимпийца – это фундаментальный и универсальный документ, который является нормативной основой украинской системы спортивного воспитания и самосовершенствования.



Цель Кодекса состоит в том, чтобы посредством широкой гармонизации форм, методов и принципов воспитательной работы добиться успеха в подготовке спортсменов, будущих олимпийцев. Конечным ее результатом есть выход на уровень всесторонне развитой личности с глубокими морально-этическими убеждениями, правилами и нормами жизни в украинском обществе, в период учебно-тренировочных сборов и соревнований на европейской и мировой аренах.»



Далее речь идет об олимпизме, как философии жизни, о праве каждого на занятие спортом и многое-многое другое. Это все из раздела «Общие положения». Если честно, то после первого прочтения не врубиться. И после второго не очень. И не покидает мысль, что с чем-то подобным когда-то уже сталкивался. Ах, да… Этот документ очень сильно напомнил «Моральный кодекс строителя коммунизма».



Второй раздел посвящен проекта принципам, правилам, нормам и обязанностям атлетов во время занятия спортом. Некоторые выдержки отсюда нельзя не привести…



«Олимпиец должен: жить с великой верой и осознанием избранности своей земли, своего народа, своей Родины, любить и уважать их… Постоянно заботиться об умножении славы Государственного Герба Украины… Государственного Гимна… и Государственного Флага. Постоянно работать над развитием чувства дружбы, товарищества и коллективизма…»



Потом следует длинный ряд прочих требований Кодекса:







ставить обогащение нашего общества благородством, честностью, добрыми поступками…



жить по общечеловеческим нравственным принципам…



помнить о постоянном моральном долге перед своими родителями…



вырабатывать в себе привычку делиться своими достижениями – материальными и духовными…



не допускать грязи, злобы и неправды…



быть милосердным…



не допускать насилия над людьми…



не запятнывать свое достоинство - даже помыслами о незаконном завладении чужой материальной и интеллектуальной собственностью…



не забывать, что самым тяжелым преступлением является лишение человека жизни…



очищать от скверны себя, коллектив и все украинское общество. Бороться с проявлениями пьянства, наркомании, бродяжничества… и другими антиморальными явлениями…



постоянно помнить об особенной роли женщины, проявлять по отношению к ней воспитанность, благородство, уважение…



Понятно, что разработка проекта Кодекса и попытка внедрить его в жизнь продиктована самыми лучшими и искренними побуждениями – борьбой с негативными проявлениями с спорте. Поскольку, как сказал на «круглом столе» Сергей Бубка «сегодня нет документа, который регламентировал бы нормы поведения спортсмена в обществе». Отсюда, по словам главы НОК Украины, случаи пьянства, грабежей, воровства, участия в группировках и прочих противоправных действий среди спортсменов.Выступление Сергея Бубки было единодушно поддержано и «спортивным» министром Юрием Павленко, и представителями всех федераций и других спортивных и околоспортивных структур. Далее предполагается донести проект Кодекса до Верховной Рады, чтобы там документ, как можно быстрее, был ратифицирован…Все это замечательно. За исключением одного… Смысл этого документа не совсем понятен. Точнее, совсем непонятен. Ну, допустим, даже если он пройдет через парламент… Какую законную силу он будет иметь? Каким образом с помощью Кодекса можно будет воздействовать на спортсменов?Гипотетически можно представить пару вариантов…: использовать Кодекс наподобие военной присяги. Решил стать спортсменом - зачитай и дай клятву. А если ее нарушишь, то… А что, собственно, «то»? Да ничего особенного. Тот же проект предлагает выносить проступки спортсменов на Этико-дисциплинарную комиссию, которая и будет оглашать свой вердикт. Как это может выглядеть? Вызовут нарушителя на ковер и будут стыдить до тех пор, пока он не зальется слезами от осознания вины? Или тем же Кодексом по физиономии, по физиономии… А если речь идет не о «невинном» запое или ненормативной лексике в людном месте? Допустим, спортсмен натворил Бог знает что. Вспомним перечисленные главой НОК виды правонарушений от воровства до – упаси Боже! – убийства. Как тут использовать «Кодекс чести олимпийца»? Отсюда…«Уголовный кодекс» заменить «Кодексом чести олимпийца». То есть, совершивший преступление спортсмен оказывается в более выгодном положении, нежели прочие граждане страны. Поскольку – как «работник спорта» - он освобождается от уголовной ответственности и несет ее в соответствии с пунктами документа об «олимпийской морали». И приговор ему выносят не судьи, а члены Этико-дисциплинарной комиссии с исполкомом НОК.Как легко заметить, оба варианта совершенно абсурдны. В таком случае, ради чего «огород городить»?По этому поводу еще вопрос… Подобные документы имеют место где-либо в мире или это сугубо украинское «ноу-хау»? Так или иначе, но после обсуждения темы «Кодекса олимпийца» осталось ощущение какой-то непродуманности. Опять-таки вспомним, как некогда заставляли зазубривать пресловутый «Моральный кодекс строителя коммунизма»… И чем это все закончилось?