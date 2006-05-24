Футболисты «погорели» на пиратских DVD

В числе «замешанных» оказались Армандо Пети и Нуну Гомиш, передает AFP. Игроки пронесли на тренировочную базу сборной в городе Эвор несколько контрафактных DVD, в частности, с фильмами «Основной инстинкт – 2» и «Миссия невыполнима – 3».



По португальским законам, за изготовление, распространение и использование контрафактной продукции в области кино и музыки суд может приговорить виновных к трем годам тюремного заключения, но в большинстве случаев ограничивается наложением крупного денежного штрафа.



Представители специального подразделения министерства культуры Португалии заявили, что в случае необходимости они примут «все надлежащие меры», несмотря на стартующий 9 июня чемпионат мира по футболу, в котором вместе со сборной должны принять участие Пети и Гомиш.

