«Марафонский скандал»: победителей «наградили» дисквалификацией

Действительно, за всю 32-летнюю историю этих престижных соревнований – чемпионата Канады в марафонском беге - таких казусов не было… Сразу 14 бегунов, финишировавших первыми, были дисквалифицированы за невольный срез дистанции. «Невольный», потому, что вина здесь целиком и полностью лежит на обслуживающем персонале. Можно сказать с уверенностью, что произошедшее особенно огорчило украинских любителей легкой атлетики. Так как, в группу «счастливчиков» попал и украинец Дмитрий Осадчий. Известный наш марафонец, к слову, пришел к финишу шестым и с личным рекордом.



Незаслуженно наказанные спортсмены пытались апеллировать к судьям. Однако справедливого решения от арбитров добиться не удалось. Разве что только сочувствия. Корреспондентам «Главреда» удалось связаться с Дмитрием Осадчим и узнать о случившемся, так сказать, из первых уст…



Что же произошло там в действительности?



Марафон в Оттаве очень сильный. Но, оказывается, и здесь возможны досадные промашки… Впереди бежали трое марокканцев. Они обогнали всех метров на двести. Мы их уже не видели. Основные машины, которые знали трассу, вели этих марокканцев. А та, что сопровождала нас, повернула не туда. Вот, получается, и срезали. В итоге, дисквалифицировали 14 человек. О том, что случилось я узнал уже после награждения, когда нам выдавали чеки. Кстати, свидетелем этого была наша Таня Гладырь, которая только что выиграла здесь же «десятку».



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То есть, призовые все же выдали?



Да, организаторы признали, что в случившемся была их вина. Поэтому решили поступить, так сказать, по-человечески… Нам приплюсовали к результатам по 75 секунд. Получилось, как за восьмое место. Соответственно, и деньги вручили.



Результат, который ты показал, на самом деле был твоим личным рекордом?



После приплюсования – да. Но что толку? Все равно официально он не зачтется.



А, вообще, подобные случаи бывали или это прецедент?



Лично у меня такое было на полумарафоне. Тоже не туда завели. Но извинились и деньги выдали. А вот в марафоне подобного не припоминаю.



Кстати, лет шесть назад марафон в Оттаве закончился трагически для одного из спортсменов – умер прямо на дистанции опытный бегун Серж Легар. В этом отношении спокойно прошли соревнования?



Об этом случае мне говорили. Должен сказать, что такая же история могла произойти и в этом году. Очень уж жарко было. Лично видел, как многие так и не добежали до финиша. На ходу теряли сознание. Их тут же «укладывали» в коляски и везли к медпомощи.

