Футболистами торговали в секс-шопах

Столь интимные предметы получили названия Олли К. и Михаэль Б. Для особо непонятливых барышень на изделиях было размещены портреты футболистов. Однако самих Оливера и Михаэля подобная реклама не обрадовала, скорее наоборот. Они пригрозили изготовителям судом и готовы отсудить немалую сумму за нанесенный моральный ущерб.



Торговцы поспешили убрать вибраторы с прилавков секс-шопов, но все-таки инцидент вряд ли удастся замять.



Кстати, накануне сборная Германии, которая готовится к чемпионату мира, разгромила на своем поле со счетом 7:0 команду Люксембурга.



Михаэль Баллак в матче участия не принимал из-за травмы, а Оливер Кан появился в воротах только после перерыва. При этом на трибунах стадиона во Фрайбурге было много болельщиц, поэтому несложно заключить, что оригинальная новинка не нашла отклика в широких массах.



К слову, цена одного вибратора (длина около 20 см) не была заоблачной - всего около 18 американских долларов, а еще к покупке продавцы предлагали (за отдельную цену) батарейки, любрикант и очиститель.

