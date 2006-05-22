Откуда у Украины евро на Евро?

Да, стремление во что бы то ни стало способствовать развитию спорта – этот фактор не может не присутствовать. Куда же без него? Погромче об этом заявить - тоже важно. Что касается возможных политических задач, то имеется в виду: эдак по-спортивному, но настойчиво, «внедрятся» в Евросоюз. А почему бы и нет? Конечно, можно долго гадать на кофейной гуще о нужности Евро-2012 Украине… Попробуем, насколько возможно, проанализировать перспективу и возможности, взвесив все «за» и «против».







Итак, Кабмин утвердил план «по подготовке к участию во втором этапе тендера на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года». Документ предусматривает:







«Создание туристической инфраструктуры, реконструкции отелей и кемпингов согласно требованиям УЕФА… А также, реконструкция автодорог, вокзалов и аэропортов. Учитывая предупреждения международных специалистов об отсутствии определенного опыта в проведении спортивных мероприятий высокого уровня Украина проведет несколько международных турниров по футболу (международный турнир памяти. В. Лобановского, международный юношеский турнир памяти В. Банникова и турнир «Генерация – 2012»).







Все необходимые документы на участие во втором этапе тендера на проведение финала Евро-2012 должны быть готовы и направлены в соответствующие инстанции 31 мая.







Строительство







Как обстоит с этим дело – всем известно. Все видят. Коснемся, для начала, одного из главных компонентов, необходимых для проведения чемпионата Европы. Поскольку такое мероприятие влечет за собой громадный наплыв гостей, то от проблемы их размещения никуда не денешься…







По условиям футбольной федерации, в столице должно быть до 10 «пятизвездочных» отелей. Не менее 30 гостиниц класса «четыре звезды». Особые требования предъявляются к гостиницам, в которых будут проживать участники чемпионата. Тут следует учесть, что команды-соперники должны расселяться по разным отелям. Судейский состав тоже должен проживать в отдельной гостинице. Причем, эти объекты должны быть расположены не далее 70 километров от стадиона.







На днях начальник отдела Главного управления комхозяйства столичной госгорадминистрации Юрий Галушка сообщил СМИ такие данные: «Сегодня в Киеве активно строятся новые гостиницы, но даже с учетом тех, которые точно появятся к 2012 году, существует нехватка 10 тысяч мест.»







К этому чиновник добавил: «К нам уже пришли Radisson, Hyatt, Hilton, однако инвестор натыкается на то, что земельных участков нет.» Местные власти обещали предоставить все участки для гарантированного строительства гостиниц, но за последние три года не было подано ни одного предложения по отводу земли.







Как говорится, комментарии излишни. А ведь это только капля в море. Вспомним о нынешней состоянии наших дорог, спортсооружений… В любом случае, вопрос упирается в...











…финансы







Расходы предстоят недюженные. Особенно для страны, которая не может похвастать доходами и уровнем жизни населения.







Даже не сам чемпионат, а участие в тендере потребует таких средств, что мало не покажется… Изготовление выставочных стендов, проведение презентаций на конгрессе и исполкоме УЕФА, организацию приема специалистов, создание веб-сайта, проведение рекламной кампании в стране и за ее пределами и т.д. и т.п. Как уже сообщалось в печати, на подготовку к участию в тендере в госбюджете на 2006 год предусмотрено 15 миллионов гривень. Заметим, что и этой суммой вряд ли можно обойтись.







А сколько же потребует сам чемпионат? Для сравнения… Например, чемпионат Европы 2000 года обошелся суммой 57, 34 миллиона долларов. Зато бюджет финальной части Евро-2008, которая пройдет в Австрии и Швейцарии, составит, как утверждают международные специалисты, около 110 миллионов евро. То есть, «стоимость» столь популярных соревнований растет почти в геометрической прогрессии. И какой суммы может потребовать бюджет к 2012 году – страшно подумать. Где брать деньги? Трудно представить, что инвесторы и меценаты потоком хлынут к нам из любви к футболу. Правда, тут есть один немаловажный момент. Хотя и несколько сомнительный…







Еще не так давно Европу «потряс» маленький скандалец. В 2004 году Португалия на проведение чемпионата континента получила помощь в размере нескольких сот миллионов евро от Евросоюза. (К слову, Греции на проведение Олимпиады ЕС помог 1,4 миллиарда евро.) По этому поводу многие выразили возмущение, сочтя, что такие действия идут вразрез правилам ЕС о честной конкуренции. Тем не менее, можно предположить, что Евросоюз и впредь не будет оставлять своих членов в трудном финансовом положении. Казалось бы, на что здесь может рассчитывать Украина?







Тут уместно вспомнить, что проводить чемпионат Европы она намеревается совместно с Польшей. А если принять во внимание, что эта страна является полноправным членом ЕС, то чем черт не шутит… Может что и обломится. Конечно, «стопудово» на это рассчитывать не приходится, но втайне надеяться никто не запрещает.







Лиха беда начало







Пока специалисты и неспециалисты прикидывают, нужен или нет нам европейский чемпионат, и как свести концы с концами, вслед за футболом пошел в атаку его «коллега». Так, на состоявшемся 17 мая заседании Национального совета по физкультуре и спорту при Президенте Украины наш прославленный олимпийский чемпион Александр Волков предложил провести в 2012 году еще и чемпионат Европы по баскетболу. Президент без раздумий поддержал предложение.







Кто знает, не подхватят ли этот почин другие виды спорта. Допустим, прочие игровые. По принципу, «Айда, ребята! Лови момент, пока Президент добрый - не откажет.» А как там, дескать, дело повернется – посмотрим. Осталось подсчитать смету.







Конкуренты







Пришло время вспомнить, что мы не одни на этом празднике спорта. Есть конкуренты. Да такие, рядом с которыми выглядишь мертвецки бледно. На право проведения Евро-2012, как известно, претендуют также Италия, Турция, Греция и тандем Хорватии с Венгрией. Компания неслабая. Если учесть, что в этих странах тяжелые проблемы, которыми озабочена Украина, отсутствуют напрочь, то гадать у кого больше шансов, не приходится. Отсюда вопрос: на кой тогда ввязываться в это безнадежное мероприятие?







Свои аргументы по этому поводу в интервью одному из спортивных изданий приводил президент федерации футбола Украины Григорий Суркис. Его мнение: «Участие в этом тендере – очередное свидетельство того, что мы не хотим быть европейской окраиной. Для того, чтобы завоевать право принимать финал Евро-2012, нужно показать наши очевидные преимущества, а таковых предостаточно (??!! – авт.). И прежде всего то, что Восточная Европа ( в частности, Польша и Украина) – это действительно европейский центр.» Правда, тут же Григорий Михайлович признает безусловное превосходство наших конкурентов, хотя бы в плане инфраструктуры. (Интересно, зачем, в таком случае, УЕФА сразу не отдать предпочтение надежным державам, а рисковать, делая ставку на Украину?)







И далее следует главный аргумент: «Мы, к сожалению, такой инфраструктурой не обладаем, но вместе с тем получили фантастический, исторический шанс. Шанс в своем развитии – и чисто футбольном, и экономическом – за считанные годы преобразовать страну: реконструировать старые, построить новые дороги, отели, аэропорты…»







Очень, надо сказать, попахивает «Нью-Васюками». Это во-первых. А во-вторых, невольно напрашивается вывод, что наше государство так и будет «спать», не дай ему хорошего «пинка». Точнее, стимула. Хотя бы в виде европейского первенства. На него, родимого, и приходится уповать.







И, наконец…







…турниры высокого класса, которых от нас требует УЕФА, и о которых упоминал министр по делам семьи, молодежи и спорта (см. выше). Честно говоря, тут похвастать вообще нечем. Какие, собственно, турниры? Для отчетности заявили о тройке футбольных соревнований. В частности, о турнире памяти Лобановского. Да, в первые годы проведения этих состязаний можно было говорить о приличном классе. И по уровню мастерства игроков, и по представительству стран. Но во что он превратился сегодня? Есть опасность того, как бы он, со временем, вообще не сошел на нет. Пусть меня простят, если соревнования в том виде, в котором существуют сейчас, отвечают высоким европейским требованиям…

