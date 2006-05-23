Как Путин зашел на обед к футболистам

Еще не получили предложение возглавить какую-нибудь взрослую сборную? – спросил спецкор «Коммерсанта» тренера юношей Игоря Колыванова, когда он вместе с игроками появился у кромки футбольного поля под Сочи, на учебно-тренировочной базе "Спутник-Спорт".





– Четыре дня как вернулся с чемпионата,– пробормотал Игорь Колыванов.– Не успел еще, наверное.





– По телефону могли вам предложить что-нибудь хорошее,– сказал я.





– Выключен был телефон,– ответил Игорь Колыванов.





Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко жаловался, что объехал все южное побережье Черного моря и нигде не смог найти хорошего места для футбольного поля.





– Вот Люксембург! – волновался он.– Страна, извините, с гулькин нос, а сколько полей! А ведь тоже, наверное, был соблазн все под коттеджную застройку отдать!





Виталий Мутко объяснял победу юношей на чемпионате Европы многими факторами, и прежде всего – хорошей работой тренера.





– Раньше с тренером работали агенты футболистов,– раздраженно говорил он.– Агент тренеру подплатил, тренер плохого игрока взял, игрок после игры за сборную стал стоить дороже, потом его выгодно продали, комиссионные тренер положил в карман.





Виталий Мутко говорил об этом с большим знанием дела. Теперь, по его словам, все не так.





– Юноши сыграли за семнадцатилетних, выиграли. Теперь пойдут на чемпионат Европы играть за девятнадцатилетних. Выиграют. Пойдут за двадцать один год играть. Выиграют...– Он на секунду остановился.





Мысленно Виталий Мутко, пожалуй, уже выиграл чемпионат Европы–2012.





– Когда я объявил, что в 2012 году мы нацеливаемся на первое место на чемпионате Европы, меня начали критиковать,– говорил он.– И вот вам ответ! Сверстников обыграли же они. И через шесть лет могут, значит, обыграть.





– Бывает же, что хорошо выступили в семнадцать лет, а в восемнадцать их вообще не видно,– попробовал я сказать ему.





– Бывает,– вяло согласился он.





Но по глазам его я видел: это не тот случай.





– Вся надежда у нас пока все-таки на Гуса Хиддинка,– сказал я ему.– Вы его как вообще-то уговорили национальную сборную России взять?





– Он, думаете, сразу дал согласие?! – воскликнул Виталий Мутко.– Одну кассету с игрой наших посмотрел, вторую... Третью! Пять кассет отсмотрел! Говорит: "Я думал, хуже дело. Ну все, согласен". И это при том, что мы ему предложили два миллиона евро в год, а англичане – четыре!





– Уговорили-то как? – еще раз спросил я.





– Я и в "Зените", когда был президентом, первого иностранца тренером пригласил. Другого выхода у нас нет. А то наши тренеры по кругу ходят из одной команды в другую как заведенные, как шерочка с машерочкой! Надо было что-то делать!





– А уговорили вы его как? – спросил я.





– Да мы ему чем-то понравились, сам не пойму, если честно,– признался господин Мутко.– Может, он нашу сборную хочет поднять. Англичан по большому счету некуда поднимать, у них и так все нормально. А мы дали ему возможность еще двух специалистов из Голландии пригласить. Будут работать с детско-юношескими командами. Мы хотим, чтобы у нас скоро все пятнадцать национальных команд были под одним человеком. С ними же работать надо!





Виталий Мутко рассказал, что Гусу Хиддинку для организации игры нужна мощная ось: вратарь, опорный защитник, центральный полузащитник и центральный нападающий.





– У нас проблема,– сказал президент РФС.– У нас нет центрального полузащитника в стране.





– А Титов с Лоськовым? – удивился я.





– Хорошие ребята,– согласился Виталий Мутко.– Но им за тридцать уже. Ну ничего, будут у нас полузащитники! Все у нас будет! Нам три года нужно! Порвем всех, как Тузик грелку!





– Может, дать наше гражданство какому-нибудь хорошему бразильцу? – наудачу предложил я.





– Может! – обрадовался Виталий Мутко и тут же погрустнел.– Ресурс есть. Но души нет.





– Чего нет? – удивился я.





– Души в таком решении нет,– пояснил он.– Вот "Барса" выиграла Лигу чемпионов – и ни одного испанца в составе! А я читаю заголовок в "Спорт-экспрессе": "Когда у нас будет Barcelona?". Так и хочется ответить: когда у нас будет Gazetta dello Sport. Итальянские журналисты победу нашей юношеской сборной так разобрали, на стольких страницах! Все стало понятно!





– Ох, не пожалеть бы вам только потом, что Хиддинка взяли,– сказал я.– И всем нам.





– Да Петр I флот бы в жизни не построил, если бы пару голландцев в Россию не привез! – развел руками Виталий Мутко.





Вопросов к нему больше не было.





На трибунах дети закричали:





– Пу-тин! Пу-тин!





Оглядевшись, я не увидел президента России. На поле выходила футбольная команда. Оказалось, называется "Спутник".





Президент появился, когда "Спутник" начал играть с "Сочи-04". Он сел на скамейку запасных, но явно не для того, чтобы в нужный момент выйти на поле. Он хотел встретиться лицом к лицу с юношами–чемпионами Европы – за обеденным столом.





На этом столе были виноград, клубника, выпечка. Юноши сидели, не прикасаясь к фруктам и жадно поедая их глазами.





– Мне удалось посмотреть финальный матч,– сказал им президент Путин.– Поздравляю вас.





Было не очень понятно, с чем он их поздравляет: с тем, что они выиграли, или с тем, что матч удалось посмотреть президенту России.





– У них была очень сильная отборочная группа,– рассказал Виталий Мутко господину Путину.– Играли с Англией, с Италией, потом мы попали на чемпионат в одну группу с Испанией, вышли из нее. Ребята в полуфинале мужественно обыграли сборную Германии.





Юноши покраснели, вспомнив все.





– А сборная Германии – очень мощная команда,– продолжил тренер Игорь Колыванов.– Я считаю, если бы мы чуть-чуть раскрылись, то пропустили бы два-три мяча. Я всегда говорил: в таких турнирах нужно играть только на результат. Мы не показали, может быть, красивого футбола, но мы сделали хорошее дело.





Он назвал президенту всех футболистов поименно:





– Паша Мочалин – питерский,– говорил Игорь Колыванов.– Вратарь наш Женька Помазан. Саша Прудников – наш лучший бомбардир, Дмитрий Рыжов... Исаенков Роман – запасной вратарь, но всегда готов помочь нашей команде. Самсонов – молотобоец наш, по правому флангу никто у него не пробежит...





– Этими ребятами можно гордиться,– добавил Виталий Мутко.– Вы знаете, как они пели гимн?! Они все слова знают!





Игроки растерянно глядели друг на друга.





– Они пели гимн и радовались! – продолжал Виталий Мутко.– Когда нас в посольстве поздравляли, наш бомбардир Саша Прудников взял слово и предложил тост за родителей. Это то, о чем вы говорили в своем последнем послании.





Господин Мутко хотел, наверное, сказать, что родители юношей еще 17 лет назад почувствовали, что в 2006 году стране грозит демографический провал, и сделали все, что было в их силах, чтобы смягчить стране падение. Теперь этим юношам предстояло поработать на страну – и не только на футбольном поле.





– Что ты там говорил про родителей? – многозначительно спросил президент у Александра Прудникова.– Повтори, пожалуйста...





Господин Путин давал понять, что, может, стоит, как и в посольстве, выпить после тоста (хотя юноши, во-первых, не достигли даже совершеннолетия, а во-вторых, на столах не было ни грамма спиртного).





Александр Прудников довольно толково пересказал собственный тост:





– Когда отмечали победу и говорили "За победу!" – самое основное ведь сделали наши родители, дали нам сделать первые шаги, направили на верный путь, и поэтому хотелось поднять тост за них. Те ребята, которые играют, должны благодарить своих родителей за то, что они не ушли на улицу, не стали пить и курить, а занимаются спортом и любят это дело.





Александр Прудников, таким образом, очень хорошо относится не только к своим маме и папе, но и ко многим другим. Ему активно не нравятся плохие ребята, которые пьют и курят, а нравятся те, которые не пьют и не курят, а занимаются спортом. Все бы юноши были такими, как Александр Прудников.





Когда встреча закончилась, Владимир Путин вместе с юношами вышел к детям, которые ждали его на улице. Он долго раздавал им автографы, бормоча:





– Как же это я не успел от вас удрать-то...





В какой-то момент перед ним оказался совсем маленький мальчик. Он молча протянул президенту небольшой белый листочек. Мальчик был бел, как этот листочек.





– Тебя как зовут, мальчик? – спросил его президент.





Мальчик молчал. Он, может, попытался бы убежать, но за плечи его крепко держал улыбающийся Виталий Мутко.





– А сколько тебе лет? – спросил президент.





Мальчик молчал. Лет шесть ему было. То есть в его жизни не было ни Леонида Брежнева, ни Юрия Андропова, ни Михаила Горбачева, ни Бориса Ельцина. В ней, сколько мальчик себя помнил, был только один самый главный человек в стране – Владимир



Путин.

