«Манчестер Юнайтед» готовит иск к федерации футбола

Футболист получил перелом одной из костей ступни в конце апреля. С тех пор главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон убеждает всех, что Руни успеет восстановиться к матчам плей-офф чемпионата мира. Однако боссы "МЮ" считают, что никто не имеет права рисковать здоровьем звезды клуба, и готовы отстаивать свои интересы в суде.

Представители "Манчестер Юнайтед" давно говорят о том, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) должна компенсировать клубам материальный ущерб, если их игроки получают травмы, играю за сборные.

Уэйн Руни уже ломал кость голеностопа, причем случилось это именно в матче за национальную команду Англии (на Евро-2004). Тогда форвард считался игроком "Эвертона", но перешел в "МЮ" как раз летом 2004 года.

