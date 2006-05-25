Украинский бриллиант в короне Абрамовича

В четверг, 25 мая, состоялся самый громкий за последние несколько лет переход футболиста из одного европейского клуба в другой. Украинский форвард Андрей Шевченко, с 1999 года выступавший за "Милан", подписал 4-летний контракт с "Челси". Владелец английского клуба Роман Абрамович готовил эту сделку три года, не обращая внимания на постоянные отказы итальянской стороны, нежелание самого футболиста менять команду и многочисленные насмешки.



История трансфера началась летом 2003 года, когда Роман Абрамович решил профессионально заняться футболом. Выходить на поле в форме великих клубов российский бизнесмен не мог, но купить одну из именитых команд Англии ему было вполне по силам и по карману. Абрамович приобрел права на "Челси", расплатился по всем долгам клуба и вложил десятки миллионов долларов в новых футболистов.



Покупка Андрея Шевченко казалась Абрамовичу решением всех проблем клуба в атаке. Главным тренером "Челси" тогда был итальянец Клаудио Раньери, мнением которого новый хозяин клуба интересовался далеко не всегда. Тем не менее, наставник наверняка был бы не против видеть Шевченко в числе своих подопечных, но первая попытка приобрести украинца была обречена на провал.



В мае 2003 года "Милан" выиграл Лигу чемпионов, а Шевченко забил решающий послематчевый пенальти в финале с "Ювентусом". Болельщики клуба носили Андрея на руках, а премьер-министр Италии Сильвио Берлускон (до 2001 года - президент "Милана") называл его в числе своих друзей. К Роману Абрамовичу тогда относились, как к странному человеку из России, которому некуда девать деньги. Поэтому над владельцем "Челси" в Милане посмеялись, заявив, что Шевченко не продается ни за какие деньги.



Абрамович сосредоточился на делах своего клуба. Первый сезон в Англии не принес ему ничего, и российский босс сменил тренера команды - место Раньери занял португалец Жозе Моуринью. Контакты с "Миланом" по поводу Шевченко не прекращались - итальянцы были все так же непреклонны, футболист говорил, что его все устраивает, но Абрамович просто получал удовольствие от общения с приятными людьми (да и они были не против).



Украинский форвард достиг новых высот: по итогам сезона-2003/04 он впервые стал чемпионом Италии, а в конце года журнал France Football признал его лучшим футболистом Европы и вручил "Золотой мяч" (этот приз считается в современном футболе самым значимым индивидуальным трофеем).



"Челси" под руководством Абрамовича тем временем также бурно прогрессировал. Команда выиграла чемпионат Англии и Кубок лиги, дошла до полуфинала Лиги чемпионов, и отношение к российскому владельцу клуба в Европе начало меняться. Он искренне интересовался футболом, не пропускал ни одного домашнего матча "Челси" (а иногда поддерживал команду и на выезде), а также не вмешивался в работу тренерского штаба.



В общем, Абрамович превратился в идеального президента клуба - он исправно платил по счетам и не мешал квалифицированным сотрудникам хорошо выполнять свою работу. Сезон-2005/06 принес "Челси" очередное чемпионство в Англии - достойных соперников у команды не было.



Владелец клуба за три года заработал себе репутацию в европейском футбольном сообществе. Сейчас никому не придет в голову, что его "грязные российские деньги" вредят имиджу клуба. В этом смысле гораздо больше претензий к Жозе Моуринью -сомнительные высказывания наставника, часто граничащие с хамством, вызывают у любителей английского футбола изжогу.



Единственное, чего пока не смог достичь Абрамович с "Челси", - победа в Лиге чемпионов. В 2005 году команда проиграла в полуфинале "Ливерпулю" (англичане показали тогда чудеса стойкости), а в 2006 году "напоролась" на "Барселону", которая делала со своими соперниками все, что хотела.



Поскольку организация игры "Челси" близка к идеальной, то вчистую проигранное испанцам противостояние объяснили отсутствием по-настоящему выдающихся игроков - главным образом, в линии атаки. Самым простым вариантом было купить лидеров "Барселоны" Роналдиньо и Самуэля Это'О, но каталонское руководство встало за своих звезд горой.



Тогда Абрамович в очередной раз вернулся к варианту с покупкой Андрея Шевченко. На самом деле, еще несколько предложений были сделаны украинцу и до этого, но они воспринимались скорее как старый анекдот, призванный поддержать беседу. Однако весной 2006 года на реализацию проекта "Шевченко любой ценой" были брошены все доступные ресурсы.



Уже в апреле английские СМИ сообщили, что договоренность о личном контракте игрока с "Челси" достигнута, но Шевченко несколько часов спустя опроверг эти слухи. Вообще, Абрамович подошел к решению проблемы творчески. К переговорам были подключены представители компании Adidas - одного из спонсоров футболиста. Для этой фирмы громкий переход Vip-клиента был бы выгоден с маркетинговой точки зрения, а случаи, когда спонсоры напрямую влияют на карьеру спортсменов, нередки.



Однако ключевую роль в самом громком со времен перехода Дэвида Бекхэма из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" трансфере сыграли не деньги, не интриги и не стремление к славе. Решающее слово, что приятно, осталось за женщиной.



В 2004 году Андрей Шевченко женился на американской модели Кристен Пазик. Молодые люди познакомились, благодаря дружбе футболиста с модельером Джорджо Армани. Андрей как-то согласился пройтись для своего приятеля по подиуму, а на afterparty встретился с Кристен.



Отношения Шевченко и Пазик ни разу не были омрачены скандалами. Кристен подарила Андрею сына Джордана (его назвали в честь Майкла Джордана), крестным отцом которого стал Сильвио Берлускони. Украинец не раз говорил о том, что семья для него - главное в жизни, поэтому когда Кристен сказала, что для сына лучше будет получить образование в Англии (очевидная в общем-то вещь), Шевченко всерьез задумался о возможном переходе в "Челси".



Слухи о том, что форвард "Милана" по инициативе своей супруги может уйти из клуба, просочились в итальянскую прессу. Однажды Кристен гуляла с Джорданом в одном из парков города и наткнулась на группу юных фанатов команды. Молодые люди, не стесняясь в выражениях, объяснили ей свой взгляд на проблему. Андрей, по их мнению, в первую очередь футболист "Милана", а уже потом муж, отец и кто угодно еще.



Кристен была в шоке и позвонила супругу, который в это время был с командой на выезде. Он вернулся в "Милан", отказавшись от матча с "Лечче", чтобы успокоить жену. Кристен к тому времени подружилась с женой Романа Абрамовича Ириной (женщины развлекали друг друга, пока их мужья обсуждали футбольные проблемы Вселенной), которая много рассказывала ей о замечательной жизни в Лондоне.



В общем, постепенно переезд в Англию стал рассматриваться четой Шевченко как единственный и лучший вариант решения накопившихся проблем. Если вернуться непосредственно к карьере Андрея, то, объективно говоря, ему нужны новые цели. За семь лет в "Милане" он выиграл все возможные трофеи, а в 2006 году впервые добился права сыграть со сборной Украины на чемпионате мира.



Амбиции Романа Абрамовича границ не имеют, поэтому в "Челси" Шевченко найдет все, что ему нужно, - серьезные профессиональные задачи, отлаженную клубную структуру, высокую зарплату (около 11 миллионов долларов в год) и безопасность для себя и своей семьи. Последнее особенно актуально в свете разгоревшегося в Италии скандала, в котором фигурируют и некоторые люди из руководства "Милана".



Уже сейчас можно быть уверенным, что сотрудничество Шевченко и Абрамовича будет плодотворным. А если все получится так, как планирует российский бизнесмен, то их союз превратит "Челси" в непобедимую машину с человеческим лицом. Такого монстра футбольная Европа еще не видела.

