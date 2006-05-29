Олег Блохин: «За красивые глаза в Германию не повезу!»

До начала чемпионата мира по футболу остается чуть более двух недель. Сведения из лагерей различных сборных напоминают сводки из театра боевых действий: тот травмирован, того не взяли в команду по только известным тренеру причинам...







В минувшую пятницу сборная Украины вернулась в Киев из Турции. С чьей-то легкой руки этот сбор многие журналисты назвали чем-то вроде «семейно-сексуальных каникул». Так как большинство игроков сборной едва ли не до донышка израсходовали себя в матчах заключительных туров чемпионата Украины, тренерский штаб вынужден был прибегнуть к помощи сексопатологов. Иначе откуда еще могла возникнуть идея повезти с собой на «берег турецкий» жен и девушек? Когда эта идея была обнародована на предотлетной пресс-конференции, журналисты едва не пытали Олега Блохина, в чем же «изюминка» такой подготовки. Но «коуч» по-партизански молчал, отделываясь от развеселившихся «акул пера» полунамеками…







На следующий после прилета день главный тренер украинской команды провел в Конча-Заспе пресс-конференцию, посвященную итогам этого сбора, а также предстоящему товарищескому матчу с командой Коста-Рики.







А началась она с награждения футболистов, завоевавших для Украины место в финале чемпионата мира и оказавшихся в окончательном списке 23-х, удостоверениями заслуженных мастеров спорта. Тем же, кто в течение двух лет привлекался к сборам и играм, но остановился на полпути – мастеров спорта международного класса. Не остались без наград и тренеры сборной. По замыслу организаторов этого «промоушена», такие акции, вместе с обещаниями заоблачных гонораров, должны способствовать поднятию спортивного духа у игроков…





А журналистов было решено порадовать иным способом. «14 июня сборная Украины играет с Испанией – матч начинается в 16.00. Я думаю, есть глубокий смысл в том, что предложение днепропетровского журналиста Олега Чередниченко о сокращении рабочего дня во всей стране, поддержанная Федерацией, найдет отклик в прессе и обществе, и кабинет министров не оставит ее без внимания», – заявил президент Федерации футбола.







Идея увлекательная – хоть и попахивает благословенными временами недоразвитого социализма: одно дело, когда директор школы или детского садика, сократив переменки и время послеобеденного сна, распускает своих подопечных, чтобы те успели к телевизору на забойный мультсериал, другое – когда вся страна, усиленно стремящаяся в капитализм, ради призрачного успеха своих футболистов в матче с испанцами, вдруг задумает выключить металлорежущие станки и прокатные станы, остановит домны и мартены… Слава Богу, хоть не придется останавливать остановленный еще двадцать лет тому назад 3-й энергоблок на одной из атомных станций!..







Потом была проведена открытая тренировка и десятиминутка общения с игроками. Оказалось, что, кроме Сергея Федорова, из-за травмы расставшегося с мечтой побывать на чемпионате мира, не сможет принять участия в тренировке и Сергей Ребров. – С заменой Федорова пока не определились, поскольку, если наша «молодежка» будет в таком режиме «проходить» на Евро-2006 и дальше, то и оттуда уже некого будет брать... А что касается Реброва, то, думаю, дней через пять он уже будет тренироваться в общей группе – там ничего серьезного... – успокоил присутствующих Олег Блохин:







– Мы, наверное, являемся единственной, уникальной командой, которая готовится к чемпионату мира, имея в составе 14 человек… Когда все были здоровы – «под ружьем» было 16! Снова мы оказываемся «впереди планеты всей»…







А потом поговорили о сексе… Олег Блохин:







- Спешу заверить тех, кого заботило присутствие на сборах женщин: «секс» нас интересовал постольку-поскольку… Это позволило ребятам меньше времени уделять телефонным переговорам, реже звонить домой и полностью отдаваться… тренировочным занятиям. Мы постарались привести в порядок всех игроков: одним давали возможность отдохнуть, восстановиться, а других – наоборот, активно подтягивали».











Журналисты поинтересовались:











- В Вашем распоряжении вместо 23 футболистов имеется 14 – не опасаетесь, что в предстоящих спаррингах кто-то может получить травму? Может, не нужно проводить столько матчей?







– А вы добавьте мне игроков! – в свойственной ему манере парировал Блохин. - Ведь всех кандидатов проверяешь в деле. С другой стороны, мы не собирались вот уже полгода, и, если вы посчитаете, сколько в национальной сборной находится игроков из разных клубов, и сколько тренеров их тренирует по разным схемам, то сами сумеете сделать вывод, как легко нам просматривать ребят в играх, наигрывать какие-то схемы...





Боюсь, как бы нам не пришлось ехать в Германию в количестве 18-ти человек, – пошутил тренер... – А если серьезно, то я вчера предупредил команду, что те люди, которые не будут отдаваться работе полностью, не будут меня устраивать своим отношением к делу, в Германию не поедут – несмотря на то, что числятся в заявке. За красивые глаза не повезу!







Может быть, поэтому у «сборников» во время воскресного спарринга с коста-риканцами, которым суждено 9 июня открывать чемпионат мира матчем с хозяевами – сборной Германии, «горели глаза». Уже в первом тайме Назаренко, Воробью и Калиниченко удалось воспользоваться ошибками обороны и вратаря соперника.







После перерыва Алексей Белик воспользовался прострелом справа и красивым ударом установил окончательный счет в матче. Как шутят в Киеве: «от Коста-Рики остались одни кости!» После крупной побед футболисты, тренеры и болельщики зарядились некоторой дозой положительных эмоций.







В связи с этим вспоминается, что перед ЧМ-94 сборная России играла только с любительскими командами и заряжалась этой самой позитивной энергией… Хоть Коста-Рика и не любительская сборная, но, даже, если в Киеве центральноамериканцы показали не все, на что способны, далеко на ЧМ им зайти вряд ли удастся.





Однако, это их проблемы. Нашим же нужно думать о том, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату мира. И обольщаться крупной победой, конечно же, не стоит, ведь соперник мало того, что сам так ни разу и не угрожал воротам Шовковского, украинским нападающим не только не мешал, а и помогал...





Ближайшее будущее покажет, насколько полезна для украинской сборной будет эта доза оптимизма и уверенности в себе. Уже второго июня состоится матч с итальянцами, которые, по мнению Блохина, напоминают испанцев…







Многих в Украине волнует еще один вопрос: а не помешает ли подготовке к чемпионату мира лидера сборной Андрея Шевченко суета вокруг его перехода в «Челси»? И даже его виртуальная травма при этом отошла на второй план – настолько активен в последнее время Андрей: сплошные фотосессии, рекламные сьемки и многочисленные пресс-конференции… Не хотелось бы напророчить, но деньги, сколько бы их не сумел заработать прославленный форвард, в футбол все же не играют. А вот помешать могут!.. И хоть Блохин надеется, что смена обстановки, пойдет экс-миланцу на пользу, однако тренера в первую очередь волнует его психо-физическое состояние и сыгранность с товарищами:







– Я не слежу за бизнес-поездками Андрея… Я могу лишь следить, как Шевченко играет в «Милане» или где-то еще.





Украинские журналисты в дела Блохина старается не вмешиваться. То ли потому, что боятся быть обвиненными в отсутствии патриотизма, то ли слишком уж высок авторитет тренера. А, может, и в самом деле, у Олега Владимировича немало поводом для сетований на судьбу? Говорит, что выбирать не из кого… Неужели обеднела талантами Украина!







И, тем не менее, у очень многих в стране закрадывается подозрение, что некоторых игроков сборной Блохин везет в Германию лишь из чувства благодарности. За то, что они вытащили на себе тяжесть отборочного цикла. Его можно понять… Но вот тезис «у нас других нет!» – «красной нитью» проходящий через все его интервью, даже на веру принять трудно. У общественности на этот счет имеется масса своих вариантов.







Кстати, на состоявшемся в воскресенье исполкоме федерации футбола ее президент Григорий Суркис в полемическом порыве даже посетовал, что в стране отсутствует тренерский совет – настолько субъективны подходы к формированию сборных команд у их тренеров. В первую очередь, имелся в виду, естественно, Алексей Михайличенко, который, оставив за бортом «молодежки» нескольких перспективных ребят, в Португалии имеет мало шансов выйти из группы… Впрочем, мы помним, с каким триумфом наши молодые таланты переиграли бельгийцев.







Вполне вероятно, такие вопросы всплывут чуть попозже в Германии. И, конечно же, в Украине, в программе делающего у нас карьеру политического комментатора Савика Шустера «Третий тайм», которая будет выходить ежедневно после окончания матчей на одном из украинских телеканалов.

