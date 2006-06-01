Воронин: «Мечтаю играть в Италии»

Ведь обладатель «Золотого мяча»-2003 перешел в итальянский «Милан» из киевского «Динамо» если не сложившимся мастером, то будучи на слуху у всей Европы. Карьера же Воронина складывалась довольно долго и неоднозначно, и сегодня можно с уверенностью сказать, что до конца еще не сложилась. Накануне дебюта сборной Украины на чемпионате мира Андрей Воронин дал интервью газете «Время новостей»...



- Андрей, вы перебрались в Германию в 1995 году, обратив на себя внимание селекционеров из «Боруссии» (Менхенгладбах) удачным выступлением на одном из юношеских турниров. Когда последовало предложение пополнить ряды этого клуба, долгих колебаний не было?



- Мои родители работали на заводе, это был тяжелый хлеб. И они не хотели, чтобы я повторил их судьбу. Было, конечно, страшновато - один в чужой стране, без знания языка... Словом, я не отдавал себе отчета, куда и зачем я еду.



- Тем не менее, освоились вы на новом месте достаточно быстро.



- Это только кажется, что я легко прошел все подготовительные ступени на пути к главной команде. На самом же деле этот путь оказался куда длиннее и тернистее. Хотя после того, как ваш покорный слуга забил несколько победных голов за команду, отношение тренерского штаба ко мне значительно изменилось.



- Свой дебютный поединок в бундеслиге вы провели против самой легендарной команды Германии - мюнхенской «Баварии». Но вскоре ваши дни в «Боруссии» были сочтены. Не так ли?



- Был момент, когда вопрос стоял еще острее - вообще заканчивать карьеру. Складывалось впечатления, что меня просто не хотят слышать. В лицо тебе мило улыбаются, но не ставят ни в грош. Отношения ни с одним из тренеров не складывались. Я просил их дать мне шанс, но так его и не дождался. Отчаявшись и разочаровавшись, я готов был уйти куда угодно.



- И вот тогда на горизонте появился «Майнц». Но ведь это был шаг назад, поскольку клуб этот выступал во второй бундеслиге.



- Зато здесь мне было почти гарантировано место в основном составе. А для меня этот фактор всегда ставился во главу угла. Когда всего за несколько сезонов я помог «Майнцу» пробиться в элиту немецкого футбола и стал при этом лучшим бомбардиром, многие специалисты в один голос заявили, что уровень этой команды Воронин перерос и пора ему идти на повышение. Помню, мне тогда все и стали приводить пример Андрея Шевченко, недвусмысленно намекая, что дорога у меня одна - в «Баварию».



- Однако вы отправились в гораздо менее респектабельный «Кельн». А общественность посчитала, что Воронин просто перестраховался, не чувствуя уверенности в собственных силах.



- На самом же деле я просто привык работать с теми, кому доверяю. С легкой руки наставника «Майнца» Юргена Клоппа, которого в Германии называют Гарри Поттер, я наконец нашел свое место на футбольном поле, и разменивать круглую сумму в контракте на вероятность просиживать штаны на лавке запасных не собирался. И имел на это полное право, поскольку сей переход не только добавил мне уверенности, но и значительно повысил мою трансферную цену («Майнц» приобрел талантливого паренька у «Боруссии» всего за 75 тыс. марок, а продал «Кельну» за несколько миллионов евро).



- Год 2004-й стал переломным в вашей карьере. По итогам сезона «Кельн» покинул бундеслигу, а вас в свои ряды пригласил леверкузенский «Байер».



- Да. Хорошо, что все наладилось. Так что на чемпионат мира еду с легким сердцем.



- Андрей, что значит чемпионат мира лично для вас?



- Это мечта моего детства. Можно сказать, всей жизни. Я хорошо помню, как в шесть лет смотрел с отцом ЧМ-1986 в Мексике. На красочном плакате мы вписывали результаты матчей, заполняли таблички и турнирную сетку. Я с трепетом ожидал каждой следующей игры. Сборная СССР тогда демонстрировала суперфутбол. А Марадона?! Он как раз пребывал на пике карьеры и славы, став для меня кумиром навсегда. От него, пожалуй, и заразился желанием приехать когда-нибудь на планетарный форум. Хотя нет, больше все-таки мечтал хотя бы разок сыграть за сборную. А с ней уже, как мне казалось в детстве, мы не сможем не пробиться на мундиаль. Теперь, когда до его начала остается меньше чем пара недель, я все чаще думаю о турнире своей мечты. Это событие для любого футболиста.



- Мы слышали, что после чемпионата мира вы намерены переехать в Италию.



- Я еще сам точно не знаю, где буду играть осенью. Не скрываю, что мечтаю поиграть в серии А. Хотя я уже прижился в Германии, но все-таки, если того потребует ситуация, без колебаний смогу покинуть эту страну. Дело в том, что я никогда не останавливался на достигнутом. В юном возрасте было очень трудно переехать одному в чужую страну. Ничего, не умер. Потом начал играть во второй бундеслиге, затем начал забивать голы в элитном немецком дивизионе. Все равно когда-нибудь придется поднимать планку. Мечтаю защищать цвета клуба, который ставит задачу выиграть Лигу чемпионов. При этом подчеркну, что срок действия моего контракта с «Байером» истекает через год. Если осенью другой клуб захочет видеть меня в своем составе, ему придется платить леверкузенцам немалые отступные.

