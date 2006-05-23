Чемпионат мира увидят даже незрячие

Квота билетов для таких футбольных фанатов, выделенная оргкомитетом ЧМ-2006, выбрана полностью. Каждый из слепых болельщиков имеет право взять с собой на стадион сопровождающего, которому билет покупать не нужно, передает Reuters.



Оргкомитет ЧМ-2006 оборудовал места невидящих болельщиков специальными наушниками, в которых они одновременно могут слышать голос комментатора аудиотрансляции и все то, что происходит в это время на стадионе.



По словам немецких чиновников, подобный эксперимент по предоставлению мест на стадионе для слепых болельщиков был проведен до старта чемпионата мира в Дортмунде, Кельне и Гамбурге. Со стороны футбольных фанатов нареканий в адрес дирекций стадионов не было.

