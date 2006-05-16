Шумахер озвучивает мультфильмы

Шумахер подтвердил, что озвучил в этом фильме одного из героев – машину Ferrari. Кинокомпания Pixar, создатель Cars, пыталась представить в этой ленте автомобили через их характеры.







Главный герой фильма – спортивный автомобиль Lightning McQueen. Обладая дерзким, взрывным характером и невероятной скоростью, он мчится на первые в своей жизни соревнования и в городе Radiator Springs попадает в аварию. Местные жители (тоже машины) приговаривают его к общественным работам. Lightning McQueen делает все, чтобы попытаться сбежать, но в итоге понимает, что добиться чего-то можно, только заслужив уважение окружающих.



Герой, озвученный Михаэлем Шумахером, сыграет в «Тачках» эпизодическую роль. «Естественно, я буду озвучивать Ferrari, вы разве ожидали чего-то другого?», - заявил он во время пресс-конференции на Гран-при Испании. Для озвучки других персонажей были приглашены звезды гонок NASCAR Ричард Петти и Даррелл Уолтрип, а также легендарный гонщик Марио Андретти.



Студия Pixar известна своими предыдущими работами в области мультипликации - The Incredibles («Суперсемейка»), Toy Story ("История игрушек") и Finding Nemo («В поисках Немо»). Прокат фильма «Тачки» начнется в США 9 июня, а затем будет представлен и в других странах.

