Путин «приласкает» борцов

Об этом агентству «Весь спорт» сообщил президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.







«Принципиально вопрос согласован, Владимир Владимирович встретится со сборными России по борьбе, - сказал Тягачев. - Он очень внимательно следил за чемпионатом Европы. 11 золотых медалей из 21, которые выиграли наши борцы, - это блестящий результат. И Владимир Владимирович выразил желание лично встретиться с героями.







Сейчас осталось согласовать точную дату и формат аудиенции у главы государства». Тягачев также напомнил, что президент Путин регулярно встречается с лидерами российского спорта. «Имею в виду не только приемы олимпийской и паралимпийской сборных России после их успешного выступления в Турине, но и национальные команды по дзюдо и боксу, с которыми Владимир Владимирович даже тренировался. Не исключено, что именно такой формат будет выбран и для встречи с борцами», - заметил глава ОКР.

