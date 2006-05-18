Впервые женщина обыграла букмекеров

Эта сумма является рекордной для женщин, которым когда-либо удавалось обыграть букмекеров.



По словам Кеннеди, ей надоело, что ее друг и сын никогда не берут ее на футбол, считая, что она не разбирается в игре. Чтобы доказать свою спортивную компетентность, Анджела долго изучала статистику разных соревнований и рискнула поставить деньги (2 тысячи фунтов) на девять результатов (так называемый "экспресс").



"Это самый большой выигрыш, который мы когда-либо выплачивали женщине, - признался официальный представитель William Hill Грэм Шарп. - Однако мы надеемся, что мисс Кеннеди даст нам шанс отыграться во время чемпионата мира".

