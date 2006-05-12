Чемпионат мира по футболу пройдет без проституток

Сотни "сексуальных работниц", незаконно занимавшихся проституцией, были допрошены полицейскими, выявившими различные нарушения трудового и иммиграционного законодательств, визового режима.



По данным ИТАР-ТАСС, лишь в одном Гессене было осуществлено 74 ареста, начато дознание в отношении 603 проституток. В Рейнланд-Пфальце арестованы 22 представительницы древнейшей профессии, 34 - получили повестки в суд. Подробные данные об итогах рейдов полицейских по борделям из Баден-Вюртемберга и Баварии пока не поступали.



Как заявил глава МВД Гессена Фолькер Буфье, эти меры были предприняты в связи с тем, чтобы рассеять страхи международных правозащитных организаций и групп. Они выражают опасения, что десятки тысяч женщин, в основном из стран Восточной Европы, будут нелегально завезены в Германию к ЧМ- 2006, матчи которого пройдут с 9 июня по 9 июля в 12 городах страны, и принуждены работать проститутками.



"Контроль и проведение обысков является эффективным путем борьбы с такими преступлениями, и по этой причине мы будем продолжать проводить такие акции", - пообещал Буфье.



В последнее время Совет Европы, "Международная амнистия", Международная организация по миграции и некоторые правозащитные объединения, в том числе в России, выражали озабоченность в связи с возможной эксплуатацией женщин в качестве "сексуальных рабынь" на ЧМ-2006, который, по оценкам, посетят около 3,5 млн человек. По некоторым прогнозам, в сексуальном бизнесе на чемпионате мира могут быть задействованы свыше 50 тысяч иностранок, не имеющих права заниматься проституцией в ФРГ.



В Германии проституция была легализована в 2002 году. Платные сексуальные услуги оказывают здесь в общей сложности около 400 тысяч человек, 95 процентов которых - женщины. Проститутки платят налоги, взносы в пенсионный фонд, пользуются правом на социальные пособия. Бордели имеют сайты в интернете и помещают рекламы в газетах. По статистике, по крайней мере, каждый третий немец в возрасте от 18 до 60 лет хотя бы однажды в жизни посещал проститутку. Между тем, во время крупных международных спортивных мероприятий спрос на "сексуальные услуги" возрастает многократно.

