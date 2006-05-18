Игрок «Челси» устроил пьяный дебош

Как сообщает The Sun, на игрока поступила жалоба о том, что он бросался бутылками из-под пива, во время езды на машине по улицам Лондона после вечеринки, приуроченной к победе его клуба в чемпионате Англии.



Байкер Себастьян Моррисон заявил, что его подружке, сидевшей на заднем сидении мотоцикла, пришлось уклоняться от бутылки, запущенной в неё Терри. "Он открыл люк и практически полностью высунулся из машины. Прежде чем я понял, что произошло, он начал швырять бутылки", - рассказал Моррисон.



Другой очевидец заявил, что он пытался потребовать от Терри объяснений, когда машина стояла на светофоре и в ответ услышал длинную тираду, основой которой являлось неоднократное употребление слова из четырех букв. "Я успел заменить, что остальные пассажиры автомобиля - игроки "Челси", - заявил он.

