Звезда мирового бокса получил иск на 3 миллиона

Конкурирующая организация Top Rank во главе с известным в мире бокса менеджером Бобом Арумом обвиняет Golden Boy Promotions в нарушениях, допущенных при организации последнего боя Де Ла Хойи.



6 мая "Золотой мальчик" нокаутировал в шестом раунде Рикардо Майоргу и стал чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг), а рекламировать бой Де Ла Хойя, разумеется, доверил Golden Boy Promotions. Однако Боб Арум считает, что у его компании (с которой Оскар вел дела в прошлом) оставались права на организацию поединка с Майоргой.



Представители Top Rank требуют от Де Ла Хойи 3 миллиона долларов из вырученных им за бой средств, а также хотят компенсировать моральный ущерб. Исполнительный директор Golden Boy Promotions Ричард Шефер заявил, что пока не слышал ни о каком иске, но компания готова сделать все возможное, чтобы отстоять свою правоту в суде.



Бой Де Ла Хойя - Майорга вызвал в США огромный интерес. Только от продажи билетов организаторы получили 7,6 миллиона долларов, а платную трансляцию поединка приобрели около 875 тысяч телезрителей.

