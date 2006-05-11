«Динамо» – «Шахтер»: игра одна – задачи разные

Ох, и трудно было мне – болельщику «Динамо» с более, чем полувековым стажем, подводить «промежуточный» итог чемпионата Украины: календарь себя исчерпал, все матчи сыграны и каждой команде определен ее «шесток»…







Каждой, но не лидерам, которые, мало того, что роскошествуют на своих суперсовременных реабилитационно-восстановительных центрах и не знают, что такое элементарная задолженность в зарплате, так и могут себе позволить «шоу» под занавес.







Только не подумайте, что я, как и многие респонденты «сети», считаю этот матч «договорным». Хотя развитие событий на поле могло подвигнуть знатоков футбола, а таких среди посетителей интернетовских форумов вполне достаточно, на всевозможные предположения. Больно уж неубедительно выглядели «звезды» украинского футбола в плане мастерства и …артистизма. А ведь «договорняки» такого уровня играются именно с артистизмом. Вспомните, как руководители фут-бола, заманивая нас на трибуны, не находят другого аргумента, кроме декларации, что «футбол – для зрителей». И хоть это – тема для другого, не менее обстоятельного разговора, не могу «не вставить свои пять копеек».







Если вы, господа, так уж любите зрителя – создайте для него комфортные условия: козырьки от дождя, цивилизованные туалеты, вежливые стюарды, вода, чай и кофе на трибунах, грамотная и ненавязчивая информация. И главное, уважи-тельное отношение к тем, ради кого, собственно, производится это действо. Сегодня утром мне позвонил из Мукачево Тиберий Попович, динамовец 60-х, и попросил рассказать о матче «Динамо»-«Шахтер» – в их регионе СТБ не проходит, а не всякий телезритель способен разжиться «тарелкой»!..







И, чтобы поставить точку в полемике о «договорняках», хочу решительно заявить, что, по моему глубокому убеждению, непростая эта тема подогревается футбольными функционерами, «продажными» судьями и заангажированной прессой – иначе трудно привлечь внимание к футболу, который вот уже добрых пятнадцать лет никак не выйдет на добротный «со-ветский» уровень. И развращенный газетными скандалами зритель начинает еще до матча рисовать в своем возбужден-ном сознании мрачные картины футбольного произвола.







И каково же было удивление общественности, когда матчи последнего тура, в которых решалось, кому оставаться, а кому уходить, были сыграны «честно». Ушла «Волынь», которая всем надоела не столько игрой, сколько послематчевыми скандалами любителя пообщаться с прессой Кварцяного. Способный тренер и небесталанный организатор, доб-рейшей души человек, он настолько увлекался «процессом» и сам для себя выстраивал такую линию поведения, что диву даешься, как его хватало на все на это… Нечто похожее происходило и с Йожефом Сабо, у которого, кроме скандалов с прессой и коллегами, неплохо получалась его основная работа – подготовка футбольной команды к ответственным мат-чам. Вспомните. как «при живом» Лобановском Сабо удалось создать такую сборную Украины, что только лишь чудо да залихватская игра молодого Шовковского помешали нашей команде пройти в финал! А «Динамо» времен «Ромы» и «Реа-ла» – ту команду можно было сравнить разве что с «суперстар» 1975 года.







Я категорически против «договорняков», но двумя руками «за» «золотой матч» в Кривом Роге – даже, если Олег Блохин и огорчается на этот счет. Игрокам сборной ведь крайне необходима не только практика, но и психологическая закалка, так что такие матчи сам Бог (с помощью ФФУ и ПФЛ) нам послал.







А что же игра? Вряд ли стоит пересказывать в деталях перипетии этого матча: как и предполагалось, это был принципи-альный поединок тренеров и выяснение отношений между игроками. «Донецкие», подогреваемые своими болельщиками, давно «имеют зуб» на киевлян, которые с незапамятных времен почему-то считают себя «представителями высшей кас-ты»… Ринат Ахметов сумел, проведя тренерскую селекцию, создать команду, которой совсем немного не хватает для того, чтобы «выстрелить» в еврокубках. Так что для него «Динамо» – всего лишь очередной раздражитель: не выиграли сегодня – дожмем завтра!







У «Динамо» задачи иные: на протяжении многих лет клубом настойчиво завышалась планка амбициозных притязаний – к сожалению, не только футбольных, что в немалой степени способствовало снижению в классе… И хоть нынешние футбо-листы, умеющие пользоваться компьютерами, мобильными телефонами, видеокамерами и DVD – не чета бывшим, их желательно, как можно дальше дистанцировать от внешней, замусоренной политикой жизни. Водить в театр – да! Позволять участвовать в показах мод – непременно! Но исключать при этом ночные дисктеки и ирландские пабы – кате-горически!







Главное, профессиональный футболист должен профессионально играть в футбол… К сожалению, несмотря на все уси-лия прославленных динамовских селекционеров, сколотить команду из одних только профессионалов все никак не удает-ся. А может и тут «сговор»? Чем тогда не повод для дискуссии!







А теперь скажите, почему вооруженные научными наработками группы Зеленцова динамовские тренеры не в состоянии вывести на надлежащий уровень того же Ринкона или не дать сгинуть некогда одному из лучших плеймейкеров Украины Ротаню? Почему вот уже несколько лет раз за разом «обрезается» на своем фланге Несмачный, создавая прорехи в и без того проходимой динамовской обороне? Уверен, многим почитателям таланта Белькевича больно сегодня наблюдать, как перемещается по полю его бледная тень… И еще. Неужели можно считать основным оружием нападающего фолы, кото-рые он зарабатывает в районе штрафной площадки соперника, умело прикрывая мяч корпусом? Пусть бы после этого кто-то сумел исполнить «стандарт»…







У «Шахтера» таких проколов гораздо меньше: единственное, что можно «закинуть» Луческу – недоверие к украинским футболистам. Их не так уж и много в Донецке: например, Воробей и Белик… Оба кандидаты на поездку в Германию! Но моежт быть, они сами в этом виноваты: один все никак не вернется к былым кондициям, другой ограничивает себя в роли «столба» – такое в современном футболе выглядит просто анахронизмом. Помнится, когда-то Лобановский считал, что Ширер и Роналдо забивают свои голы исключительно за счет выбора позиции, но мы-то видим, насколько мобильны эти суперфорварды…







Средняя линия у горняков – достойна подражания, а то, что она не всегда стабильна, причину следует искать, наверное, в том, что привыкшие к иным цивилизационным нормам игроки просто не в состоянии адаптироваться к условиям уголь-ной столицы.







Оборона «Шахтера» впервые за много лет выглядит вполне убедительно: жаль только, что вовремя не сумели наградить украинским паспортом поляка Левандовского, который в паре с молодым украинцем Чигринским мог бы стать открыти-ем на чемпионате мира.







Легкость, с которой динамовцы забили два гола, сыграла с ними злую шутку: они, по-прежнему, не могут «составить себе цены» – даже Милевский, который появляется в составе не столько потому, что заслужил это кропотливым трудом, сколько от селекционной безысходности, и тот к середине первого тайма начал пороть ерунду. Удивляюсь, как Матузалем сдержался после его «подката» в центре поля!.. Футбол в исполнении киевлян основывается исключительно на интуиции: создается впечатление, что никто из них не знает, как в следующее мгновение поведет себя партнер. Отсюда и излишняя беготня, которая и приводит к тому,что уже во втором тайме даже ведущим игрокам не хватает сил и концентрации для того, чтобы удержать, казалось бы, победный счет! Великолепной иллюстрацией к этому моему посылу был живопис-нейший кадр: когда после неточного длинного паса Ващука со скамейки прозвучал упрек, Влад на весь экран прокричал: «А кому же давать пас?»







Есть такая маленькая футбольная хитрость: когда игрок пытается сберечь свои силы и в то же время не впасть в немилось тренера, он, получив мяч, тут же отдает его ближайшему партнеру и …«закрывается». Не потому ли во втором тайме «Шахтер» временами играл «сам с собой» – настолько неубедительно выглядели динамовцы?







Просматривая матчи чемпионатов Англии, Испании, Италии, нередко ловишь себя на мысли, что, если бы не остатки футбольного патриотизма и не раздуваемый вокруг украинского футбола ажиотаж, вряд ли удалось бы собирать на три-бунах хотя бы по нескольку сот болельщиков. А ведь я помню времена, когда даже на матчи динамовского дубля прихо-дило тысяч по десять настоящих ценителей прекрасного!.. Сегодня дублеры играют в Чапаевке и туда, кроме специали-стов, съезжаются лишь пару тесятков ближайших родственников футболистов.







Что будет в Кривом Рогу? Будем поздравлять нового чемпиона. Кто победит? Непременно тот, кто сумеет сохранить в себе копившуюся на протяжении турнира злость по отношению к сопернику.







Говорят, Тимощука заменили, потому что у него была высокая температура – для «Динамо» было бы неплохо, если бы Анатолий отсиделся на скамейке запасных… Он в «Шахтере» – незаменимый!







Реброва и Милевского заменили потому, что они еде ноги волочили – даст Бог, восстановятся. Но они-то – не главные действующие лица в этой пьесе!







Но, как бы то ни было – скучать криворожанам не придется. А вот телевизионная картинка, если ее снова уступят СТБ, может и не добраться до регионов.







Продолжение следует…

