Теннисистов расстреляли за шорты

Тренер сборной Ирака по теннису и двое теннисистов были убиты в Багдаде в прошлый четверг, сообщили представители иракского олимпийского комитета.
Тренер Хусейн Ахмед Рашид и теннисисты Насер Али Хатем и Висам Адель Ауда в момент нападения были одеты в шорты.
Убийство произошло через несколько дней после того, как повстанцы распространили листовки, в которых предупреждали местных жителей не носить шорты.
Согласно свидетельствам очевидцев, машину со спортсменами остановили вооруженные люди. Когда двое пассажиров вышли из автомобиля, боевики выстрелили им в голову. Третьего застрелили прямо в машине.
Затем, как рассказывает один из очевидцев, боевики вытащили тело из машины, сели в нее и уехали.
Также в районе между городами Фаллуджа и Рамади было похищено 15 членов сборной Ирака по тхэквондо. Похитители потребовали 100 тысяч долларов за их освобождение.