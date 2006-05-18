Российская гроссмейстерша позирует в Penthouse

Глянцевое издание посвятило ей четыре страницы, на которых разместились интервью и фотографии. Многие сравнивают Костенюк с Анной Курниковой, считая, что между ними много общего. В бытность свою профессиональной теннисисткой Курникова не зацикливалась только на спорте, зарабатывая деньги с помощью своей внешности, которая привлекала множество потенциальных рекламодателей . Костенюк тоже не ограничивается шахматами, хотя ее спортивные успехи не сравнимы с успехами Курниковой в теннисе.







Большинство женщин России наверняка мечтали бы оказаться на месте Курниковой, наплевав на спортивные успехи, но зато получая большие деньги от рекламных контрактов. Костенюк принадлежит к тому меньшинству, которое на белокурую красавицу не обращает никакого внимания. Она начала играть в шахматы в 5 лет, а в 14 лет получила звание международного гроссмейстера среди женщин. В 2004 г. она стала десятой женщиной в истории, которая получила звание международного гроссмейстера среди мужчин . В том же году она стала чемпионкой Европы, на следующий год – чемпионкой России и вице-чемпионкой мира. Через несколько дней Александре Костенюк в составе сборной России предстоит играть на шахматной Олимпиаде в Италии.







"Я действительно считаю, что женщины способны играть в шахматы столь же успешно, как и мужчины. Только им с раннего возраста нужно очень упорно трудиться. Чтобы хорошо играть, нужно быть предельно сконцентрированным в течение долгого времени, а это невероятно сложно, без хорошей физической формы – невозможно. Шахматы - это спорт, поэтому шахматисты должны быть атлетами. Я тренируюсь каждый день: летом бегаю по 5 км и плаваю, зимой – хожу на лыжах. Я тщательно слежу за своим телом, поскольку одни только теоретические занятия шахматами к высоким результатам вряд ли приведут", - считает Александра Костенюк.







Стоит отметить, что российская шахматистка, в свободное от занятий интеллектуальным спортом время, часто позирует для различных журналов и продает на собственном сайте свои фотографии в бикини на фоне шахматных фигур. Она считает, что такие фотографии помогают пропагандировать шахматы. Это доказательство того, что можно быть одновременно красивой и умной.







Кстати, если Александра Костенюк все же не решается на совсем уж откровенные фотографии, то ее соотечественница Марина Манакова, которая не может похвастать в шахматах такими же успехами, этого вовсе не гнушается. Пару лет назад она рискнула сняться обнаженной для российского журнала Speed. Через год она позировала журналу Maxim и российской версии журнала Playboy. Марина привлекла внимание, но в то ж время навлекла на себя критику пуритан от шахмат. Манакова, как и Костенюк, считает, что такие снимки могут помочь популяризации женских шахмат, показать, что мнение о том, что в шахматы играют только пожилые, флегматичные и некрасивые люди, очень далеко от реальности.







Наверное, не все знают, что в Интернете существует сайт Конкурс красоты в мировых шахматах, на котором иногда можно встретить такие откровенные фотографии, что порой задаешься вопросом – как играть с такими шахматистками, если они решат использовать свои внешние данные во время партии? И тут же облегченно вздыхаешь – как хорошо, что шахматы, хоть и демократичный вид спорта, но все же разделен на мужские и женские. Иначе бывшему шахматному королю Гарри Каспарову и нынешним – Владимиру Крамнику и Веселину Топалову – пришлось бы приложить максимум усилий, чтобы отстоять свои титулы в поединках с такими соперницами как Костенюк или Манакова…

