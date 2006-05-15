Lexus готовит гоночный автомобиль

Работа над этим проектом началась еще в декабре прошлого года, а гоночный дебют японской марки запланирован на июль нынешнего года.



Свои автомобили Lexus готовит для участия в новом классе GT2, где им придется конкурировать с Porsche 911 GT3 RSR, Ferrari F430GT, Panoz Esperante GTLM и гоночной версией BMW M3. В основе спортивного IS350 лежит предельно облегченный базовый седан с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. Двигатель построен на базе серийного V6, но форсирован до 450 лошадиных сил. Наконец, автомобиль оснащен полностью новой тормозной системой, колесами BBS и будет "обуваться" в покрышки Michelin.



Основной целью первых гоночных мероприятий, по словам представителей Lexus, является окончательная доводка и настройка автомобиля. Глава Team Lexus Чак Голдсборо (Chuck Goldsborough) считает, что его подопечные провели огромную работу, поэтому у команды есть все шансы показать неплохие результаты даже в самых первых гонках.

