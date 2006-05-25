Звезды футбола: они остались вместе и после смерти

Жаль, конечно, что этого не удалось сделать, наверное, самому достойному из тренеров конца ХХ века Валерию Лобановскому, однако вряд ли кто-нибудь сможет подвергнуть сомнению достижение команды сверхамбициозного Олега Блохина. Как бы ни складывалась его дальнейшая судьба. Уже обнародован список тех, кто совсем скоро попытается продвинуть Украину, которая испокон веков считалась футбольной державой, в мировой табели о рангах.







В последнее время все настойчивее слышны критические голоса: уровень украинского футбола многих уже не удовлетворяет, так что зрители, которых на трибунах с каждым рядовым матчем становится все меньше и меньше, вполне демократично «голосуют ногами». И это при том, что, несмотря на «засилье» легионеров, все чаще в средствах массовой информации призывно звучат фамилии молодых игроков, о которых еще вчера знали лишь специалисты…







«Были и мы рысаками когда-то…»







17 апреля исполнилось пять лет, как ушел от нас Леша Островский – отличный парень, классный футболист и… непутевый романтик. За три месяца до этого, в январе 2001, он собирался отпраздновать свое 65-летие… «Не круглая дата» – решили тогда начальники.







Леонид Островский входил в сборную СССР на ЧМ-58 в Швеции, был участником ЧМ-62 в Чили, полуфиналистом ЧМ-66 в Англии, победителем III-х Международных спортивных игр молодежи (1957)...







Для тех, кто не видел его в деле или не читал «Энциклопедического справочника» предлагаю краткую справку: «Леонид Альфонсович Островский – один из лучших крайних защитников отечественного футбола конца 50-60 гг. Быстрый, резкий, цепкий в отборе мяча, действовал просто и надежно, строго соблюдал игровую дисциплину. Одинаково уверенно осуществлял персональную опеку соперников и страховку партнеров в позиционных маневрах. Умел стабильно поддерживать высокую спортивную форму...







Воспитанник рижского футбола («Даугава» – 1954-56 гг.), он в дальнейшем честью и правдой служил двум великим клубам 60-х – московскому «Торпедо» (1956-62) и киевскому «Динамо» (1963-68). Чемпион СССР 1960 г. в составе московского «Торпедо» и 1966-67 – за киевское «Динамо». «Серебряным» призером Островский становился с «Торпедо» в 1957, с киевским «Динамо» – в 1961 и 1965 гг. Обладатель Кубка СССР – 1960 и в 1964, 1966, финалист – 1958 и 1961 гг.»







Долгие годы готовил динамовскую молодежь. За год до трагического события был отправлен на пенсию.







«Без Лехи не приезжайте!..»







За год до юбилея ему посчастливилось снова выйти на поле в Лужниках: торпедовцы, приглашая ветеранов киевского «Динамо» на мемориал Валерия Воронина, предупредили, чтобы без Островского – не приезжали. Надо было видеть счастливое Лехино лицо, когда диктор объявил по стадиону его фамилию и зрители, стоя зааплодировали! К сожалению, футбольный Киев еще не научился чествовать своих героев. Вон и 20-летие победы в Кубке кубков динамовское начальство почему-то проигнорировало. Вспоминаем о ветеранах лишь на пороге Байкового…







Его 65-летие прошло очень скромно, скорее даже, незаметно: без салюта, пионерских горнов и ценных подарков – не круглая, оказывается, дата! Спасибо, хоть в одной-единственной на всю Украину газете опубликовали интервью. Однако даже традиционного динамовского телевизора Леониду Альфонсовичу в его всеми забытую «гостинку» так и не завезли. Видимо, не могли простить скандального интервью в популярном еженедельнике... А вот болельщики из районного телефонного узла, прочитав о мытарствах знаменитого футболиста, протянули в его квартиру провод и подарили роскошный телефон. Правда, на следующий день белоснежный аппарат оказался на полу, и его пришлось связывать изолентой, но это не помешало созваниваться с друзьями, которых раньше годами не слышал. Одним из первых позвонил Алексей Мамыкин, с которым они еще в далеком 62-ом играли на чемпионате мира в Чили.







Островский всю жизнь работал и категорически не умел отдыхать: на пенсии отлеживался возле старенького «Рубина», на тусклом экране которого современный футбол едва просматривался. Все рассчитывал избавиться от болячек, чтобы снова вернуться в футбол. И хотя ему было уже чуть больше установленного предела, однако он упрямо возражал, когда жена заводила разговор на пенсионную тему. Собирался вместе с первым тренером Блохина Леонидовым, которого тоже уже нет с нами, открыть частную школу футбола. Не успел. А ровно через три месяца случилось непоправимое...







Как он их провел эти три последних месяца? Лучше не вспоминать.. Леша был классным защитником, и вратари его команд были за ним, как за каменной стеной. А вот себя защитить так и не сумел. Он умер, едва пригубив свой последний стакан... Хоронили прославленного футболиста в чужих брюках и стареньком пиджачке, в котором те, кто оказался с рядом ним в ту жуткую ночь, нашли «заначку» на поминки.







После кладбища, за столом собрались только друзья. И хоть их оказалось не так уж и много, но поминали все – даже те, кто давно уже находился в «крепкой завязке». Жаль, что у нас так повелось – часто только на похоронах мы встречаемся с друзьями и лишь, подъезжая к кладбищу, начинаем догадываться, как же она неустроена эта некогда благополучная вроде бы жизнь.







Когда в дирекции Байкового кладбища узнали, кого здесь хоронят динамовцы, сомнения в том, что память об Островском будет достойно материализована в камне мгновенно улетучились. В полукилометре от монументов Валерию Лобановскому и Виктору Банникову, в самом начале печального колумбария, на живописном пригорке, совсем рядом с великолепной теннисисткой Мариной Крошиной, нашел свой последний приют заслуженный мастер спорта, классный футболист Леонид Островский. До Олежки Макарова – метров триста…







Сегодня сюда несут цветы не только те, кто знал Островского молодым, веселым и одновременно непроходимым защитником – большой мраморный футбольный мяч влечет к себе всех, кто проходит мимо.







Последний «заслуженный»







– А как получилось, что звание заслуженного мастера ты получил только в 91-ом? – спросил я его, готовя юбилейное интервью.







– Спасибо Вите Банникову: он мне и Валере Поркуяну помог получить заветный «квадрат»: мы стали последними союзными «зэмээсами» – 9 ноября 1991 года...







Повезло, Украина вас вряд ли отблагодарила бы...







Москва все-таки простила мое «предательство»: ведь все, с кем играл в тех трех сборных, давно уже в заслуженных ходили, а меня все «прокатывали».







Кроме того, что ты участвовал в трех чемпионата мира. Ты ведь вошел в историю еще и потому, что дважды в двух разных командах, в «Торпедо» и «Динамо», завоевывал «золотой дубль» – становился в один год и чемпионом, и обладателем кубка страны!







Такой вопрос мне даже в кроссворде встречался – приятно... А сейчас я, нормальный пенсионер, лежу и маюсь с радикулитом, реагирую на погоду и смотрю футбол по телевизору.







Да кончай стариком прикидываться! (Пытаюсь подбодрить ветерана) Вон знаменитый Нильтон Сантос в свои 75 еще самостоятельно тренирует две детские команды...







Видно, у них климат другой...







Видимо, у них там, в Бразилии, и в самом деле, другой климат и другое отношение к своим знаменитым «старикам». А у нас так уж повелось, что только на похоронах мы встречаемся друг с другом и лишь тогда узнаем, как же она неустроена, эта некогда благополучная вроде бы жизнь.







На поминальном вечере было сказано много теплых слов в адрес добрейшего человека и великого футболиста. А Владимир Мунтян, самый титулованный из советских футболистов, даже вспомнил, как он мальчишкой просился у Андрея Бибы и Альфонсыча хотя бы полчасика посидеть в их комнате. Они были его кумирами. Вспомнили и Виктора Александровича Маслова, который очень любил Островского, высоко его ценил и... многое прощал.







– Когда «деда» вытолкали из Киева, Лехе надо было возвращаться в Москву – прожил бы дольше! – грустно заметил Виктор Серебряников...







Перед самым Новым годом, мы встречались с Островским в компании ветеранов «Динамо» и, сидя в уютном кафе, планировали юбилейные мероприятия – ничего тогда не предвещало трагедии: Леша собирался вместе с Леонидовым, первым тренером Блохина, открыть частную школу футбола... Не успел!







«Та заводская проходная, что в люди вывела меня...»







Он вырос в самом настоящем «бандитском» районе Риги – «Московский фарштадт», предместное укрепление, что ли... Учился в школе и играл в футбол – других увлечений у мальчишки не было. Леонид Островский вспоминал:







– В нашем дворе стояло три дома, в которых жили отчаянные ребята: позже трое из них даже получили по 25 лет. А до этого, знакомые с «зоной», они читали нам, пацанам, лекции о том, как надо «красиво» жить... Мог бы и я попасть в нехорошую историю – только случай помог остаться на свободе: однажды, когда наши дворовые пошли «брать кассу» в аптеке, я как раз отправился на тренировку. Получили мои кореша «от 5 до 7», и больше мы уже никогда не встречались...







Сколько себя помню, возился с мячом: сначала это была набитая тряпками наволочка, потом появились настоящие трофейные... Был и хоккей, и баскетбол – традиционные рижские виды спорта... В 12 лет я уже сделал выбор, и в пионерском лагере меня считали самым быстрым нападающим. На взморье, в Дубултах, проводили первенство пионерлагерей: там были команды и из России: многие крупные союзные предприятия вывозили детей оздоравливаться к морю... Здесь я впервые встретился с москвичами: дважды мы с ними оказывались в финале, и оба раза разошлись миром...







После семи обязательных классов я пошел работать на завод «Гидрометприбор»: там выучился на слесаря-сборщика и начал собирать радиозонды, глубиномеры и таксометры для новеньких «побед»... Футбол помог и здесь: директор оказался очень добрым человеком и страстным болельщиком – организовал при заводе команду, собрав пацанов из «босяцкого» района.







А кто еще тогда играл в футбол – одни босяки... Пацанов, которые уже играли со взрослыми, заметили и пригласили в команду радиозавода ВЭФ. Там был настоящий стадион! До этого они ведь с утра до вечера тренировались на кладбищенском пустыре. И когда в городе организовали детскую спортивную школу «Даугава», заводчане оказались среди первых. В то время в Риге конкурировали две команды: ДСШ «Даугава», и СКА. В первый год армейцы выиграли, а потом, когда в «Даугаве» взялись за дело всерьез, партнеры Островского надолго стали бессменными чемпионами.











Леша очень быстро бегал, а таких отправляют в нападение. Как-то поехала «Даугава» в Одессу на первенство СССР среди детских спортивных школ и неожиданно заняла там четвертое место. И надо ж было такому случиться – в одной из игр, «сломался» защитник и Леху, который никого не боялся, перевели в оборону. Сыграл одну игру, вторую – понравилось... Так что в следующем году, когда рижане играли уже в финале, в Иваново, он был «опытным» защитником. «Даугава» стала «детским чемпионом» СССР и в Риге их встречали с оркестром, как космонавтов.







«Хотите играть в «Торпедо»?»







Из рассказа Леонида Островского:







– Кстати, в Иваново я познакомился с Эдиком Стрельцовым. Он был на год моложе, но удержать его уже тогда не мог никто. Нам он забил три гола, и хоть мы сумели на его голы ответить шестью, до сих пор помню, как он разваливает нашу оборону... Его нельзя было не заметить: кроме того, что Эдик был великолепным, просто гениальным, футболистом, так еще ж ведь и парень какой золотой!... Я благодарен судьбе, что мы с ним встретились в одной команде.







Из нашей команды десять человек сразу же забрали во «взрослую» «Даугаву»!.. И уже в 1953 году я вышел в основном составе против Петрозаводска: «не было бы счастья, да несчастье помогло» – травмировали нашего основного левого защитника Борю Рейнгольда... У нас тогда совсем неплохая командочка подобралась: Валя Ивакин играл потом в ЦСКА и «Спартаке», Олег Бавыкин стал известным судьей, Вовка Павлович ушел в Минск, Додик Селицкий – сезон играл в «Спартаке»...







Следующий сезон мы по календарю начали с южных стадионов: Таганрог, потом – Запорожье, Харьков и Одесса... Первые три игры выиграли, а в Харькове ко мне неожиданно подошли и пригласили в гостиницу к Бескову: «Торпедо» на следующий день там же, в Харькове, должно было играть со СКА (Свердловск)... Константин Иванович признался, что за мной следили – я им подхожу: – Хотите играть в «Торпедо»? – Нет, не хочу! – Как? – Во-первых, у меня в Риге одна мать, а во-вторых, лучше быть первым в деревне, чем последним в городе... – Матери дадим квартиру – все-таки я вас приглашаю на серьезное дело. Считаю, что вам по силам играть в сборной СССР... – А пока у вас я буду играть в дубле? – Нет, я вас приглашаю в основной состав. В общем, «уболтали» меня...







В том году мы заняли шестое место. И тогда же в моей комнате появился сосед – Слава Метревели, которого мы увидели в Нижнем Новгороде в товарищеской игре против местного «Торпедо». Он так раскрутил нашего капитана, центрального защитника Виктора Марьенко, что Бесков сразу же после игры увез Славу в Москву. С первого же дня мы с ним стали друзьями на всю жизнь. Через много лет, перед своей смертью он приезжал ко мне в Киев...







От Бескова до Маслова







Константин Иванович был очень квалифицированным тренером, а вот человеком – достаточно своеобразным, порой недосягаемым и жестким. Некоторые его поступки просто шокировали... Взять хотя бы «хрестоматийный» случай: были мы со сборной в 1963 году в Италии, где еще Лев Иванович Яшин два пенальти взял... Москва не принимает наш самолет и мы садимся в Праге. За счет авиакомпании нас накормили, и, как полагается, «после сытного обеда, по закону Архимеда...» очень нам захотелось попробовать знаменитого чешского пивка. Уже было начали сбрасываться, и тут Витька Шустиков, будущий капитан команды, как человек исключительно дисциплинированный говорит: «Пойду-ка я все-таки у Бескова спрошу...» Возвращается: « Разрешил...» Ну, мы и выпили по пару банок. Прилетаем в Москву – бухгалтерия Шустикову полтинник не доплачивает!.. Он к Бескову: за что сняли? – Так ты ж пиво пил! – А вы же мне разрешили... – А если бы ты меня спросил, можно ли прыгнуть с пятого этажа, и я тебе позволил – прыгнул бы?







На следующий год Бескова «ушли» и пригласили Виктора Александровича Маслова. Но мы тут были ни при чем.







Маслов был попроще, но и он предпочитал людей, которым можно было довериться. И начал понемногу убирать «старичков», потому что привел с собой из ФШМ молодых ребят, которые вскоре прославили «Торпедо»: Гену Гусарова, Валеру Воронина, Колю Маношина... Не захотел идти в «Торпедо» лишь Игорь Численко, который предпочел «Динамо», где они с Валерой Масловым еще и в русский хоккей играли... Из подмосковного Жуковского привезли Денисова. И уже в следующем году мы стали вице-чемпионами СССР, а в 58-м – финалистами Кубка!







Потом эта грязная история с Эдуардом Стрельцовым приключилась, когда его, Огонькова и Татушина, словно по заказу, обвинили во всех смертных грехах и выгнали из сборной перед самым отлетом на чемпионат мира... Если бы они были в Швеции, уверен, мы не только шведам, но и бразильцам никогда бы не проиграли: Эдик был в такой форме, что один мог «порвать» любую защиту! Его так и называли за границей - «русский танк».







В Швецию туристом…







В 1958 году в Швеции я познакомился с киевским динамовцем Володей Ерохиным, который на чемпионате мира оказался совершенно случайно – вместо Огонькова, и, как и я, не сыграл ни одной игры... Ведь попасть в состав было практически невозможно – замен во время игры в то время не допускалось... Даже вместо травмированного вратаря должен был встать в ворота полевой игрок! А к тому же советские тренеры были до того напуганы партийным руководством, что командой совсем и не руководили: лишь «накачивали» ребят лозунгами типа «позади Москва!..» За весь турнир на поле выходило всего человек 12 или 13: игроков измочалили – дыхание ребятам перевести некогда было!..







В Швеции нам выдали на карманные расходы по 800 крон... Вообще с футболистами тогда обращались, как с зэками: вывезли из страны, как «врагов народа», не дав посмотреть финал! Жена Льва Яшина прилетела в Стокгольм по турпутевке, и он просил дать ему возможность пару дней побыть с ней… Отказали! Кстати, прилетели мы даже не во Внуково, а на военный аэродром в Жуковском.







«Торпедо» – чемпион!







А в Киеве как раз смена тренеров происходила и Ошенкова, который хотел меня видеть в своей команде, к тому времени из «Динамо» «попросили»… Мне Москва вообще никогда не нравилась: огромный проходной двор. Ребята, правда, золотые! А в том году, кстати, «Торпедо» выступало прилично: восемь туров мы шли на первом месте – так что я не за славой и не за деньгами в Киев стремился.







И я начал угрожать, что вернусь в Ригу. «Дед» мне так, по-отечески, говорит: «Погоди, Леня, если мы не возьмем чего-нибудь, все разбежимся». В 59-м мы немного подтянулись и уже на следующий год стали чемпионами СССР – какую тогда Маслову удалось создать команду. После этого начальству уже некуда было деваться: наконец-то я получил в Москве квартиру и премию: 500 рублей – за первое место и 300 – за Кубок. Бешеные деньги! И еще «олимпийский» костюм подарили: модный такой – под горлышко, с белой каемочкой на шее и рукавах...







Но на Кубок Европы в 1960 году, где киевский динамовец Юрий Войнов стал чемпионом континента, Островский не поехал. Туда взяли в основном защитников из московского «Динамо». Наверное, было обидно, но он старался виду не подавать: не вызвали - значит не был нужен.







Повезло «Динамо» с тренером







«Торпедо» и в 61-м году собиралось стать чемпионом страны, но неожиданно для себя москвичи, лидируя в чемпионате, вдруг проиграли в Ереване... А потом еще и в Ташкенте никак не могли забить гол, хотя два тайма сидели на их воротах! А узбеки чуть ли не с первой попытки – то ли Красницкий, то ли Стадник – заколотили. «Динамо» же на своем поле «выкатало» нулевую ничейку с Харьковом и впервые за историю клуба стало чемпионом СССР.







Не оступись «Торпедо» и стань чемпионом – Маслов никогда бы не оказался сначала в Ростове, а потом и в Киеве! И я бы с ним, может быть, больше и не работал... Смешно говорить, но его освободили за второе место! Я был тогда комсоргом и, конечно же, все время подбивал ребят на выступления в защиту тренера. Куда мы только ни ходили!







В 64-м такую же несправедливость испытал на себе Бесков: за второе место в чемпионате Европы его тоже турнули из сборной. Всю жизнь такое было и, наверное, будет всегда: одни кладут головы на футбольном поле, другие получают за это премиальные…







За то, что я перебрался в Киев, в «Советском спорте» и в «Комсомолке» меня мазали «дегтем»... В чем только ни обвиняли! А «Московский комсомолец» даже придумал, что я демонстративно выбросил торпедовский значок в урну. И все-таки я попал на чемпионат мира в Чили...







«Как и в Швеции, мне не пришлось сыграть против Гарринчи!..»







Перед Чили Островского регулярно вызывался в сборную: и за первую, и за вторую он все время играл, ездил на все поездки – все время был «на глазах»...







– Вспоминаю интересный эпизод: после выигранного в Турции отборочного матча чемпионата мира нас наградили поездкой в Южную Америку: долго мы летели на новом турбовинтовом ИЛ-18, немного побаивались и перелета над океаном, и предстоящих встреч... Когда прилетели в Аргентину, нам показывают газету, где капитан сборной, правый защитник, хвастает, что они нам забьют столько, сколько захотят!.. Не знаю, как он потом оправдывался перед своими земляками, но мы выиграли у аргентинцев, а Миша Месхи так раскрутил этого защитника, что тот не знал, куда бежать!.. Выиграли мы и у чилийцев (1:0) и у уругвайцев – 2:1. Домой возвращались героями...







В 62-м было несколько иначе, чем в Швеции – наигрались все... Но и здесь тренеры не все просчитали правильно, «выведя» команду на хозяев: то ли были уверены, что тех так же легко, как и год назад, обыграют, то ли просто не захотели переезжать в другой город. Хотя с хозяевами вообще желательно играть только в финале… Во-вторых, несколько совсем необязательных досадных ошибок советских футболистов привели к поспешным тренерским перестановкам: почему-то убрали из состава Виктора Каневского, который с Валентином Ивановым до этого играли «под аплодисменты»… Против чилийцев Иванова все-таки выпустили, но надо ж было такому случиться, что именно он «начудил», потеряв мяч в центре поля и «обрезав» полкоманды… Тут же Лев Яшин не разобрался со «стенкой» во время пробития штрафного...







Кстати, ваши коллеги, журналисты, на Яшине потом зло и необдуманно отыгрались, обвинив его во всех смертных грехах, а болельщики, которые и игры-то по-настоящему не видели, своим свистом и откровенными издевательскими репликами чуть не довели лучшего вратаря мира до инфаркта.







В Чили советской команде пришлось продемонстрировать настоящий мужской характер: сначала был бой с Уругваем, а потом «кровавое побоище» с югославами, которые не щадили ни себя, ни соперника. Сломали ногу Эдуарду Дубинскому, разбили голову Метревели... И «советы», по существу, вдевятером сумели их обыграть – 2:0... Красавец-гол в падении через себя забил Виктор Понедельник.







«Югам» за победу над нами обещали по «хатынке», чилийцев вообще, наверное, озолотили, а нам «выписали» по 80 долларов «командировочных» и в Союзе больше ничего не доплачивали. Зато на этот раз нас хоть оставили до финального свистка: надо было быть откровенным садистом, чтобы не дать прилетевшим «из-за тридевять земель» футболистам посмотреть матч Бразилия-Чили! А как здорово играл в нем Гарринча – «раздевал» всех. Жаль, мне снова не пришлось против него сыграть... Вспоминая, что он вытворял в Швеции с Борисом Кузнецовым, я страшно хотел доказать всем, что тоже что-то могу – руки прямо таки чесались…







В киевское «Динамо» – за «золотом»!..







После прилета из Чили Островский вернулся в «Торпедо» и доиграл сезон... А потом из Киева позвонили Соловьев и Терентьев и пригласили на Рождественские праздники.







– Тогда, в Чили я с киевлянами, их там уже четверо было - Каневский, Серебреников, Сабо и Банников… Еще ближе познакомился, и это, видимо, было последней каплей в моей торпедовской истории. Динамовцы знали, что я уже – «на старте», да и Слава Метревели, с которым я жил в одном номере, тоже в «Торпедо» задерживаться не собирался.







Но когда Островский все-таки решился на переезд, Соловьева в «Динамо» уже рассчитали и он вернулся в Москву!.. И началась в команде чехарда: за сезон три тренера сменилось... А бывшему торпедовцу в Киеве работы пока что не нашлось: совещание руководителей республиканских спорткомитетов его дисквалифицировало!







– Обвиняли в том, что я «оскорбил честь торпедовского флага», развалил коллектив, отнесся к нему наплевательски... А официально сформулировали: «за несвоевременный переход»... Хотя ведь я заранее всех предупредил и уехал в Киев как раз во время разрешенного перехода, в «юрьев день». Хотя тех, кто ушел в другие команды почему-то не дисквалифицировали! Правда, Гусаров ушел в московское «Динамо», а Маношин, Глухотко и Денисов – в ЦСКА... Они ведь остались в Москве, а я подался к «хохлам»... Кстати, когда я через три месяца приезжал в «Торпедо» за трудовой книжкой, один функционер клуба покрутил перед моим носом моим же заграничным паспортом: «Оставайся, поедешь вместе с командой на Кипр, и о дисквалификации мы забудем!..»







Но киевлянам удалось сократить годовую дисквалификацию, и уже последнюю игру первого круга Островский играл за «Динамо»… На этот матч против Еревана вышел и Войнов, который уже ушел было на тренерскую работу... И команда преподнесла всем подарок: проигрывая 0:2, сумели выиграть 3:2!







– Первый сезон в «Динамо» не стал для меня успешным – одного очка нам не хватило до... шестого места. После окончания чемпионата нас, «стариков», пригласило руководство и предложило на выбор три кандидатуры: Бескова, который тогда работал в Луганске, Маслова, поднявшего на четвертое место ростовский СКА, и Ошенкова... Я, конечно, сразу же проголосовал за «деда». Потом наш администратор Рафа Фельдштейн «в лицах» рассказывал, с каким трудом ему удалось осуществить операцию по вывозу Виктора Александровича из Ростова – местные ребята могли ведь и по голове дать за то, что покусился на святая святых ростовского футбола!







И Маслов, верный своим принципам, сразу же доверил место в «основе» молодым... В Житомире нашли способного 19-летнего центрального защитника Сергея Круликовского, все чаще выходил в стартовом составе Федор Медвидь... Закончили свои выступления Юрий Войнов и Анатолий Сучков, ушли в другие команды Юрий Заболотный, Николай Кольцов и Валентин Трояновский... Поначалу не все получалось: у команды ведь был свой почерк, который Виктор Маслов постарался лишь «осовременить»... После первого круга «Динамо» шло на седьмом месте, провалив несколько матчей, и тогда мудрый «дед» решил не гоняться за «двумя зайцами», а сосредоточиться на Кубке. Проскочив «Нефтчи» и «Шинник», киевляне вышли в полуфинал, где их дожидался московский «Спартак», явно настроенный на победу. Но ведь и тренеру, и команде, кровь из носу, необходимо было победить! Первый день не выявил победителя, и тогда по регламенту на следующий день все началось с нуля.







Начало было удручающим: «Гиля» Хусаинов открыл счет – было отчего расстроиться... Однако Олег Базилевич забил сначала один потрясающий гол, а потом и второй, а Виктор Серебряников – третий. И хоть Игорю Нетто удалось провести гол престижа, мы сумели удержать победный счет... Ну, а в финале наш капитан Виктор Каневский забил куйбышевским «крылышкам» красавец-гол и, несмотря на жесткое сопротивление, они все же уступили нам...







Во втором круге, видимо, все еще под впечатлением кубкового финала, мы чередовали победы с поражениями, и в итоге оказались шестыми. Но что радовало: наша защита становилась от игры к игре все более «непроходимой»! Не смогли нас переиграть и торпедовцы: Иванов при счете – 1:1 не забил Банникову пенальти, и, наверное, именно этого очка не хватило моим бывшим однокашникам, чтобы стать чемпионами. Набрав с тбилисцами равное количество очков, москвичи в дополнительном матче уступили 1:4.











Маслов, видя, что атака уступает обороне, начал коренную перестройку и в сезоне 65-го поставил перед командой задачу: оказаться рядом с пьедесталом и постараться удержать Кубок. Появились новые нападающие: из «Шахтера» приехал Виталий Хмельницкий, а из «Полесья» – Анатолий Пузач... Заиграл Анатолий Бышовец… Однако план удалось выполнить лишь на пятьдесят процентов: в чемпионате страны «Динамо» отстало от московского «Торпедо» всего на одно очко – неожиданный проигрыш в Кутаиси отобрал у киевлян «золото»! А в связи с тем, что сезон выдался очень напряженным из-за участия в Кубке кубков, пришлось отказаться и от мысли о сохранении для Кубка СССР киевской прописки: в Новосибирске пришлось уступить местным армейцам – 1:2... Не повезло и в Кубке кубков: в одной четвертой финала динамовцам попался шотландский «Селтик», в то время игравший очень мощно, с которым они встретились в непривычное для себя время – в январе. Проиграв в гостях – 0:3, «Динамо» в Тбилиси смогло сыграть лишь вничью – 1:1.







С волнением приближаюсь к замечательному 1966 году... В том году нам удался «золотой дубль» и играли мы, как Боги: забивали, сколько хотели, а порой просто «показывали себя» – преимущество наше было бесспорным! И Маслов, почувствовав силу, вел себя, как подобает гениальному тренеру: мог из раздевалки выставить хоть генерала, хоть члена ЦК... А если уж очень досаждали, беспрепятственно входил в кабинет самого Щербицкого! Владимир Васильевич очень любил футбол и относился к нему серьезно: в его записной книжке были не только результаты всех матчей, но и заметки об игре той или иной команды!.. И его подчиненные тянулись за ним, а для футбола в этом только польза была.







Сколько стоит малая «бронза» ЧМ-66?







На чемпионат мира-66 меня вроде бы брать не собирались: Банников, Сабо и Серебряников ездили на сборы, участвовали в спаррингах – готовились. И вдруг совершенно неожиданно, после игры в Баку, подзывает меня Маслов и говорит: – Бери Поркуяна и бегом на самолет. – Так мы же мокрые, потные... – Давайте по-быстрому в душевую и – в Москву: летите в Швецию! – На нас ведь одни рубашки, можно хоть домой заскочить? – Только «молодому» пока ничего не говори – потом сам сообразит, – то ли в шутку, то ли всерьез говорит «дед»... А сборная ведь уже была в Швеции, и, когда мы туда добрались, в газетах дали наши фотки и подписали: «Секретное оружие русских!»







Мы с Даниловым из «Зенита» должны были по очереди играть слева... Справа был Пономарев, а в центре – Шестернев и Хурцилава... В игре с Португалией Хурцилаву замучил двухметровый Торрес, на которого все время навешивали, а он только сбрасывал головой на Эйсебио. В конце концов наш защитник так изнервничался, что схватил рукой летящий за ворота мяч – пенальти! Но это еще полбеды: не понимаю, зачем выставили Георгия Сичинаву, который все время жаловался, что у него болит колено! Он должен был следить за Колуной, но так и не смог... А Серебряникова, который был в отличной форме, не выставили! Спасибо, хоть догадались доверить место в «основе» восстановившему форму Воронину и тот так сыграл все остальные матчи, что попал в символическую сборную мира!







Как-то на тренировке я обратился к Морозову: – У нас в киевском «Динамо» так не играют! – Зато у нас так играют, – отвечает Николай Петрович Морозов и... на следующую игру не выпустил меня в «основе»! С немцами должен был играть я и, когда тренер утром подошел и спросил, как себя чувствую, волнение, как рукой, сняло: – Отлично... – Давай-давай, будешь играть. И… не поставил!







Зато с Кореей я сыграл. Наши «шпионы» информировали, что корейцы – «убийцы», «костоломы». Ну, тренеры и решили выставить опытных бойцов, которые не дрогнут. Мой подопечный, правый крайний, так старался, так хотел мимо проскочить, что чуть «не лишил меня наследства»... Игра шла «кость в кость»! Но нашла коса на камень!.. После игры они жаловались: «Не думали, что наши «старшие братья» нас так примут!» Вообще они в Англии навели шороху: еще немножко и положили бы Португалию – вели ведь 3:0 ! Интересно, взлетел бы так высоко Эйсебио, если бы Португалия проиграла?







Думаю, за давностью лет никто не станет предъявлять претензий, если я обнародую сумму премиальных... Официально мы получили по 80 фунтов и еще за рекламу, неофициально, – 20 фунтов за каждую игру… Это была самая прибыльная поездка за мою жизнь в сборной! Привез жене шубу, дочери – шубку, себе – пальто и костюм... А за малые бронзовые медали чемпионата мира выдали по 200 «деревянных»!







Память







Ветеранов из того Большого «советского» футбола, на огромном «игровом поле» которого еще не была нанесена пограничная разметка, и, наверное, именно поэтому он выглядел намного интереснее сегодняшнего, с каждым днем становится все меньше... Это очень несправедливо – уходят ведь не только великие игроки, народные кумиры, уходят наши общие друзья... И вот уже никак не дозвониться до Александра Медакина, Валерия Воронина, Славы Метревели, Эдуарда Стрельцова... Это только московские торпедовцы – короли 60-х!.. Лишь в напряженной памяти останутся диковинные финты тбилисца Михаила Месхи, самоотверженная игра армейца Эдуарда Дубинского, пробивная целеустремленность бакинца Анатолия Банишевского, неудержимая стремительность москвича Игоря Численко, железобетонная уверенность Олега Макарова, непостижимая акробатика Виктора Банникова, «солдатская» несгибаемость Владимира Ерохина и Вили Щербакова, непоказная талантливость Федора Медведя и гениальная одаренность Виктора Колотова... Вот уже в четвертый раз провели Мемориал великого Лобановского. Это далеко не полный список славных имен… К сожалению, футбольный мартиролог имеет тенденцию к расширению до бесконечности: в январе ушел из жизни киевский динамовец Александр Кольцов, в марте и апреле – его одноклубники Анатолий Пузач, Владимир Левченко и Виктор Бельков…

