Российских биатлонистов лечит знахарь

Об этом Агентству спортивной информации "Весь спорт" заявил главный тренер сборной России Валерий Польховский.



"Николай Семенович Видякин - мой давний знакомый, к работе со сборной России периодически привлекался последние несколько лет, - рассказал Валерий Польховский. - Два года назад он буквально поставил на ноги мучавшегося болями в спине Сергея Чепикова. В прошлом сентябре на учебно-тренировочном сборе сборной команды все ребята были просто в восторге от его работы.



Целитель Видякин использует методы народной медицины, готовит настои, специальные растирки.



"В последний раз мы пользовались его услугами непосредственно перед Олимпиадой в Турине, когда все команда слегла с гриппом, - сообщил Польховский. - На тренировку женской команды 23 января вышло всего два человека: Ольга Пылева и Наталья Гусева. Николаю Семеновичу удалось в кратчайшие сроки поставить на ноги весь состав сборной. Безусловно, в успешном выступлении женской сборной на Играх в Турине есть и его огромная заслуга".



По словам Валерия Польховского, в наступающем сезоне тренеры сборной намерены использовать услуги народного целителя Николая Видякина при малейшей необходимости.