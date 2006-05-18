Футбольный сезон: «Над всей Испанией безоблачное небо»

Героями были всеКаталонцы во второй раз в своей истории стали клубным чемпионом Европы. И хоть победителей не судят – тем более, таких симпатичных – миллионы поклонников лондонских «канониров» считают результат матча не совсем справедливым.







В прошлом году победителем стал «Ливерпуль», который так же, как и нынче «Барселона», первым пропустил гол в свои ворота. Тогда в финале «Милан» был фаворитом, и точный удар Мальдини на 52-й секунде лишь подтвердил это. После этого было еще два итальянских гола! Но подопечных Бенитеса это не смутило: «красные» сравняли счет, затем выстояли два дополнительных тайма и взяли верх в серии пенальти.







Многие предрекали, что и на этот раз финальный поединок между английским «Арсеналом» и испанской «Барселоной» станет ярким футбольным шоу с большим количеством голов. Собственно, так оно, наверное, бы и случилось… Если бы в развитие событий не вмешался норвежский арбитр Хауге: голов было забито «всего» три, но вот свой несгибаемый характер обе команды продемонстрировали сполна!







Всего лишь 16 минут не хватило Солу Кэмпбеллу и его товарищам, чтобы в качестве национальных героев Англии «поставить на уши» Париж! А за ним и Лондон. Можно представить, с какой тревожной частотой забились сердца каталонских фанатов! Однако Самюэль Это'о и Жулиано Беллетти своими поистине «золотыми» голами не дали сбыться самым худшим опасениям болельщиков. И теперь уже «Барселоне» не спится после бурных празднований победы команды Франка Райкаарда.







«Спасибо моим игрокам – они были изумительны!»







Эти комплименты с полным основанием можно отнести к игрокам обеих команд…



Не успели команды начать с центра поля, как супермомент выпал на долю Анри – великолепный француз обработал прострел справа от Эбуэ и вторым касанием пробил по воротам. Вальдес спас каталонцев. Тут же, после розыгрыша углового все тот же Анри мощнейшим ударом из-за пределов штрафной снова заставил вратаря продемонстрировать свой класс. «Арсенал» еще некоторое время, воспользовавшись нерешительностью «Барселоны», контролировал игру…







Но уже на 18-й минуте над Парижем разверзлись небеса и грянул гром, а на поле «Стад де Франс» развернулся самый настоящий футбольный триллер: за «фол последней надежды» против Это'о норвежский арбитр Хауге удалил вратаря «канониров» Леманна – казалось бы, англичанам впору сдаваться на милость победителя!.. Ведь против техничных и мобильных каталонцев, успевающих и в обороне, и в атаке создавать численное преимущество и в равных составах играть непросто…







«Не раз говорил, что финал Лиги чемпионов – особенное событие, в нем не бывает фаворитов, есть только две сильные команды. «Арсенал» начал здорово, мы похуже, но постепенно вошли в игру. Красная карточка полностью изменила ход матча, в этом плане я очень о ней сожалею». – даже с учетом того, что эти слова сказаны на послематчевой пресс-конференции, благородство главного тренера «Барселоны» подкупает…







«Да, красная карточка стала самой важной частью матча, но и после нее мы играли хорошо и имели два или три шанса забить второй гол. А ведь нам пришлось 70 минут играть в меньшинстве против команды, которая очень хорошо держит мяч. Не думаю, что мы могли бы сделать намного больше…» – тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру можно только посочувствовать.







От шока – до восторга, от отчаяния – до храбрости…







На удивление быстро, англичанам удалось придти в себя и, сомкнув ряды, закрыть брешь, образовавшуюся после ухода Пиреса, вместо которого вышел второй вратарь Мануэль Альмуния. И уже на 37-й минуте, после того, как Анри выверенной передачей со штрафного нашел во вратарской площадке голову своего центрбека, «Арсенал» повел в счете.







И это при том, что «Барселона» обладала лучшей атакой в Лиге, а «Арсенал» – самой надежной обороной… Было интересно: сумеет ослабленная, но попрежнему все еще крепкая оборона англичан устоять против каталонцев, сумевших в 12 играх турнира наколотить соперникам 22 гола…







Оставшись вдесятером, англичане делали все возможное для победы. Однако испанцы не собирались уступать и все чаще и опаснее тревожили вратаря лондонцев. И во втором тайме, когда Райкаард сделал точнейшие замены, выпустив Иниесту, Ларссона и Беллетти, подопечным Арсена Венгера стало совсем трудно дышать…







Правда, даже испытывая резкий дефицит времени и вынужденные все чаще откатываться до последней линии своих «окопов» «канониры» во втором тайме просто обязаны были забить хоть один гол после трех стремительных контратак… Сначала Глеб поспешил реализовать выход «три в три» и не попал в ворота… Несколько минут спустя раздался еще один тревожный звонок: Юнгберг, обокрав защитников, проскочил в штрафную и пробил с острого угла – Вальдеса ухитрился из-под перекладины перевести мяч на угловой. Потом Анри, выскочив один на один с Вальдесом, вместо того, чтобы подсечь мяч над бросившимся в ноги вратарем, пробил прямо ему в живот. И наконец молодой Фабрегас почему-то не заметил слева от себя свободного Анри – его легкомысленный удар пришелся «в молоко»…







Испанцы, сделав поправку на погодные условия, начали бить издали. Дальними ударами поочередно отметились Деку, Роналдиньо и Иниеста, но во всех трех случаях Альмуния был начеку…







Заменившие подуставших Фабрегаса и Глеба Фламини и Рейеса так и не сумели отодвинуть каталонскую атаку от своих оборонных построений… И даже «железный» и до того легконогий Анри в последние двадцать минут все реже открывался и озабоченные оборонительными функциями партнеры все труднее находили его на поле.







Пять минут безумия







А потом все вдруг сразу поняли, что «Барселона» – не только Роналдиньо, Это'о и Жули, это еще и Ларссон. Шла 76-я минута, когда шведский форвард легким касанием переадресовал пас из глубины поля на ход Это'о, и тот вколотил мяч в ближний от Альмунии угол. Не успели утихнуть трибуны, как состоялся второй гол имении Хенрика Ларссона: на этот раз швед таким же гениальным пасом наградил Беллетти за его смелый рывок в штрафную… И защитник с острого угла прямо таки вбил мяч между ног испанского голкипера.



Свой прощальный матч за «Барселону» Ларссон начал в запасе – кто бы мог подумать, что именно его выход на поле решит исход этой встречи.







Стало ясно, что это конец «Арсенала»: в составе лондонского клуба осталось слишком мало бойцов, способных остановить несущихся к победе каталонцев. А те вскоре свернули свои атаки и принялись катать мяч вдоль и поперек поля, раздражая болельщиков и унижая соперников…







Арсен Венгер, обхватив голову руками, сидел на своем «электрическом стуле», а Райкаард, по-наполеоновски сложив руки на груди, вышел к бровке, чтобы быть поближе к своим игрокам. До победы рукой подать…







«А судьи кто!»







40-летний Терье Хауге из Бергена стал первым норвежским судьей, которому было доверено обслуживать решающий матч Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Хауге обслуживал три матча Лиги чемпионов, включая встречи «Барселоны» с бременским «Вердером» и «Челси».







Накануне поединка на «Стад-де-Франс» он с трудом сдерживал волнение: «Я сужу международные матчи с 1993 года и необычайно счастлив, что приехал в Париж. Предстоящий поединок станет самым важным в моей карьере. Это – исполнение мечты. Я вошел в историю, и теперь нужно сосредоточиться на том, чтобы не утратить свои позиции».







Ну что ж, с точки зрения английских болельщиков, решение, принятое скандинавом, перечеркнуло их планы: выстоять семьдесят минут вдесятером против «Барселоны» практически невозможно. Как же должен был поступить арбитр: не останавливать игру после нарушения Леманна и, дождавшись окончания атаки, зафиксировать взятие ворот Жюли? А уже после этого «наградить» вратаря «горчичником»… Или поступить так, как поступил: свистнул и удалил нарушителя за «фол последней надежды»?



Вспомним матч той же «Барселоны» с близким нашему сердцу «Миланом»: судейский свисток прозвучал еще до того, как Шевченко, высоко выпрыгнув, забил отличный гол… По какой причине свалился на землю Пуйоль никому до сих пор неизвестно!



Остается выяснить, до каких пор мы, живущие в электронном мире, умело пользующиеся компьютером, мобильными средствами связи, видеотехникой, еще долго будем мучаться с «человеческим фактором» в образе господина в черном со свистком наперевес.







Испанский финал сезона







В нынешнем сезоне оба еврокубка выиграли испанские команды – неделю назад в Эйндховене Кубок УЕФА завоевала «Севилья». «Над всей Испанией безоблачное небо!»