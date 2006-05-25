Сборная Германии тренируется ремонтировать часы

Клинсманн не объяснил причины своего поступка, решив лишь ввести ремонт часов в план подготовки к чемпионату мира. Эксперты также не могут объяснить, как именно можно использовать умение ремонтировать часы в повышении мастерства футболистов, передает AFP.



Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф заявил, что игроки сборной будут разбирать часы на детали и собирать их обратно. "Должно быть, это очень волнительно, когда тебе удается собрать крохотные детали вместе, а затем слушать тиканье часов", - отметил он.



В настоящее время национальная команда Германии находится на сборе в Швейцарии. Стоит отметить, что в Германии не слишком верят в успех собственной сборной на домашнем чемпионате мира – лишь 6 процентов немцев считает, что их любимая команда победит.

