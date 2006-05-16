Голые спортсмены призывают пользоваться презервативами

Власти Швейцарии начали новую кампанию по борьбе со СПИДом. На этот раз - с помощью спортсменов. Причем, совершенно раздетых.
Рекламные плакаты привлекли особенное внимание местных жителей, поскольку безопасный секс на них рекламируют полностью обнаженные спортсмены.
Как сообщает ВВС, на рекламных плакатах, появившихся по всей Швейцарии, изображены обнаженные хоккеисты и фехтовальщицы. Их сопровождает рекламный слоган "Никакого действия без защиты". Авторы пропагандистской кампании считают, что контакт между голым телом и угрожающими металлическими предметами спортивного инвентаря должен подчеркнуть беззащитность человека перед СПИДом - если он не пользуется презервативами.
Реклама, которую также показывают по телевидению и в кинотеатрах, безусловно, бросается в глаза. И это именно то, чего добивались в министерстве здравоохранения Швейцарии. "Мы хотим сказать людям: точно также как хоккеем и фехтованием не занимаются полностью обнаженными, нельзя заниматься сексом без презерватива", - говорит Роже Штауб, глава кампании по противодействию СПИДу.
Рекламная кампания швейцарского правительства - очередная попытка местных властей убедить швейцарцев отказаться от незащищенного секса. Несколько лет назад пропагандистские усилия минздрава касались супружеской неверности: тогда реклама предлагала швейцарцам не забывать о презервативе, если они решат изменить своим постоянным партнерам. Кроме того, на швейцарской границе размещали плакаты, в которых было указано, что в стране нельзя нарушать ограничения скорости, и что ее жители обязаны пользоваться презервативами.
У швейцарских властей есть все основания для серьезной озабоченности проблемой СПИДа. В конце 1980-х - начале 1990-х в стране были зафиксированы самые высокие показатели заражения ВИЧ в Европе. Частично это было связано с наркоманией, частично - с тем, что обеспеченные швейцарцы были частыми гостями в странах, где уже шла эпидемия СПИДа. По официальным данным, количество носителей ВИЧ среди людей традиционной сексуальной ориентации и наркоманов начало сокращаться. Однако усилия правительства пока не помогают борьбе со СПИДом среди геев.