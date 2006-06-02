Украинскому хоккею не хватает «общественного» президента

…В стране отсутствует полноценный чемпионат, дышат на ладан детские школы, разрушаются последние хоккейные площадки, а национальная сборная по-прежнему выступает в ТОР-группе чемпионата мира!..







Вряд ли кто-нибудь из удивлённых зарубежных специалистов хоккея сможет ответить на вопрос, как удается Национальной сборной Украины сохранять место в элите мирового хоккея в течение семи сезонов... Оказывается, «почва», взрыхленная и удобренная еще в далекие 70-е Федерацией хоккея Украины и ее председателем Анатолием Хорозовым в сотрудничестве с партийными и профсоюзными организациями Украины, получилась настолько плодородной, что «дерево» украинского хоккея до сих пор плодоносит…







IIHF Hall of Fame…







Очевидно, поэтому на чемпионате мира в Риге президент международной хоккейной федерации IIHF Рене Фазел объявил, что отныне имя почетного президента федерации хоккея Украины будет навечно вписано в историю «международной хоккейной семьи» – Анатолий Николаевич вместе со звездами мирового хоккея «поселится» в зале славы в Торонто. Первым из хоккейных специалистов стран СНГ. До сих пор в Зале славы вывешивались лишь фуфайки с российскими фамилиями!..







Вот только в Киеве об этом поистине историческом событии узнали почему-то с огромным опозданием!.. То ли кем-то заранее был поставлен крест на будущем украинского хоккея, то ли сыграло роль обыкновенное наше разгильдяйство...







И вот неожиданно для многих, даже для тех, кто сроднился с хоккеем, в гостинице «Салют» была проведена презентация «сертификата качества», которым IIHF наградила Анатолия Хорозова.







Роль личности в истории







В современной истории нашей страны и спорта, несомненно, имеет огромное значение роль личности, возглавляющей ту или иную федерацию вида спорта. Какими чертами и возможностями должен обладать такой руководитель? Любовь к «своему» виду – обязательное качество, при наличии которого президент Федерации будет стараться использовать уровень своего политического влияния, государственной власти и финансовых возможностей...







Приветствовать своего «крестного отца» прилетел в Киев Анатолий Богданов, который именно под наблюдением Хорозова проходил свои хоккейные «университеты» от рядового игрока до главного тренера сборной Украины.







– Все, кому дорог украинский хоккей отдают должное Анатолию Хорозову, который за свое поразительное долготерпение в руководстве хоккеем достоин Книги рекордов Гиннесса: три с половиной десятилетия тащил он на своих плечах этот непосильный груз…







Поэтому ответ на вопрос удивлённых зарубежных специалистов хоккея, как может Национальная сборная Украины сохранять место в элите мирового хоккея, лежит именно в этом недавнем, но в таком далёком, прошлом. Фундамент, заложенный в те годы Федерацией хоккея Украины и ее председателем Анатолием Хорозовым, в соотрудничестве с партийными и профсоюзными организациями Украины, оказался настолько прочным, что до сих пор плодоносит, произрастая как дикая вишенка возле забытой просёлочной дороги…







Валентин Уткин – директор детско-спортивной школы «Сокола» – знаком с Хорозовым еще с далекого 1963 года, когда перебрался в киевское «Динамо» из московского «Локомотива»







– На чем держался тогда наш «любительский» спорт? На получении киевской прописки, квартиры, мебели вне очереди, хорошие поездки за рубеж. Машины наконец! И Анатолию Николаевичу, «общественному» председателю федерации удавалось в этом плане нам во многом помогать. Да и спортивные руководители, которые в какой-то степени от него зависели, зачастую не смели ему отказать.







Сегодня ситуация в украинском хоккее в отношении его финансирования – плачевная. И это, несмотря на то, что наша сборная играет в высшем дивизионе мирового хоккея. Для возрождения украинского хоккея необходимо вернуть ему массовость, которая в первую очередь зиждется на стабильной материально-технической базе, увеличить количество соревнований до 50–70 игр за сезон, и уже на этой основе заниматься повышением мастерства.







Не отстал от своих товарищей и Василий Фадеев, главный менеджер национальной сборной Украины: «Москва доверяла ему не только хоккеистов, но и их жен!.. Когда устраивались выезды на чемпионаты мира «группы поддержки».







– Хорозов и украинский хоккей были неразделимы: если бы Анатолий Николаевич не привлек внимание к нашей игре Щербицкого и Сологуба, никогда не стал бы «Сокол» третьим призером в чемпионате СССР, не заработала бы школа «Сокола», признанная одной из лучших в Союзе... Посмотрите, сколько выпускников нашей школы играет в лучших командах Канады, Америки и России! И ко всему этому приложил руку Анатолий Николаевич…







Александр Липенко, известный спортивный шоу-мен, с грустью обведя взглядом полупустной зал. Вспомнил, как несколько лет назад, во время передачи дел от Анатолия Хорозова к Александру Омельченко, здесь некуда было яблоку упасть…







– Сегодня с грустью вспоминаю, что когда-то в Киев приезжали лучшие команды СССР… А украинский «Сокол», базовая команда национальной сборной играет в чемпионате Белоруссии!.. И что вообще делается с украинским спортом: куда девались плавательные бассейны, где ватерполисты – чемпионы страны, Европы, мира, Олимпийских игр? Пловцы, которых можно по пальцам пересчитать, тренируются за океаном!.. А кто-нибудь из вас знает фамилии наших легкоатлетов, пятиборцев?.. А великий украинский гандбол!







От автора… «Печально я гляжу на наше поколенье!..»







Очевидно, чтобы спортом в стране занимались миллионы сограждан, необходимо, чтобы первое лицо отдавало ему предпочтение перед иными формами проведения свободного времени. Как, например, когда-то российский президент Борис Ельцин с его любимым теннисом, или белорусский Александр Лукашенко, увлеченно гоняющий шайбу… Или хотя бы, как Владимир Щербицкий, который и сам до самозабвения любил футбол и подчиненным пример подавал…







…В Украине футбол всегда был в поле зрения руководства страны: как говорили – «государственный вид спорта»… Но когда появилась возможность развивать у нас хоккей, Анатолий Хорозов с головой окунулся в эту работу. Именно благодаря ему киевский «Сокол» превратился в одну из самых популярных команд Союза, а воспитанников украинских хоккейных школ сегодня можно встретить везде: от Дальнего Востока до запада Канады…







А ведь в его обязанности одного из руководителей Госплана УССР входила подготовка несметного количества документов – огромное делопроизводство… И никаких претензий! Как он всюду успевал – уму непостижимо!.. Анатолий Николаевич много времени уделял развитию социальной сферы Госплана: здесь и оборудование рабочих мест для сотрудников, и вопросы строительства жилья для них, создание лагерей отдыха, туристических и спортивных баз. Олимпийская база в Конче-Заспе была выстроена Госпланом, а затем передана Госкомспорту, пионерский лагерь имени Крупской на Житомирском шоссе, да и эта гостиница «Салют», в строительстве которой принимал участие будущий мэр Киева, а тогда – начальник стройучастка Александр Омельченко.







Слава Богу, Анатолий Николаевич, который всегда находился в отличной спортивной форме, и сегодня полон сил, заряжает своей энергией своих друзей и единомышленников!







– Я не опускаю рук и уверен, что уже в ближайшее время украинский хоккей



поднимется с колен!







Думаю, что Анатолий Николаевич знает рецепт вечной молодости. Впрочем, он не так уж и сложен: нужно любить людей, и откликаться на любой зов, и, если можешь помочь – помоги... А если и не можешь – все равно помоги. И тебе воздастся!







Він того вартий!







Организаторы чествования почетного президента украинской федерации хоккея Анатолия Хорозова предполагают устроить во Дворце спорта хоккейную фейерию с участием одного из самых знаменитых украинских хоккейных профессионалов Дмитрия Христича и легендарного Владислава Третьяка, который, оказывается связан кровными узами с Украиной – его отец родом из Глухова… Правда, предложенная продюсерским центром дата, 3 июля, уточняется – вмешался чемпионат мира… Так же, как и уточняется круг участвующих в мероприятии спонсоров. Немаловажное значение придается активности украинской прессы.







А может, мы просто не хоккейная нация?







– Когда возникла идея внедрить канадский хоккей в Украине: председатель спорткомитета Мизяк пригласил из Горького известного тренера и очень энергичного человека Дмитрия Богинова, – рассказывает Анатолий Хорозов. – Его вывели на меня, и, закипела работа… В итоге, стал я президентом федерации Украины и, со временем – членом Федерации хоккея Союза. Если бы не Россия, хоккея бы у нас не было: сколько игроков сюда к нам «забросили»…







– Нынешний президент ФХУ и бывший мэр Киева Александр Омельченко все еще имеет достаточно высокий ранг и серьезные финансовые возможности, чтобы оказывать более существенную поддержку киевскому хоккею, сборным командам страны, усилить влияние на строительство хотя бы дешёвых тренировочных хоккейных площадок, так как это, например, сделал и делает мэр Москвы, Юрий Лужков…







Понятно, что у бывшего мэра Киева было достаточно других забот, кроме спорта, но для президента ФХУ, какой бы пост он ни занимал, приоритетным видом спорта должен быть именно хоккей!..







P.S. К сожалению, украинскому хоккею сегодня не хватает такого «общественного» президента, каким был в свое время Анатолий Хорозов!

