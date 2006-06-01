Путин: «Когда мы в хоккей начнем выигрывать?"»

Приглашены они были в ином качестве - уже как функционеры от спорта. Владимир Путин созвал президентский совет по физкультуре и спорту, чтобы обсудить новую редакцию закона на этот счет, а заодно, как выразился один из участников, поговорить "об оздоровлении спорта".



В новой редакции нет формулировки "профессиональный спорт".



- Знаю, что здесь разные точки зрения существуют на этот вопрос. Конечно, нужны выверенные, четкие, прозрачные формулировки, но они не должны вызывать непонимания и, конечно, должны создавать гарантии для спортсменов, - считает президент. По Путину в законе не должно быть положений, предполагающих жесткую регламентацию отношений спортивных федераций и общественных организаций. Совет при президенте России по физкультуре и спорту должен поддержать выдвижение города Сочи в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.



"Сочи, конечно, может и должен стать общенациональным и современным центром не только отдыха, но и развития спорта. Центром, рассчитанным и на профессионалов, и на всех желающих" - вот позиция президента.



Глава Федерального агентства по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов то отвлекался от своего доклада и рассуждал о пользе спорта, то активно читал "бумажный вариант". Казалось, что Путина внутренне раздражает такой подход.



- Мы, конечно, не на соревнованиях, но нашей дискуссии нужно побольше динамизма, а то мы тут заснем, - прокомментировал фетисовский доклад президент.



Заснуть не дала живая дискуссия о судьбе телеканала "Спорт". Сейчас "Спорт" вещает в городах-миллионниках, а "ниже" не добраться — не получается выиграть конкурс на частоты. Многое зависит и от позиции губернаторов. "На Чукотке Роман Аркадьевич пошел навстречу и провел наш канал почти во все города. По своей инициативе", - доложил редактор "Спорта" Василий Кикнадзе.



Дальше члены совета в основном что-то просили. Мария Киселева - учредить и открыть Дом спортсмена (по аналогии с домами композиторов, писателей); глава "Российской оборонной спортивно-технической организации - РОСТО" (ДОСААФ) Анатолий Стародубец - бюджетно поддерживать такого рода организации; тот же Кикнадзе - изменить закон о рекламе, который вступает в силу с 1 июля и "будет весьма тяжел для спортивного телевидения". Президент Чувашии Николай Федоров призывал развивать "народные виды спорта". В этой республике народ активно занимается "северным многоборьем" (метание топора, прыжки через нарты).



Когда мы в хоккей начнем выигрывать? - поинтересовался Путин у Владислава Третьяка. Тот заговорил о недостаточных возможностях для тренировок - начиная с детских и юношеских команд. "Когда хоккейных коробок больше построим", - начал отвечать Третьяк. "Я вижу вы давно в хоккей не играете и давно стали политиком, - в шутку заметил Путин. — Целую речугу загнул". Президент повторил свой вопрос. "На следующий год в Москве пройдет чемпионат мира. Будем стараться выигрывать", - заверил Третьяк.

