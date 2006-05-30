Бекхэм стал «пожирателем страусов»

Диетологи полагают, что данный ингредиент позволит игроку оставаться на "пике" физической формы во время всего чемпионата. Сам Дэвид верит, что с мясом к нему перейдут и преимущества страуса, прежде всего способность развивать скорость до 64 км/ч.



Как пишет британская пресса, 31-летний Дэвид сел на новую диету вместе со своей супругой Викторией. Мясо страуса содержит низкое количество жиров, зато богато протеином, позволяющим спортсменам справляться с большими нагрузками. Узнав об этих свойствах, футболист начал на регулярной основе делать заказы у эксклюзивных поставщиков, сообщает радиостанция "Маяк".



"Дэвид настроен очень серьезно. Мясо страуса полезно для здоровья и вкусно. Он шутит, что несколько таких блюд заставит его самого бегать наравне со страусом. Игрок надеется достать блюдо в Германии и есть его на виду команды. Он полагает, что это придаст импульс остальным футболистам сборной", - сообщил источник из окружения четы Бекхэмов.



Приводится и мнение некоторых экспертов в кулинарии. "Мясо страуса становится невероятно популярным, - заявила директор интернет-компании "Альтернативные виды мяса" Жанетт Эдгар. - Филе страуса внешне похоже на бифштекс и содержит гораздо меньше холестерина и жиров, чем курятина. На вкус мясо страуса напоминает говядину с оттенком мяса утки. Очень полезно для таких атлетов, как Дэвид, и заботящихся о себе женщин, как Виктория. На сковородке оно не ужаривается, так как почти не содержит жира".



Рецепт приготовления деликатеса . 350 г мяса страуса две минуты жарятся на сковородке в кунжутном масле, потом туда добавляются мелко нарезанные красный перец, грибы, лук, два давленых зубчика чеснока и две столовые ложки апельсинового сока. Потом в сковородку нужно вылить две столовые ложки сухого шерри, положить манго, стручковую фасоль и прожаренные семена кунжута. Перед подачей на стол в блюдо следует добавить соевого соуса.

