Фанатки обнажали грудь в честь любимой команды

После побед одноименного клуба в матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, а «нефтяники» уже добрались до финала, одна из центральных улиц города неподалеку от арены «Ойлерз» Rexall Place заполнялась ликующими болельщиками, преимущественно молодыми. А уж они, накаченные пивом и прочими крепкими напитками, отрываться умеют по полной программе. Скажем, представительницы прекрасного пола, бурно выражали эмоции по поводу успехов любимой команды и обнажали свою грудь на глазах толпы.



Недруги поспешили обвинить поклонников «Эдмонтона» в плагиате. Были этими завистниками никто иные как соседи по провинции Альберта – болельщики «Калгари», главного врага «нефтяников». В сезоне 2003/04 «Флэймз» тоже вышел в финал Кубка Стэнли, и одна из центральных улиц этого города получила название «красная миля» из тысяч людей, одетых в красные цвета команды. Именно тогда раскрепощенные девицы и дамы постарше, не стесняясь огромного стечения народа, задирали одежду и демонстрировали свои бюсты всем кому не лень.



В Эдмонтоне аналогичное название «синяя миля» не прижилось, поскольку White Avenue (или просто Ave) оказалось самодостаточным. Зато дикие празднества, устроенные поклонникам «Ойлерз», превзошли по размаху события двухлетней давности в Калгари. И дело не только в обнаженных бюстах, которых хватало с избытком. Вандализм, дремавший в душах жителей столицы Альберты, вырвался наружу мощным потоком.



Своего апогея беспорядки достигли сразу после победы «Эдмонтона» в пятом матче финала Западной конференции против «Анахайма». Поскольку игра проходила в Калифорнии, то болельщики «нефтяников» смотрели ее в многочисленных барах, где услаждали себя не только наблюдением за классным хоккеем, но и употреблением спиртных напитков. И такая смесь не могла не получиться гремучей.



На White Ave наблюдалось настоящее столпотворение. По оценкам властей города, на улице одновременно находилось несколько десятков тысяч человек, которые постепенно вошли в раж и начали «нарушать порядок». Отчаянные гуляки качались на проводах и залезали на фонари. Как частенько водится в таких случаях, пьяные хулиганы разбили несколько витрин магазинов и перевернули пару телефонных автоматов.



В этот вечер холодно не было, но кому-то в голову пришла безумная идея развести костер прямо на улице, использовав в качестве топлива картон, деревянные щиты и строительный мусор. Очевидцам безумные пляски и ликования вокруг огня напоминали эпизоды из знаменитого фильма с участием Курта Расселла «Побег из Нью-Йорка». Естественно, что все нормальные люди, еще в силах управлять своим поведением, поспешили покинуть улицу. Остальные же продолжали упиваться собственной безнаказанностью, разводя новые костры, которых все было сооружено девять штук!



Полиция же спокойно взирала на происходящее со стороны, стараясь не вмешиваться и давая людям оторваться по полной программе. Мало ли что еще случится! А так все вроде как под контролем. С другой стороны, пара сотен служителей правопорядка в сложившей ситуации ничего другого сделать и не могла. Зато на утро полицейские боссы рвали и метали перед камерами журналистов, справедливо называя поведение некоторых жителей города отвратительным и ужасным. Арестовано же было всего 15 человек. А то ли еще будет, если «Эдмонтон» выиграет Кубок Стэнли!