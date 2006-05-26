Хоккею Украины осталось жить считанные дни

Еще до начала мирового первенства, проходившего в Риге, «Главред» подробно сообщал о катастрофическом положении украинского хоккея. Который, собственно, представлен в одном лице. В лице команды «Сокол». Столица отказалась финансировать клуб, катков и залов нет и не будет, игроки разбегаются... Перечислять можно долго. Тем не менее, украинские ледовые бойцы выполнили намеченную цель – на чемпионате сумели выйти во второй этап. Тем самым завоевали право остаться в элитной группе. Самое ужасное, что на этом можно поставить точку. Будущего нет. Об этом мы узнали, встретившись с руководителями сборной. В значительной мере, о положении дел свидетельствует даже «апартаменты» клуба «Сокол» на «Авангарде». Небольшие – с отрезанным отоплением - комнатухи, заставленные тренажерами… Потолок рушится, стены обшарпанные с грибками. Интересно, поверил бы кто-кто в продвинутых странах, что в таком «сарайчике» тренируется главная хоккейная команда страны?







«Кому сейчас нужен хоккей?»







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Главный тренер сборной Украины по хоккею и ХК «Сокол» Александр Сеуканд выглядел не то что подавленным, а скорее человеком, у которого уже попросту опустились руки от долгой и тщетной борьбы.







Ваша оценка выступлению команды на чемпионате в Риге…







Как сказать… Да, остались в элите. Но это случилось не благодаря чему-то, а вопреки всему. Можно только поблагодарить игроков, работающих на голом энтузиазме. Но и он не бесконечен. Вот сейчас ребята думают, куда идти дальше. Что мы им можем предложить? Что-либо обещать – это уже тянется годами. Кто нас будет финансировать? В общем, тупик.







Вот завтра (т.е. 26 мая – авт.) намечен исполком федерации хоккея. Понятия не имею, что именно на нем обсуждать и какие планы строить. Вот вам маленький штрих к общему портрету – помещения, в которых ютится команда. Вы их видели? Все рушится. Кроме того, просят отчитаться за четыре года… Что докладывать – не знаю. О чем можно вести речь, если не построено ни одного катка, ни одной площадки. Никакой поддержки не видно даже на горизонте.







Тут я рассказал Александру Юрьевичу о беседе, состоявшейся у меня полмесяца назад с министром по делам семьи, молодежи и спорта. Отвечая тогда на мой вопрос, Юрий Павленко сообщил, что якобы уже есть ряд компаний, которые проявили заинтересованность поддержать украинский хоккей вообще, и клубы – в частности. Осталось провести встречу между заинтересованными сторонами.







Александр Сеуканд был до крайней степени удивлен:







- Спасибо, что сказали. Первый раз об этом слышу. Видимо, нас забыли поставить в известность. Вокруг – молчание. А нам что делать? Время идет. Какие там чемпионаты! Ждать помощи от высокой власти? Сейчас наверху такие дела, что никому не до хоккея. Это уж точно. Кого он там интересует!?







«Это не хоккей – это драмкружок»







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Еще более категоричным в своих суждениях был главный менеджер сборной Украины по хоккею (директор ХК «Сокол») Василий Фадеев. Он начал беседу с темы чемпионата мира, поскольку она еще очень свежа…







- Что касается итогов первенства, то тут двоякое ощущение… Положительный момент – сдержали свое обещание. Из группы во второй этап вышли. Так сказать, справились с программой-минимум. А вот дальше… Сами игроки говорили, что уже не было ни сил, ни настроения, ни желания на второй этап. Тем более, что там такие команды! Мы были не готовы. И, пожалуй, не столько физически, сколько морально.







Играли, можно сказать, через «не могу». О каких великих результатах могла идти речь… Положа руку на сердце, и белорусы, и словаки были посильнее. О других уж не говорю. Так там же какое развитие - благодаря мощной поддержке - получает хоккей! Не чета нам. Первые люди государства этим занимаются. Да, энтузиазм – это хорошо, но не надолго. Когда все это тянется восемь лет – никто не выдержит. Ребята уже по горло сыты обещаниями. Да, они понимают, что руководители клубов, федерации выше головы прыгнуть не смогут. Но у всего есть предел. А что мы можем предложить? Даже материальной базы у нас – никакой. Уместно вспомнить и о премиальных за чемпионат мира. У латышей они в раз семь выше, чем у нас.







Если вернуться к чемпионату, то в определенной степени на результате наших ребят сказались новации в судействе. По сути, судейство было уже иным. Его прелести уже испытали на себе те команды, которые играли на минувшей олимпиаде. А у нас даже не было возможности провести семинар по этому поводу. Вот и попали в «капкан». Отсюда и такое количество удалений в команде. Об этом ярко статистика свидетельствует… Из 23 пропущенных нами во втором этапе шайб, 17 пропустили, находясь в численном меньшинстве.







Кстати, как вообще была атмосфера на чемпионате?







Великолепная. И без срывов. За последние восемь лет мне понравилось, как был проведен чемпионат мира в Санкт-Петербурге, и вот теперь – в Риге. Очень было похоже на тот ажиотаж, который сейчас творится в Германии вокруг предстоящего футбольного первенства. Рига просто жила и дышала хоккеем. На всех улицах, на телеэкранах – хоккей, хоккей, хоккей…







Мы немного отошли от темы нашей сборной… Какие ее перспективы?







Никаких. Сейчас наша сборная – это драмкружок. Типичная драмкружковая самодеятельность. Собрались люди, которые увлечены этим делом. И тянут, как могут. Бескорыстно. То есть, без денег. А как игры проводим, это отдельная тема… Все на уговорах и на личных связях. И даже так не всегда получается. Допустим, как уговорить приехать к нам, например, московское «Динамо» или тольяттинскую «Ладу»? Мы, конечно, расшибемся в доску, но гостей и накормим, и поселим. Но как только они узнают, что играть предстоит на «Авангарде», то отказываются. А ничего другого предложить не можем.







Я вот в разговоре вспоминал латышей… Если бы только знали, какие у них спонсоры! А та же белорусская лига… После чемпионата мира там такой хоккейный всплеск! Спонсоры в очередь к командам выстраиваются. Поэтому нет сомнений, что хоккей там получит мощный толчок. И результаты долго ждать не заставят.







Зато у нас полные непонятки - и с клубом, и с федерацией, и с финансами… Мы в шоке. Такой катастрофической, гиблой ситуации не было за все время существования хоккея независимой Украины. То есть, за все 15 лет. Последний удар нанес город, прекратив финансирование. Ну, что тут поделаешь! Ну, не любит новое столичное руководство спорт! Исходя из своего 25-летнего опыта работы в спорте, скажу – ни одно большое дело не в состоянии обойтись без влиятельных или богатых людей. Считаю, что наш вид спорта стоит уже у последней черты над пропастью.







Как бы вы ответили на прямой вопрос: сколько осталось жить украинскому хоккею?







Сказал бы так - считанные дни. Уже не знаем, к кому обращаться, кому жаловаться и кого просить. Уже и болельщики обращение писали. Да все без толку. Хоть иди к белорусам в ноги падай. А что?.. В прошлом году они нам предлагали свои услуги и условия. На полном серьезе. Мол, приезжайте в Гомель – будем кормить-поить, только играйте. Гордость нам не позволила.







Кстати, знаете, что лично мне говорил президент федерации хоккея Беларуси г-н Наумов? Оказывается, он обращался к Лукашенко с просьбой замолвить за нас словцо, когда у того была встреча с Ехануровым. Дескать, что же это украинский клуб у себя дома как бедный родственник – за границей вынужден играть. Такое впечатление, что украинский премьер даже не знал о существовании хоккейной команды в стране. Какого же отношения тогда ждать?







Если в самое ближайшее время не свершится чудо и ничего не изменится, то можно ставить жирную точку. На раздумья нет уже и дня. Команда разбегается. А винить в чем-то ребят – совесть не позволяет. У всех семьи, дети, которых надо кормить. Вот позавчера мне звонил словацкий специалист, работающий в Беларуси – тренером «Динамо». Прямо сказал, что ему нужен центральный нападающий, нужен защитник и т.д. 90 процентов наших ребят отправятся в Беларусь. Точно знаю, что некоторые уже в России подписали контракты. Думаю, до 1 июня команду просто разберут.







К слову, насчет России… По некоторым сведениям, там какую-то реформу Третьяк придумал…







Пока это только предложение. Но, по всей видимости, его скоро примут. Дело в том, что многие нероссийские хоккеисты – из Украины, Беларуси, Казахстана – разными способами получают российские паспорта. Тут масса вариантов, которые, правда, далеко не всегда законны. Фиктивные браки, например… Способов много, но цель одна – не быть легионером. Все об этих «финтах» знают. И федерация, и клубы… И Третьяк поставил вопрос ребром: если игрок, который имеет российский паспорт, не имеет права играть за сборную России, то он считается легионером. А отсюда и утрата многих преимуществ. Естественно, число наших игроков, желающих играть у восточного соседа, резко сократится. Куда им, в таком случае, ехать? Остается только Беларусь.







Тут есть еще один немаловажный момент… В России сейчас хоккей получил мощный импульс. Огромное количество детско-юношеских школ. Большая армия скапливается, так сказать, у самых границ профессиональной лиги. Поверьте, там будет из кого выбирать – талантливейших ребят масса. Еще год-два – и легионерам просто не найдется места в российской лиге.







Кстати, что можно сказать об инциденте, который произошел на чемпионате мира с нашим нападающим Александром Бобкиным? По этому поводу был очень большой шум. Причем, в основном, за пределами Украины… (Напомним, что Бобкин в ходе игры серьезно травмировал российского хоккеиста Александра Харитонова- авт.)







Да, случилось то, что случилось. К сожалению. Но это был просто игровой момент. Подобных в хоккее немало. Никакого намерения, умысла нанести Харитонову травму Бобкин не имел. Так получилось, что в той ситуации он не свернул в сторону, а въехал в игрока. Это же не умышленный удар клюшкой. По моему мнению, случай этот раздули. И раздули намеренно. Вот тут, наверное, умысел уже присутствовал. А подоплека здесь, думается, отношения к спорту не имеет. Тут напрашивается политический контекст. Отношения между двумя странами – улучшение их или ухудшение – всегда сказываются в самых различных сферах. И спорт здесь не исключение. Поэтому за этот случай сразу ухватились и раздули, как могли. Просто нужен был повод.





