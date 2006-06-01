Владимир Щегольков: «Сорок лет назад нас с Разинским звали играть в лондонском «Арсенале»

Стыдно признаться, но в последний раз мы виделись с Владимиром Николаевичем года три назад. Щегольков живет затворником в селе Кодаки, что в 35 километрах на юг от Киева... Рядом – скоростной автобан, трасса, по которой он, бывший одессит с легендарно-песенной Малой Арнаутской, когда-то не раз мчался на «волжанке» на свою малую родину…







Досье. Владимир Щегольков родился 1.6.1937г. в Одессе. Правый и центральный защитник. 175 см, 75 кг. Змс (1967). Начал играть в 1951 г. в Одессе, в юношеской команде «Пищевик». В «Пищевике», «Металлурге», «Воднике» («Черноморец») – 1955-1961 (по май), «Динамо» (Киев) – 1961 (с июня) – 1967, «Шахтер» (Донецк) – 1968 (по май), «Авангард» (Тернополь) – 1968 (с июля) – 1969.



В чемпионатах СССР сыграл 214 матчей, 5 голов («Динамо» – 209, 5). Чемпион СССР 1961, 1966, 1967; 2-й призер – 1965. Обладатель Кубка СССР 1964, 1966.



В еврокубках – 10 матчей (КЕЧ – 4, КОК – 6). В «33» №2 (1965), 1967.







Физически сильный, резкий, ловкий, Щегольков выделялся хорошей техникой, тонким пониманием игры, быстрой ориентировкой, умением принять правильное решение. Жестко вел единоборства, часто подключался у атакам. Гл.тренер «Авангарда» (Тернополь) – 1970.











Снаряды рвутся совсем рядом…







В то посещение мы долго поминали Мэтра, с которым у Владимира Николаевича всегда были добрые отношения: закончив играть в «Динамо», он даже отправился в «Шахтер», где после Одессы доигрывали Лобановский с Базилевичем. И ушли они оттуда практически вместе, так и не найдя общего языка с Ошенковым. А ведь всегда казалось, что именно Олег Александрович явил миру будущего мэтра, пригласив его из дубля. И на этот раз мы грустим: после продолжительной и тяжелой болезни ушел от нас Анатолий Пузач.







– Я как-то звонил Толе, - вспоминает Владимир Щегольков. – Он был ко всему готов… Шутка сказать, пять с лишним лет он боролся с этой болячкой. Наше знакомство с ним было драматичным – он тогда еще играл за Ровно. Возле нашей штрафной я отнял у него мяч и Толя, «обиженный» на меня, попытался в подкате его вернуть. И …перебил мне обе лодыжки. Это произошло так неожиданно, что я, со своим бойцовским характером, так и не успел ему ответить – отвезли в больницу.







Потом на базе мы с ним жили в одной комнате, но тот прыжок в ноги вспоминали разве что в шутку. Кстати, я себя считаю его «крестным отцом»: из моей комнаты многие уходили …в сборную Союза. Одним из таких счастливчиков был Женя Рудаков, ставший даже лучшим вратарем.







Я перелистываю странички рукописи, из которой когда-то сложилась книга о «команде молодости нашей» – киевских динамовцах 70-х, ставших тогда настоящими «звездами» советского футбола…







«Из меня получился бы классный авиаконструктор»







Помню, как в 1961 году, незадолго до чемпионата мира в Чили, в Одессе, на «Соборке», я слышал, как фанаты, всерьез обсуждали ваши шансы на место в сборной Союза... Давайте вернемся на 45 лет назад: теперешние любители футболы должны же знать, где, когда и прочее?







Думаешь, я все помню! Но вот то, что мяч мне подарили в три года, и я сразу же начал его пинать, не забыл... Была такая полублатная песенка про одесскую улочку Малую Арнаутскую, где производились «импортные» товары, которыми были заполнены все «барахолки» Советского Союза. Так я там жил. А чтобы точнее: на Ремесленной, которая, кстати, была самой футбольной в тогдашней Одессе. Это – между Малой и Большой Арнаутскими... Поближе к Лермонтовскому курорту, Ланжерону, Отраде... Есть там и Куликово поле, и стадион «Локомотив», на котором мы играли...







Какие поэтические названия... А когда вы начали профессионально заниматься футболом?







Осваивая окрестные пустыри, я параллельно вполне «профессионально» занимался в авиамоделированием, и уже к одиннадцати годам был лучшим в Одесской области. А на республиканских соревнованиях даже занял третье место. Мой учитель считал, что из меня получится классный авиаконструктор... Но футбол пересилил и вместе со своей уличной компанией я пошел записываться в «Пищевик». Однако меня не взяли: наверное, из-за маленького роста… «Подрасти, пацан…» Я быстренько сориентировался: «Если не возьмете, пойду в «Спартак»… Взяли меня только через год, когда я чуть-чуть подрос.







«Спартаковцем стать так и не удалось»







- Уже через четыре года я играл за юношескую сборную Одессы. Тренировал нас тогда Александр Михайлович Михальченко – когда-то он был хороший вратарь... Командочка у нас была в порядке: на их поле со счетом 5:0 обыграли киевлян! Шестерых из нашей команды взяли в сборную Украины... В первенстве Союза мы заняли третье место, и меня пригласили в «Пищевик»... Там же в «Пищевике» перешел в команду мастеров. Играл я и за «Металлург», который базировался на Канатном заводе... Ну, и наконец, когда уже совсем стал взрослым, в 23 года, капитанствовал в «Воднике» – позже он стал «Черноморцем».







Пора было делать карьеру…







На меня «положили глаз» москвичи: Старостин предложил съездить с московским «Спартаком» в Чехословакию. И там я показал все, на что был способен – Масленкин-то был уже «на сходе»... А на обратном пути Николай Петрович заставил меня написать два заявления: одно – в «Спартак», другое – на квартиру...







Когда вернулся в Одессу, там меня ждала телефонограмма из Киева, в которой мне было предложено явиться в столицу...







В то время Киев был не так популярен как «Спартак»…







А я и не собирался ехать в «Динамо». Но оттуда прислали «гонца» и тот сделал такое предложение, от которого невозможно было отказаться…







Неужели запугивали?







Ну, не так конкретно, как ты думаешь, но напоминали и о предстоящей армии, и о других щекотливых моментах… В Киеве ведь до сих пор не очень любят, когда кто-то, минуя «Динамо», оказывается в Москве.







Получив киевскую прописку, как быстро вы пробились в «основу»?







Практически сразу. И отыграл весь сезон...







Вас сразу же «командировали» на правый фланг?







В Одессе я играл в полузащите – очень нравилось забивать голы… Но иногда наш тренер Андреасян пробовал меня в обороне. При росте в 175 сантиметров я умудрялся выпрыгивать вровень с самым высокими нападающими… Как только Соловьев на сборах начал пробовать «4-2-4», он тут же отправил меня «назад»… Я категорически отказывался и хотел даже уходить из команды...







И как же он вас уговорил?







«Если хочешь попасть в сборную СССР, то занимай лучше правую бровку, потому что в центре будет играть Шустиков из «Торпедо», – рассуждал тренер. – Виктор и помощнее, и помоложе, да к тому же – москвич... Москва не сможет простить, что ты отказал «Спартаку»…







И, в самом деле, меня приглашали и в первую, и во вторую сборные, возили на отборочные матчи как крайнего защитника. Правда, закрепиться в составе так и не удалось...







«Лягушек не ел, но в морге препарировал…»







Слышал, что, играя в футбол, вы сумели закончить педагогический институт?







Государственные экзамены сдавал уже в Киеве: не было времени ездить в Одессу...







И что у вас записано в дипломе?







«Преподаватель анатомии человека, физиологии, и физкультуры»... Вам приходилось хоть раз в жизни препарировать лягушку, убивать длинной иглой ее спинной мозг, а потом электрическим током раздражать ее сердце? Или в морге вскрывать брюшные полости?..







Бог миловал!.. Правда, когда-то, собрав волю в кулак, съел лягушку... Но это было во Франции – там такое возможно...







У меня к лягушкам тоже брезгливое отношение. Но наука требовала жертв, так что анатомию я сдавал семь раз, а физилогию – дважды... В итоге, получил четверку, и до сих пор помню, что такое малый и большой круги кровообращения, из каких «деталей» состоит ухо... Мне даже предлагали перевестись в медицинский, но я вспомнил морг и, поблагодарив за доверие, отказался.







А ведь еще был нархоз?..







Это было намного позже, когда я уже «повесил бутсы на гвоздь»… Я, наверное, единственный профессиональный футболист, который, имея два диплома о высшем образовании, ни дня не занимался чистой физкультурой.







Не там ищут будущих динамовцев!







Давайте забудем о лягушках и поговорим об украинском футболе...







Играя в одесских командах мастеров, я изъездил Союз... Так что вполне авторитетно могу утверждать, что тогдашняя вторая лига была намного сильнее сегодняшней первой. А вообще-то я не представляю себе, чтобы «Динамо» того времени могло пропускать голы в Житомире, Кривом Рогу, Полтаве или Сумах!.. Я считаю, что «легионеры-миллионеры» должны уже в первом тайме забивать по пять-шесть мячей, а во втором надо выпускать молодежь – где же им еще приобретать игровую практику...







Я очень агрессивно настроен по поводу игры нашей обороны. Когда-то мы, защитники, наставляли своих нападающих: забейте хоть один мяч – и уже будет победа. Селекционеры зачем-то везут в Киев «игроков середины поля», а ведь нам нужны защитники, если мы преимущественно играем на контратаках!.. И еще. Не знаю, как в Конче-Заспе готовятся к матчам, но ведь практически все голы нам забивают из центральной зоны... Не уверен также, что Несмачный до конца понимает, как ему необходимо играть на бровке, иначе, почему его нападающий постоянно оказывается за спиной... Не пойму, почему Федоров так часто теряет позицию и из-за этого вынужден фолить!







А почему никак не найдут кандидата на Ваше место?







Не там ищут! За это время в динамовской школе можно было бы уже с десяток Щегольковых воспитать… Посмотрим, что получится с Ещенко. А вот в середине поля явно не хватает игрока плана Косовского, да и без такого, как Гусин, тяжело…







А может причины многих неудач кроются в языковой проблеме?..







Лобановский когда-то утверждал, что на поле нужно разговаривать на одном языке – футбольном! О чем может идти речь, если даже наши земляки, хорошо говорящие на украинском и русском, часто не понимают друг друга! У каждой игры есть свои, известные классным мастерам законы, комбинации: в футболе, как и в шахматах, можно заранее предвидеть развитие событий.







«Волга» за 500 премиальных рублей







«За что им только машины дают?» – возмущались когда-то болельщики, недовольные вашей игрой... У вас какая была машина?







В 62-м, на следующий год после завоевания чемпионских медалей, нам разрешили без очереди приобрести «волги» – помните были такие – «с клыками»?..







Что, хватило премиальных за «золото»?







Этих «премиальных», без учета подоходного налога, нам выдали аж по 500 рублей! Взял я наши с женой макинтоши, еще кое-какие привезенные из-за границы вещи и отнес в комиссионный... Наодалживал у родственников и друзей – как раз на шесть тысяч – и стал ездить...







Как Вас «мотивировали» в чемпионский сезон?







Почти перед каждой игрой к нам на Нивки приезжал Председатель Совета министров Владимир Васильевич Щербицкий... Но никогда он нас «не накачивал», а наоборот – спрашивал, в чем нуждаемся? А уже в сентябре, когда мы шли на первом месте, нас пригласили в Совмин и в кабинете, который своими размерами напоминал минифутбольное поле, «накрыли поляну» – легкая закуска и минеральная вода... Зато был серьезный мужской разговор, во время которого «ВеВе» продемонстрировал свое знание футбольной статистики: в его записной книжке были зафиксированы результаты всех матчей украинских команд всех лиг, знал он и фамилии наиболее значительных игроков и тренеров!..







Когда вы почувствовали, что вам по силам стать чемпионами?







Только после финального свистка судьи в матче с харьковском «Авангардом»... Они упирались, как черти! А Крощенко в первом тайме даже дважды выходил один на один с Макаровым!.. Трудно было в это поверить, но как бы то ни было – мы сделали это, прорвали «оцепление» москвичей!..







А может, повезло, что «Пахтакор» обыграл торпедовцев?







Не без этого… На то он и футбол – везет сильнейшим!







О договорняках







Неужели московские команды не могли объединиться против киевского «Динамо»?







Тогда не было принято ни «продавать» игры, ни заинтересовывать третьи команды... Впрочем, когда очки уже не были нужны, команда могла все же расслабиться. Встречи же между москвичами были на удивление принципиальны.







Сегодня с трудом верится, что харьковчане так с вами бились всего лишь за мастерские значки...







По тем временам звание мастера спорта значило побольше любых премиальных. А, если ты намекаешь на «договорняк», то лучше бы мы играли с какими-нибудь москвичами: харьковчане не щадили ни себя, ни нас – с поля мы еле уползли!..







Насколько дружна была ваша команда?







Как в каждом мужском коллективе, в команде существовали несколько группировок: кто-то старался быть поближе к тренерам, закарпатцы объединились в землячество, коренные киевляне тоже держались плотной кучкой... Но, выходя на поле, мы оставляли в раздевалке обиды и были готовы друг за друга горло перегрызть...







Футбол на все времена…







Вы ушли из «Динамо» в 30 лет. Не рано ли?







В те времена это был уже «пенсионный» возраст. Я играл крайним защитником целых шесть лет практически без замен… Конечно же. устал. И Федя Медвидь показался Маслову предпочтительнее.







А как оказались в «Шахтере»?







Поддался уговорам Лобановского, который вместе с Базилевичем перешли туда из «Черноморца» – рассчитывали с помощью Ошенкова создать в Донецке новую конкурентоспособную команду. Мечтали утереть нос Киеву!.. Но потом Базилевич травмировался и уехал в Одессу лечиться, а Валера неожиданно повздорил с Олегом Александровичем... Когда уволили Лобановского, мне совсем стало тоскливо. А тут еще Ошенкову вздумалось переквалифицировать меня в левого защитника. Ну ладно, вышел и сыграл – вроде бы неплохо, однако не сумел забить с линии вратарской площадки!.. Все сразу пошло наперекосяк и через полтора месяца я из Донбасса уехал.







Потом наступила очередь Тернополя…







Там я уже работал играющим старшим тренером, а потом еще и администратором... Поначалу все выходило, но потом почувствовал усталость: надо было и самому тренироваться и играть, да еще и тренировать команду, подавая при этом пример в игре. Кончилось тем, что я уехал из Тернополя: жена уже начала всерьез ставить вопрос о продолжении совместной жизни.







Сергей Николаевич Сальников, зампред городского совета «Динамо», предложил принять лыжную базу... Ну, какой из меня лыжник! Отгулял я пару месяцев и начал уже было впадать в депрессию – не привык бездельничать... Встретился как-то мне знакомый, который предложил переквалифицироваться в... директора столовой!..







А как же футбол?







Несколько раз выходил за ветеранов… Но жить-то как-то надо было! Повезло, что начальник управления общественного питания Георгий Евдокимович Астистов оказался страстным болельщиком. Он тут же предложил мне место директора ресторана «Киев» – я, конечно, испугался... – Хорошо, – говорит он, – тогда пойдешь на Подол, директором куста столовых, я сейчас туда позвоню...







Приезжаю в трест, а там посмотрели мой военный билет, где написано, что я офицер запаса МВД, и решили, что прибыл «засланный казачок» из ОБХСС!.. И, несмотря на то, что меня «курировал» сам Астистов, отказали. В итоге оказался я в «козырном» кафе на улице Леонтовича и за короткое время стал вполне «боеспособным» заместителем у Володи Кретинина, дружка Вити Каневского. За пять месяцев я «обтерся», обзавелся нужными знакомствами, связями и поступил в институт народного хозяйства, на экономический факультет... Начальство обратило на меня внимание и подобрало мне директорское кресло, в котором я проработал 25 лет.







На одном месте?







В нашей системе это не приветствуется: дольше всего, около восьми лет, я работал в политехническом институте. Однажды туда, по случаю юбилея, приехал сам Щербицкий. Встретились мы с ним как старые знакомые, сфотографировались на память... И начальство, видя, какие у меня высокие связи, тут же поспешило выдвинуть меня директором треста на Печерске...







Никогда не жалели, что сменили профессию?







Если бы мне, когда-то в «Черноморце» сказали, что я смогу найти применение своим силам где-нибудь в другом, кроме футбола, месте, ни за что бы не поверил – настолько все было всерьез и надолго...







В «питании» Вы проработали 25 лет, в футболе – меньше… Где получали большее удовольствие от жизни?







Конечно же – в футболе! Как можно сравнивать!!







А можно предположить, что добившись значительных успехов в организации общественного питания, вы снова пришли бы в футбол? Ну, например, тренером...







Почему бы и нет. Я ведь внимательно слежу за футболом, тенденции его развития мне понятны, да и с игроками вполне смог бы поладить... Жаль, хворые суставы не позволяют.







Пошли бы консультантом к Лобановскому?







Никогда! Я ведь играл с ним не только в «Динамо» и «Шахтере»: встречались и за шахматами, и за картами – характер у него был еще тот... Он с детства был заряжен на победу и очень не любил проигрывать. А «консультантов» у Валерия Васильевича и без меня было предостаточно...











А все могло быть иначе…







Рассказывают, что Вы при желании могли стать едва ли не первым советским легионером?







Если бы не волновался за родственников… В 1962 году, во время визита в Англию, играли мы с «Арсеналом»: эта легендарная команда тогда была «на ходу», к тому же очень внушительно выглядел их центрфорвард – двухметровый громила со вставной челюстью, которую он для устрашения оставил в раздевалке... Мне, с моими габаритами, пришлось в одиночку решать эту проблему, так как крайние защитники подстраховывать меня не успевали... В первом тайме в воротах стоял Макаров, и ему тоже досталось от беззубого англичанина... А во втором, чтобы хоть как-то противодействовать мощному фентрфорварду, вместо Олежки вышел наш стокилограммовый «мальчик» Борька Разинский, который умел «разбираться» с нахалами. Но англичанин об этом не знал и продолжал, как танк, продавливать нашу оборону: тут уж пришлось вмешаться мне... В общем, в одной из схваток я случайно наступил нападающему шипами на колено и «раскроил» его до мяса... «Good! Good, Russian!..» – спокойно так говорит англичанин и даже не пытается утереть кровь... «Давай-давай!» – отвечаю ему и ...«Вперед, за Родину!..»







К концу матча мы были оба в крови, но «бодаться» не прекращали... А после игры нам с Борькой было сделано предложение заключить контракт. Сам понимаешь, что в то время это было невозможно даже в принципе, сегодня бы я ни секунды не раздумывал...







Тогда мне пришлось бы добираться к вам не на «жигулях», а, по крайней мере, на «боинге»... Пенсии несостоявшемуся «арсенальцу» хватает?







Денег никогда не хватает. Хоть я и ни дня не сидел без работы... Спасибо «Динамо» – выплачивают ветеранам какую-то пенсию...







Не скучно жить вдали от «культурных центров»?..







Телевизор у меня есть, телефон работает… К тому же, воздух в Кодаках целебный – мне здесь дышится легче...

