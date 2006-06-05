Создана новая пара – Шиффер и Пеле

"Главный трофей чемпионата на поле вынесут Клаудия Шиффер и Пеле", - так, по информации Spiegel Online, написано в одном из внутренних протоколов Международной федерации по футболу (FIFA).



Немецкая топ-модель Клаудия Шиффер такой чести действительно заслужила. Именно она сопровождала бывшего федерального канцлера Герхарда Шрёдера на презентации стран-кандидатов на проведение ЧМ-2006 в Цюрихе.



Кто остался за кулисами



В "дрим-тим" входила еще одна известная личность - теннисист Борис Беккер. Однако его к участию в церемонии открытия не пригласили. Может быть за высказывания, что он не желает победы немецкой сборной. За кулисами этого праздника останутся и две другие знаменитости: президент FIFA Йозеф Блаттер и глава организационного комитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр. Как утверждает Spiegel Online, пару недель назад Блаттер и Бекенбауэр не на шутку поссорились по поводу того, кто будет держать торжественную речь на церемонии открытия, передает dw-world.de .



Спорщиков примирит федеральный президент



В результате был найден компромисс: Чемпионат мира на стадионе в Мюнхене своей речью откроет Хорст Кёлер, федеральный президент Германии. По словам "кайзера", такой вариант устроил обоих спорщиков.



"Главное, чтобы вступительная речь прозвучала, - сказал Беккенбауэр. - Пусть это сделает наш федеральный президент. В конце концов, для подобных выступлений его и выбирали".

