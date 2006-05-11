Футбол Италии «взрывает» афера

Сейчас дело открыто против исполнительного директора «Ювентуса» Антонио Джираудо, которого обвиняют в финансовых махинациях. Однако в ходе расследования этого дела, выявились и грубейшие нарушения при покупке и продаже игроков.





Кроме этого, в ходе прослушивания телефонных разговоров следователи узнали, что некоторые высшие руководители клубов договаривались между собой о результатах матчей. По этому поводу сейчас ведутся допросы ряда арбитров, которые пока выступают в этом деле в роли свидетелей.





Как сообщили в четверг местные СМИ, под подозрением оказались такие итальянские футбольные клубы, как «Ювентус», «Фиорентина», «Лацио», «Удинезе», «Мессина», «Сиена», а также «Авеллино», «Ареццо» и «Кротоне».





Пока следователи не дают журналистам полной информации об этом довольно запутанном деле, поскольку проверка фактов подлогов и нарушений еще не закончена. Однако скандал, в результате которого в прошлый понедельник подал в отставку президент национальной итальянской футбольной лиги Франко Карраро, набирает силу и грозит перевернуть весь футбольный мир Италии.

