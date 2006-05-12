Звезда «Ювентуса» Дель Пьеро готовится «сообразить» ребеночка

Около года назад звезда туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро женился на своей подруге Соне Аморузо. Причем связал себя узами брака итальянский футболист на тайной церемонии в церкви Сан-Крато, на которой присутствовало всего 12 человек.



В преддверии же чемпионата мира, на который Алессандро обязательно поедет, радостное событие постучалось в его дом. 29-летняя Соня намекнула в интервью итальянским журналистам, что семья дель Пьеро скоро станет еще больше.



«По окончании чемпионата Италии все мысли любимого Алессандро сосредоточенны только на предстоящем мундиале. Однако после того как он вернется из Германии, то мы обязательно займемся потомственным вопросом и сообразим ребеночка, – сказала не склонная к публичным заявлениям Соня. – Алессандро идеальный отец и муж. В нем почти нет изъянов. Он умеет готовить, не привередлив к еде и не тянет одеяло на себя в отношениях».



Впрочем, живется Аморузо и впрямь уж очень неплохо. Ведь дель Пьеро заваливает свою любимую подарками. Одними из последних его презентов, например, стали: новенькая «Феррари», кольцо с большим алмазом, модные платья, кошелечки и все, все то, что Соня только пожелает. Теперь, похоже, настала очередь ответного подарка.

