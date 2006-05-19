Наставнику сборной Италии учинили допрос

Главный тренер сборной Италии по футболу Марчелло Липпи 19 мая был допрошен римской прокуратурой в рамках расследования по делу «Ювентуса».
Наставник должен был дать свидетельские показания по поводу деятельности международной конторы футбольных агентов GEA. Ей руководит Алессандро Моджи, отец которого, Лучано, до недавнего времени был генеральным менеджером "Ювентуса".
В ходе прослушивания телефонных переговоров Моджи-старшего прокуратура записала текст его беседы с Липпи, когда глава "Юве" просил тренера не вызывать футболистов клуба в сборную, чтобы они не получали дополнительную нагрузку. До сегодняшнего дня Липпи отрицал факт подобных просьб со стороны Моджи.
Что касается деятельности GEA, то эту организацию обвиняют в нарушениях законодательства при оформлении переходов футболистов. В частности, ее представители подозреваются в том, что требовали от игроков "Ювентуса", выставленных на трансфер, играть не в полную силу, чтобы их рыночная стоимость понизилась. Любопытно, что сын Липпи Давиде является одним из консультантов GEA.
В прошлом Марчелло Липпи на протяжении восьми лет работал главным тренером "Ювентуса", а Лучано Моджи был одним из его начальников. В прокуратуре подчеркнули, что сам Липпи, которому вскоре предстоит руководить сборной Италии на чемпионате мира в Германии, пока не находится под следствием.