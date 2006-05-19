На чемпионате мира играет 95-летняя бабушка

В немецком Бремене стартовал чемпионат мира по настольному теннису среди ветеранов, сообщает Ananova .



Главное внимание привлекает к себе 95-летняя британка Дороти де Лоу, которая стала самой пожилой участницей турнира. За несколько дней пребывания в Германии де Лоу, которая постоянно проживает в Австралии, стала главной звездой телевидения и газет.



Дороти де Лоу играет в ветеранских турнирах уже в течение 40 лет. За это время она выиграла множество медалей, в том числе стала чемпионкой мира в одиночном разряде в возрастной категории старше 80 лет, а также дважды выигрывала мировые первенства в парном разряде в возрастной категории старше 60 лет.

