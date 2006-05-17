Пожилые россиянки предпочитают бокс

Об этом, по данным ИТАР-ТАСС, сообщил на заседании пресс-клуба "Nemiroff: Профессиональный бокс в России сегодня и завтра" исполнительный продюсер телеканала "Спорт" Борис Скрипко.



На этом телеканале поединки боксеров-профессионалов транслируются каждую неделю с двумя-тремя повторами и собирают, по данным Скрипко, 97 процентов рейтинга.



Как сообщил заместитель директора Дирекции спортивного вещания "Первого канала" Роман Петухов, на этом канале рейтинг "элитных" боев с участием Константина Цзю, братьев Кличко, Майка Тайсона составлял 10-11 процентов, "что тоже представляет внушительные цифры и превышает рейтинг матчей чемпионата России по футболу". Менее значимые поединки собирают 2 процента рейтинга.



Любопытно, что основную аудиторию боев по профессиональному боксу составляют женщины 55 лет, которые предпочитают состязания супертяжеловесов.



Правда, как отметил Петухов, в последние два месяца рейтинги боев боксеров-профессионалов упали в два раза.

