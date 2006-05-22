Немки болеют за бразильскую сборную

…А если и смотрят его, то только потому, что их привлекают красивые футболисты.



Опрос проводился среди немецких женщин. И выяснилось, что 67% опрошенных дам проявляют интерес к футболу, при этом лишь для 7% из них привлекательная внешность футболистов является главной причиной любви к футболу. Лишь 8% опрошенных женщин интересует личная жизнь футболистов, тогда как остальные ценят саму игру, сообщает Presse-service.de.



На вопрос, кто же все-таки в немецкой сборной является самым сексуальным и привлекательным игроком, 36% женщин ответили, что капитан Михаэль Баллак, который с большим отрывом опередил Лукаша Подольски, Йенса Леманна и Патрика Овомойелу.



Исследователей интересовал вопрос, планируют ли немецкие женщины наблюдать за чемпионатом мира, который пройдет в их стране, и если планируют, то каким образом. 32% опрошенных заявили, что не хотят пропустить игры сборной Германии, меньшее количество женщин ответило, что будет наблюдать за игрой и других команд. Более 80% интересующихся чемпионатом будут наблюдать за играми благодаря телевизионным трансляциям либо у себя дома, либо у друзей. 16% женщин планируют посмотреть игры на большом экране в общественных местах. И лишь 2% женщин сказали, что посетят один или несколько матчей чемпионата. Однако 19% выразили желание сходить на футбол, но, к сожалению, не достали билетов.



43% немецких женщин считают, что Бразилия победит на чемпионате мира. Четверть опрошенных думает, что сборная Германии дойдет до четвертьфинала, а затем проиграет. Примерно так же думают из заинтересованные в футболе женщины (67% от общего числа опрошенных): большинство из них полагает, что Германия дойдет только до четвертьфинала, 24% - до полуфинала, 12% - выиграет чемпионат. 6% женщин ставят на победу Италии, 2% - Франции.

