Большинство британцев жертвуют футболом ради секса

Причем, если учесть, что зрителями матчей являются в основном представители сильного пола, то имеет место не только выражение эмоций, но и обмен ими, порождающий некую мужскую солидарность.



Ученые, которые занимались исследованием этого непростого и интересного вопроса, были немало удивлены, когда из 500 мужчин, принимавших участие в эксперименте, 76% признались, что ничуть не стесняются обниматься со своими соседями по зрительской скамье, когда их особенно остро охватывает ликование или праведный гнев, обращенный на непутево играющих кумиров.



Хотя, как выяснилось, стереотипные представления о глубоком горе, которое неминуемо постигает болельщиков проигравшей команды и повергает их в длительную депрессию, слегка преувеличены. 75% мужчин, участвовавших в интернет-опросе, покопавшись в своем футбольно-зрительном прошлом, авторитетно заявили, что им ни разу не случалось прослезиться при виде пропущенного мяча. Вот где пролегла пропасть между мужественными рыцарями и прекрасными дамами, которые готовы одинаково сладко рыдать над каждой из тысячи серий полюбившейся "мыльной оперы", а футбол воспринимают лишь через сексуальный образ Дэвида Бэкхема .



Новое исследование обнаружило и еще одну "футбольную" сенсацию: мужчины далеко не так трепетно и щепетильно относятся к результатам судьбоносных матчей, как принято считать. Многочисленные анекдоты о типичном муже, для которого телевизионная трансляция чемпионата мира является главным событием в семейной жизни, - не более чем атавизм, имеющий мало общего с позитивным образом современного мужчины. Оказывается, болельщики гораздо меньше переживают за своих кумиров, чем принято думать. Во всяком случае, английские мужчины.



Сдержанные представители британской нации при опросе обнаружили поразительную халатность в отношении к судьбам собственной команды на чемпионате мира. Почти две трети опрошенных признались, что без особых угрызений совести пожертвовали просмотром знаменательных матчей ради занятий сексом . Лишь 27% выразили готовность кое от чего отказаться, чтобы успеть к началу трансляции, но это "кое-что" – работа, с которой, надо думать, любой здравомыслящий человек радостно расстанется на некоторое время . И – о чудо, способное вдохновить всех женщин мира! – 86% супругов заявили, что с гораздо большей охотой будут присутствовать при рождении своего первенца, чем на игре сборной Англии в финале чемпионата мира.



Тем не менее нельзя отрицать и положительное влияние сверхпопулярной игры на сильную половину человечества. Так, 70% британских болельщиков рационально полагают, что занятия футболом гораздо полезнее, чем просмотр матчей по телевизору или на стадионе. А 34% мужчин созерцание бегающих спортсменов в гетрах подталкивает к самосовершенствованию. Так что их подруги жизни должны попросту молиться на мяч, ворота, поле и чемпионат мира.

