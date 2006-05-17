Бобкин «сломал» россиянина случайно

Украинский нападающий Александр Бобкин запомнится всем любителям хоккея тем, что в столкновении с ним тяжелую травму получил Александр Харитонов.

Многие говорили, что этот фол был умышленным. Хоккеист с этим не согласился.



После поражения со счетом 0:8 от сборной Словакии ни один журналист не заинтересовался игроками команды Украины. Что тут говорить о матче? И так все ясно. Но нельзя было упустить шанса поговорить с Александром Бобкиным, который отметился на этом чемпионате мира грубым нарушением против Харитонова. Игрок откровенно ответил на все вопросы.



Александр, ты специально нанес травму Харитонову?



Получилось, конечно, не очень хорошо. Но я не шел на нарушение умышленно. Мне было очень не по себе, что я нанес травму такому хоккеисту. Вы же знаете, я почти сразу извинился перед Александром. Я был обязан сделать это.



Ты следил потом за тем, что говорили хоккеисты насчет твоего нарушения?





Было понятно, что меня начнёт по-черному пиарить российская пресса. И я был к этому готов. Да и воспринимал это нормально. Мне вот интересно, как отнесутся к этому событию украинские журналисты.



Как отнеслись к этому в твоей команде?



Все меня поддерживали морально.



Так все-таки был умысел-то в том эпизоде?





Александр очень юркий хоккеист. Против него очень тяжело играть. В том эпизоде он резко стал уходить от меня, убрал тело, но не успел. Осталась его нога и моя нога. Произошел стык. Но не было такого, чтобы я специально выставлял ногу. Знал бы, что все так получится, вообще в этом эпизоде не бежал на Александра.



Владимир Крикунов говорит, что ты и в «Нефтехимике» отличался грубостью.





Этому заявлению я больше всего был удивлен. Пусть он мне сам скажет, когда я шел кому-нибудь колено в колено. Да я ни одного удаления до конца матча за грубость не получил.



Поговорим о сборной Украины. Вы на этом турнире хорошо сыграли только один матч – против сборной Италии. А на втором этапе вообще дурака валяете. В чем дело?





Это труднообъяснимый факт. Взять матч против словаков. Перед матчем у нас было собрание, затем тренер ушел и игроки поговорили без него. Все вроде настраивались дать бой, показать себя. Но, как мы выходим на лед, все куда-то уходит. И никто не может объяснить, в чем дело. Нам очень неприятно за свою игру. Такого позорного чемпионата не было.



Но задачу-то вы выполнили.





Это да. Но последние три матча, а особенно игры против Белоруссии и Словакии омрачили наше участие в турнире. Никто ведь сейчас не вспомнит, что мы обыграли итальянцев. Все будут говорить о разгромных матчах.



Вы обычно, если проигрываете с крупным счетом, в третьем периоде устраиваете шоу тафгаев. Грубо говоря, бьете соперников. Но в игре со словаками даже на это настроения не хватило.





А мысли такие, между тем, были. Мы в последнем перерыве говорили, что, если не получится отыграться, надо хотя бы достойно сыграть в заключительном отрезке матча, побить соперника. Но… Полная апатия. Да и очень тяжело попасть в словака, тем более когда они поймали кураж. А делать это на грани фола – значит, получить еще один эпизод, похожий на фол с Харитоновым.



Что думаешь о сборной России, которая вышла в четвертьфинал?





Я очень хочу, чтобы команда сыграла удачно. В вашей команде играет мой близкий друг – Алексей Михнов. Я буду за него переживать. Но мне кажется, что для сборной России четвертьфинал станет последней игрой турнира. Так всегда бывает. А вообще, я ставлю на канадцев. Думаю, что они выиграют турнир. Ну или финны.

