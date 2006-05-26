Япония продает золотой мяч

Он являющийся точной копией футбольного снаряда, которым будут играться матчи чемпионата мира в Германии. Как сообщает Kyodo news, вес мяча - около 3 килограммов, а стоимость - 182 360 долларов (20,06 миллиона йен).



Презентация мяча, водруженного на серебряную подставку, состоялась в пятницу, а в продажу он поступит в субботу, 27 мая. Отметим, что именно в пятницу национальная сборная Японии вылетела на чемпионат мира.



В Германии японцы выступят в группе F, где их соперниками будут команды Бразилии, Хорватии и Австралии. Свой первый матч команда сыграет 12 июня в Кайзерслаутерне против австралийцев. Чтобы выйти в 1/8 финала сборной Японии необходимо занять место не ниже второго.

