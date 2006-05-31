Теннисистов расстреляли за шорты

Тренер Хусейн Ахмед Рашид и теннисисты Насер Али Хатем и Висам Адель Ауда в момент нападения были одеты в шорты.

Убийство произошло через несколько дней после того, как повстанцы распространили листовки, в которых предупреждали местных жителей не носить шорты.

Согласно свидетельствам очевидцев, машину со спортсменами остановили вооруженные люди. Когда двое пассажиров вышли из автомобиля, боевики выстрелили им в голову. Третьего застрелили прямо в машине.

Затем, как рассказывает один из очевидцев, боевики вытащили тело из машины, сели в нее и уехали.

Также в районе между городами Фаллуджа и Рамади было похищено 15 членов сборной Ирака по тхэквондо. Похитители потребовали 100 тысяч долларов за их освобождение.